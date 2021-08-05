https://ru.sputnik.md/20210805/votum-doveriya-gavrilicza-43595000.html

Юркомиссия парламента одобрила рассмотрение вотума доверия новому кабмину

Юркомиссия парламента одобрила рассмотрение вотума доверия новому кабмину

Когда парламент рассмотрит вотум доверия кабмину Натальи Гаврилицы

2021-08-05T15:54+0300

2021-08-05T15:54+0300

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политика

в молдове

молдова

парламент

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Отчет к проекту постановления, касающегося рассмотрения вотума доверия правительству кандидата в премьеры Натальи Гаврилицы, получил одобрение Юридической комиссии по назначениям и иммунитету. Таким образом, депутаты рассмотрят вотум доверия в пятницу, 6 августа, в 10.00. Также комиссия одобрила отчет по проекту постановления, утверждающему список министерств: Как отметили в пресс-службе парламента, проект также предусматривает, что правительство в течение трех месяцев реорганизует структуру специализированных центральных органов публичного управления в соответствии с положениями настоящего решения. Исполнительная власть также представит в парламент предложение по приведению законодательства в действие в соответствии с новой структурой центральных отраслевых органов публичного управления.Напомним, ранее кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица представила свою команду из 13 министров, несмотря на то, что в стране министерств сейчас всего девять.

https://ru.sputnik.md/20210803/parlament-pravitelstvo-gavrilicza-43528381.html

https://ru.sputnik.md/20210803/gavrilitsa-obyasnila-pochemu-ministerstv-pribavitsya-43542022.html

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в молдове, молдова, парламент, наталья гаврилица