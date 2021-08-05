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https://ru.sputnik.md/20210805/votum-doveriya-gavrilicza-43595000.html
Юркомиссия парламента одобрила рассмотрение вотума доверия новому кабмину
Юркомиссия парламента одобрила рассмотрение вотума доверия новому кабмину
Когда парламент рассмотрит вотум доверия кабмину Натальи Гаврилицы
2021-08-05T15:54+0300
2021-08-05T16:08+0300
политика
в молдове
молдова
парламент
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Отчет к проекту постановления, касающегося рассмотрения вотума доверия правительству кандидата в премьеры Натальи Гаврилицы, получил одобрение Юридической комиссии по назначениям и иммунитету. Таким образом, депутаты рассмотрят вотум доверия в пятницу, 6 августа, в 10.00. Также комиссия одобрила отчет по проекту постановления, утверждающему список министерств: Как отметили в пресс-службе парламента, проект также предусматривает, что правительство в течение трех месяцев реорганизует структуру специализированных центральных органов публичного управления в соответствии с положениями настоящего решения. Исполнительная власть также представит в парламент предложение по приведению законодательства в действие в соответствии с новой структурой центральных отраслевых органов публичного управления.Напомним, ранее кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица представила свою команду из 13 министров, несмотря на то, что в стране министерств сейчас всего девять.
https://ru.sputnik.md/20210803/parlament-pravitelstvo-gavrilicza-43528381.html
https://ru.sputnik.md/20210803/gavrilitsa-obyasnila-pochemu-ministerstv-pribavitsya-43542022.html
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в молдове, молдова, парламент, наталья гаврилица

Юркомиссия парламента одобрила рассмотрение вотума доверия новому кабмину

15:54 05.08.2021 (обновлено: 16:08 05.08.2021)
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© Photo : Facebook / Partidul Acțiune și SolidaritateНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
© Photo : Facebook / Partidul Acțiune și Solidaritate
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Депутаты заслушают программу Натальи Гаврилицы в пятницу, как и было запланировано ранее.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Отчет к проекту постановления, касающегося рассмотрения вотума доверия правительству кандидата в премьеры Натальи Гаврилицы, получил одобрение Юридической комиссии по назначениям и иммунитету.
Таким образом, депутаты рассмотрят вотум доверия в пятницу, 6 августа, в 10.00.
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Также комиссия одобрила отчет по проекту постановления, утверждающему список министерств:
1.
Министерство инфраструктуры и регионального развития;
2.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции;
3.
Министерство юстиции;
4.
Министерство финансов;
5.
Министерство экономики;
6.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности;
7.
Министерство обороны;
8.
Министерство внутренних дел;
9.
Министерство образования и исследований;
10.
Министерство культуры;
11.
Министерство здравоохранения;
12.
Министерство труда и социальной защиты;
13.
Министерство окружающей среды.
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Как отметили в пресс-службе парламента, проект также предусматривает, что правительство в течение трех месяцев реорганизует структуру специализированных центральных органов публичного управления в соответствии с положениями настоящего решения.
Исполнительная власть также представит в парламент предложение по приведению законодательства в действие в соответствии с новой структурой центральных отраслевых органов публичного управления.
Напомним, ранее кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица представила свою команду из 13 министров, несмотря на то, что в стране министерств сейчас всего девять.
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