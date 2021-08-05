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Вспышка COVID-19 может сорвать начало учебного года в Китае
Вспышка COVID-19 может сорвать начало учебного года в Китае
Вспышка COVID-19 может сорвать начало учебного года в Китае
2021-08-05T17:30+0300
2021-08-05T17:50+0300
коронавирус
в мире
китай
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КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Начало занятий в школах ряда регионов Китая может быть отложено из-за вспышки COVID-19. Об этом заявил чиновник из Министерства образования КНР Лю Пэйцзюнь на пресс-конференции в четверг.В связи с новой вспышкой заражений коронавирусом власти Китая на этой неделе уже ввели новые карантинные меры и ограничения в ряде городов, сообщает РИА Новости. По состоянию на четверг, в стране пять районов высокого эпидемиологического риска, а также 168 районов среднего эпидемиологического риска.Китай, благодаря жестким карантинным мерам, смог довольно быстро и эффективно взять под контроль распространение эпидемии внутри страны. На протяжении длительного времени здесь практически не было локальных случаев заражения, все выявленные случаи в основном были завезены из-за границы.Тем не менее новая вспышка, которая началась в середине июля в международном аэропорту Нанкина, успела распространиться и на ряд других городов и провинций. За последние сутки в Китае выявили 85 случаев коронавируса (23 – ввозные, 62 – локальные).В настоящее время в больницах Китая находятся 1285 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 26 человек – в тяжелом состоянии.
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в мире, китай

Вспышка COVID-19 может сорвать начало учебного года в Китае

17:30 05.08.2021 (обновлено: 17:50 05.08.2021)
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© AFP 2021 / Johannes EiseleШкольники на уроке английского языка в Гуанчжоу, Китай
Школьники на уроке английского языка в Гуанчжоу, Китай - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
© AFP 2021 / Johannes Eisele
Китай, который успешно справился с распространением коронавируса в стране в 2020 году, столкнулся в новой волной заражений.
КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Начало занятий в школах ряда регионов Китая может быть отложено из-за вспышки COVID-19. Об этом заявил чиновник из Министерства образования КНР Лю Пэйцзюнь на пресс-конференции в четверг.
В связи с новой вспышкой заражений коронавирусом власти Китая на этой неделе уже ввели новые карантинные меры и ограничения в ряде городов, сообщает РИА Новости. По состоянию на четверг, в стране пять районов высокого эпидемиологического риска, а также 168 районов среднего эпидемиологического риска.
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Китай, благодаря жестким карантинным мерам, смог довольно быстро и эффективно взять под контроль распространение эпидемии внутри страны. На протяжении длительного времени здесь практически не было локальных случаев заражения, все выявленные случаи в основном были завезены из-за границы.
Тем не менее новая вспышка, которая началась в середине июля в международном аэропорту Нанкина, успела распространиться и на ряд других городов и провинций. За последние сутки в Китае выявили 85 случаев коронавируса (23 – ввозные, 62 – локальные).
В настоящее время в больницах Китая находятся 1285 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 26 человек – в тяжелом состоянии.
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