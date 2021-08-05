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Юрий Лоза: "Норок" – это группа для русской души, а Цой – обычная эстрада
Юрий Лоза: "Норок" – это группа для русской души, а Цой – обычная эстрада
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем решение об увеличении количества министерств и беседуем со знаменитым российским музыкантом
2021-08-05T08:30+0300
2021-08-05T09:37+0300
радио
молдова
политика
министерства
юрий лоза
виктор цой
норок
утро на sputnik’e
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В новом составе правительства, которое представила в минувший вторник кандидат в премьеры Наталья Гаврилица, будет 13 министерств, а не девять, как прежде. Как пояснила кандидат в рамках передачи на общественном телеканале, такая структура продиктована "потребностями граждан".Реорганизацию претерпят четыре министерства, которые будут снова разделены и вернутся к прежнему своему виду, это министерства образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, сельского хозяйства, окружающей среды, экономики и инфраструктуры. Насколько это целесообразно с экономической точки зрения? А также – группа "Норок", Виктор Цой, рок-н-ролл и блюз – что именно прижилось на постсоветском пространстве? Обо всем этом в беседе с экономистом Виорелом Гырбу и знаменитым российским музыкантом Юрием Лозой.
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молдова, политика, министерства, юрий лоза, виктор цой, норок, утро на sputnik’e, видео

Юрий Лоза: "Норок" – это группа для русской души, а Цой – обычная эстрада

08:30 05.08.2021 (обновлено: 09:37 05.08.2021)
184
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем решение об увеличении количества министерств и беседуем со знаменитым российским музыкантом.
В новом составе правительства, которое представила в минувший вторник кандидат в премьеры Наталья Гаврилица, будет 13 министерств, а не девять, как прежде. Как пояснила кандидат в рамках передачи на общественном телеканале, такая структура продиктована "потребностями граждан".
Реорганизацию претерпят четыре министерства, которые будут снова разделены и вернутся к прежнему своему виду, это министерства образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, сельского хозяйства, окружающей среды, экономики и инфраструктуры. Насколько это целесообразно с экономической точки зрения?
А также – группа "Норок", Виктор Цой, рок-н-ролл и блюз – что именно прижилось на постсоветском пространстве? Обо всем этом в беседе с экономистом Виорелом Гырбу и знаменитым российским музыкантом Юрием Лозой.
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