https://ru.sputnik.md/20210806/berlin-pandemia-otkritie-klub-43673725.html
В Берлине впервые с начала пандемии откроются ночные клубы
В Берлине впервые с начала пандемии откроются ночные клубы
В Берлине на три дня впервые с начала пандемии откроются ночные клубы
2021-08-06T16:50+0300
2021-08-06T16:50+0300
2021-08-06T16:50+0300
коронавирус
германия
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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Шесть ночных клубов откроются 6 августа в Берлине впервые после 18 месяцев пандемии COVID-19, передает РИА Новости. Это произойдет в рамках специального трехдневного пилотного проекта. Проект подразумевает, что до двух тысяч посетителей смогут танцевать без масок и соблюдения дистанции в закрытом помещении. Условия посещения клубов - покупка билета и сдача отрицательного ПЦР-теста на COVID до и после мероприятия. Билеты в ночные клубы, которые заняты в эксперименте, разошлись мгновенно.Пилотный проект поможет определить, как нужно организовать работу ночных клубов и подобных заведений в будущем, сообщается на сайте городской администрации. Власти ранее выбрали шесть клубов, хотя заявки на участие в проекты подали 20. Приоритет был предоставлен тем заведениям, где установлена самая качественная система вентиляции.В ходе проекта будут собраны данные, которые проанализируют медики из клиники Charite, института исследования здоровья (BIH). Предполагается, что все посетители клубов после танцев также заполнят онлайн-анкеты. В рамках проекта организаторы не делали разницы между привитыми, переболевшими или перенесшими коронавирус гражданами.
https://ru.sputnik.md/20210730/germaniya-testirovanie-covid-19-43427061.html
германия
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MIA „Rosiya Segodnya“
германия
В Берлине впервые с начала пандемии откроются ночные клубы
Открытие пройдет в рамках трехдневного пилотного проекта.
КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik.
Шесть ночных клубов откроются 6 августа в Берлине впервые после 18 месяцев пандемии COVID-19, передает РИА Новости
. Это произойдет в рамках специального трехдневного пилотного проекта. Проект подразумевает, что до двух тысяч посетителей смогут танцевать без масок и соблюдения дистанции в закрытом помещении. Условия посещения клубов - покупка билета и сдача отрицательного ПЦР-теста на COVID до и после мероприятия. Билеты в ночные клубы, которые заняты в эксперименте, разошлись мгновенно.
Пилотный проект поможет определить, как нужно организовать работу ночных клубов и подобных заведений в будущем, сообщается на сайте городской администрации. Власти ранее выбрали шесть клубов, хотя заявки на участие в проекты подали 20. Приоритет был предоставлен тем заведениям, где установлена самая качественная система вентиляции.
В ходе проекта будут собраны данные, которые проанализируют медики из клиники Charite, института исследования здоровья (BIH). Предполагается, что все посетители клубов после танцев также заполнят онлайн-анкеты. В рамках проекта организаторы не делали разницы между привитыми, переболевшими или перенесшими коронавирус гражданами.