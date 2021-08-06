https://ru.sputnik.md/20210806/ceban-pokazal-posledstviya-buri-kishinev-43659950.html

Ион Чебан показал последствия бури в Кишиневе и призвал людей оставаться дома

Ион Чебан показал последствия бури в Кишиневе и призвал людей оставаться дома

Фото видео последствия ливня в Кишиневе

2021-08-06T12:21+0300

2021-08-06T12:21+0300

2021-08-06T12:26+0300

новости кишинева

в молдове

кишинев

молдова

ливень

гроза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43659266_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_034a38fbbe84d1b98769f2b071f1d788.jpg

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В Кишиневе работают все муниципальные службы для устранения последствий сильного ливня, прошедшего в столице ночью и утром. Об этом сообщил градоначальник Ион Чебан.По его словам, муниципальные службы и претуры практически всегда находятся на территории."Сегодня также прогнозируют сильные дожди, прошу горожан быть осторожными на дорогах и не выходить на улицу, если в этом нет особой необходимости", - призвал мэр.В то же время он выразил сожаление, что подобное происходит практически по всей стране, и что из-за непогоды фермеры теряют свой урожай.

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

в молдове, кишинев, молдова, ливень, гроза