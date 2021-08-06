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Ион Чебан показал последствия бури в Кишиневе и призвал людей оставаться дома
Ион Чебан показал последствия бури в Кишиневе и призвал людей оставаться дома
Фото видео последствия ливня в Кишиневе
2021-08-06T12:21+0300
2021-08-06T12:21+0300
2021-08-06T12:26+0300
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В Кишиневе работают все муниципальные службы для устранения последствий сильного ливня, прошедшего в столице ночью и утром. Об этом сообщил градоначальник Ион Чебан.По его словам, муниципальные службы и претуры практически всегда находятся на территории."Сегодня также прогнозируют сильные дожди, прошу горожан быть осторожными на дорогах и не выходить на улицу, если в этом нет особой необходимости", - призвал мэр.В то же время он выразил сожаление, что подобное происходит практически по всей стране, и что из-за непогоды фермеры теряют свой урожай.
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в молдове, кишинев, молдова, ливень, гроза
Ион Чебан показал последствия бури в Кишиневе и призвал людей оставаться дома
12:21 06.08.2021 (обновлено: 12:26 06.08.2021)
В молдавской столице упало несколько деревьев после грозы со шквалистым ветром ночью и утром.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В Кишиневе работают все муниципальные службы для устранения последствий сильного ливня, прошедшего в столице ночью и утром. Об этом сообщил градоначальник Ион Чебан.
"И в этот раз количество осадков было очень большим, дождь шел непрерывно. В последнее время часто идут ливни с сильными порывами ветра, из-за чего падают деревья и кустарники", - написал Чебан на своей странице в Facebook.
По его словам, муниципальные службы и претуры практически всегда находятся на территории.
"Сегодня также прогнозируют сильные дожди, прошу горожан быть осторожными на дорогах и не выходить на улицу, если в этом нет особой необходимости", - призвал мэр.
В то же время он выразил сожаление, что подобное происходит практически по всей стране, и что из-за непогоды фермеры теряют свой урожай.