Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Депутаты и пресса вернулись в здание парламента после эвакуации
Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова
Новости Кишинева
Все о событиях и изменениях в Кишиневе – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210806/ceban-pokazal-posledstviya-buri-kishinev-43659950.html
Ион Чебан показал последствия бури в Кишиневе и призвал людей оставаться дома
Ион Чебан показал последствия бури в Кишиневе и призвал людей оставаться дома
Фото видео последствия ливня в Кишиневе
2021-08-06T12:21+0300
2021-08-06T12:26+0300
новости кишинева
в молдове
кишинев
молдова
ливень
гроза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43659266_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_034a38fbbe84d1b98769f2b071f1d788.jpg
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В Кишиневе работают все муниципальные службы для устранения последствий сильного ливня, прошедшего в столице ночью и утром. Об этом сообщил градоначальник Ион Чебан.По его словам, муниципальные службы и претуры практически всегда находятся на территории."Сегодня также прогнозируют сильные дожди, прошу горожан быть осторожными на дорогах и не выходить на улицу, если в этом нет особой необходимости", - призвал мэр.В то же время он выразил сожаление, что подобное происходит практически по всей стране, и что из-за непогоды фермеры теряют свой урожай.
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43659266_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_29bf06654c76fcf3596828cef072cf14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, ливень, гроза

Ион Чебан показал последствия бури в Кишиневе и призвал людей оставаться дома

12:21 06.08.2021 (обновлено: 12:26 06.08.2021)
193
© Photo : Facebook / Ion CebanПоследствия ливня в Кишиневе
Последствия ливня в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В молдавской столице упало несколько деревьев после грозы со шквалистым ветром ночью и утром.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В Кишиневе работают все муниципальные службы для устранения последствий сильного ливня, прошедшего в столице ночью и утром. Об этом сообщил градоначальник Ион Чебан.
"И в этот раз количество осадков было очень большим, дождь шел непрерывно. В последнее время часто идут ливни с сильными порывами ветра, из-за чего падают деревья и кустарники", - написал Чебан на своей странице в Facebook.
По его словам, муниципальные службы и претуры практически всегда находятся на территории.
© Photo : Facebook / Ion CebanПоследствия ливня в Кишиневе
Последствия ливня в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Последствия ливня в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ion Ceban
"Сегодня также прогнозируют сильные дожди, прошу горожан быть осторожными на дорогах и не выходить на улицу, если в этом нет особой необходимости", - призвал мэр.
© Photo : Facebook / Ion CebanПоследствия ливня в Кишиневе
Последствия ливня в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Последствия ливня в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ion Ceban
В то же время он выразил сожаление, что подобное происходит практически по всей стране, и что из-за непогоды фермеры теряют свой урожай.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:48Депутаты и пресса вернулись в здание парламента после эвакуации
12:26В парламенте Молдовы выключился свет: объявлена эвакуация
12:21Ион Чебан показал последствия бури в Кишиневе и призвал людей оставаться дома
11:54Ливень в Кишиневе нарушил график и маршруты троллейбусов: где они теперь идут
11:43Все сбежавшие из изолятора в России - уроженцы Молдовы
11:33В США к 2030 году половина продаваемых автомобилей будут электрическими
11:02На Кишинев обрушилась буря: на улице ночь, дороги затапливает
10:46Наталья Гаврилица представляет в парламенте свою программу
10:21Где в Кишиневе 6 августа находятся мобильные пункты вакцинации
10:06Таубер: фракция "Шор" не будет голосовать за правительство Гаврилицы
10:00Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы
09:54Каноистки Кочу и Олэрашу, а также гребец Тарновский - в полуфиналах в Токио
09:40В России из изолятора сбежали заключенные "Бутнару, Цуркану, Грозаву, Тетеря"
09:22В Кишиневе молния ударила в АЗС: вспыхнул пожар
09:00Муравский: обещаний очень много, но они не будут выполнены
08:36Мир за сутки: смертельное ДТП в Турции, крушение самолета на Аляске и ситуация с COVID
08:30Обещания новой власти – успех или провал: мнения экспертов
08:00Тулянцев: почему Молдова не стала диалоговой площадкой для Востока и Запада
07:30Красный Крест информирует жителей сел Молдовы о преимуществах вакцинации
07:00Самый точный прогноз погоды: Молдову накроют грозы с градом