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Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы
Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы
Депутаты молдавского парламента собрались в пятницу на заседание, где рассмотрят состав и программу правительства под руководством Натальи Гаврилицы
2021-08-06T10:00+0300
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парламент
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Депутаты молдавского парламента собрались в пятницу на заседание, где рассмотрят состав и программу правительства под руководством Натальи Гаврилицы. Накануне отчет к проекту постановления, касающегося рассмотрения вотума доверия правительству, получил одобрение со стороны юридической комиссии парламента. Напомним, ранее кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица представила свою команду из 13 министров, несмотря на то, что в стране министерств сейчас всего девять. Гаврилица - выдвиженка от парламентского большинства - пропрезидентской Партии PAS.
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парламент, наталья гаврилица, видео

Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы

10:00 06.08.2021 (обновлено: 10:02 06.08.2021)
189
Ранее кандидат в премьер-министры Гаврилица представила свою команду из 13 министров.
Депутаты молдавского парламента собрались в пятницу на заседание, где рассмотрят состав и программу правительства под руководством Натальи Гаврилицы. Накануне отчет к проекту постановления, касающегося рассмотрения вотума доверия правительству, получил одобрение со стороны юридической комиссии парламента.
Напомним, ранее кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица представила свою команду из 13 министров, несмотря на то, что в стране министерств сейчас всего девять. Гаврилица - выдвиженка от парламентского большинства - пропрезидентской Партии PAS.
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