https://ru.sputnik.md/20210806/deputat-parlament-moldova-votum-doveriya-pravitelstvo-gavrilitsa-43652260.html

Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы

Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы

Депутаты молдавского парламента собрались в пятницу на заседание, где рассмотрят состав и программу правительства под руководством Натальи Гаврилицы

2021-08-06T10:00+0300

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видео

парламент

наталья гаврилица

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Депутаты молдавского парламента собрались в пятницу на заседание, где рассмотрят состав и программу правительства под руководством Натальи Гаврилицы. Накануне отчет к проекту постановления, касающегося рассмотрения вотума доверия правительству, получил одобрение со стороны юридической комиссии парламента. Напомним, ранее кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица представила свою команду из 13 министров, несмотря на то, что в стране министерств сейчас всего девять. Гаврилица - выдвиженка от парламентского большинства - пропрезидентской Партии PAS.

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парламент, наталья гаврилица, видео