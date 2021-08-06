https://ru.sputnik.md/20210806/deputaty-pressa-vernulis-zdanie-parlamenta-posle-evakuatsii-43662968.html
Депутаты и пресса вернулись в здание парламента после эвакуации
Депутаты и пресса вернулись в здание парламента после эвакуации
Депутаты и пресса вернулись в здание парламента после эвакуации
2021-08-06T12:48+0300
2021-08-06T12:48+0300
2021-08-06T12:48+0300
политика
в молдове
парламент
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Парламентарии и пресса вернулись в здание законодательного органа Молдовы.
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Юлия Липовая
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в молдове, парламент
Депутаты и пресса вернулись в здание парламента после эвакуации
Депутаты и пресса находятся внутри здания, однако, в зал заседаний журналистов пока не впустили.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Парламентарии и пресса вернулись в здание законодательного органа Молдовы.