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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
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https://ru.sputnik.md/20210806/deputaty-utverdili-sostavy-delegatsiy-parlament-moldova-43677720.html
Депутаты утвердили номинальные составы делегаций парламента
Депутаты утвердили номинальные составы делегаций парламента
Депутаты утвердили номинальные составы делегаций парламента
2021-08-06T18:00+0300
2021-08-06T18:00+0300
политика
в молдове
молдова
парламент
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Депутаты большинством голосов одобрили состав делегаций молдавского парламента. Таким образом, главой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) станет депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) Ион Гроза. Депутат PAS Михай Попшой будет сопредседателем парламентского комитета по Ассоциации Молдова - Европейский союз. В Парламентской ассамблее Восточного партнерства делегацию Молдовы возглавит депутат PAS Думитру Алайба. При этом было решено, что главой делегации в Парламентской ассамблее экономического сотрудничества по Черному морю должен стать депутат Блока коммунистов и социалистов (ПКРМ-ПСРМ) Игорь Додон. Депутат PAS Лилиан Карп возглавит делегацию в НАТО. Депутат фракции ПКРМ-ПСРМ Зинаида Гречаная назначена председателем Национальной группы Межпарламентского союза. Руководителем делегации в Межпарламентской ассамблее стран-участниц СНГ станет депутат PAS Владимир Боля. Боля также возглавит делегацию в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Парламентская ассамблея франкоязычных стран будет представлена ​​Дойной Герман из PAS. Александр Суходольский от ПКРМ-ПСРМ был назначен главой делегации в Парламентской ассамблее государств-участников Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе. Депутат от PAS Раду Мариан избран главой делегации в Парламентской ассамблее ГУАМ.Парламентское измерение Центральноевропейской инициативы будет представлять глава делегации Петр Бурдужа (ПКРМ-ПСРМ).Также в пятницу был утвержден номинальный состав делегаций парламента Республики Молдова в двусторонних парламентских организациях. В ходе заседания депутаты фракции "Шор" остались недовольны тем, как распределились должности в делегациях и предложили проголосовать по этому закону на другом заседании, после того как будут обсуждены некоторые изменения, но большинство депутатов парламента не поддержали инициативу.
https://ru.sputnik.md/20210806/parlamente-vyrazili-votum-doveriya-pravitelstvu-natalia-gavrilita-43655138.html
https://ru.sputnik.md/20210806/izmenen-chislennyy-i-nominalnyy-sostav-postoyannogo-byuro-parlamenta-43668632.html
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Александрина Киртоакэ
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в молдове, молдова, парламент

Депутаты утвердили номинальные составы делегаций парламента

18:00 06.08.2021
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© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы
 Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
На внеочередном заседании парламента Молдовы депутаты проголосовали за номинальные составы законодательных делегаций в международных и двусторонних парламентских организациях.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Депутаты большинством голосов одобрили состав делегаций молдавского парламента.
Таким образом, главой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) станет депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) Ион Гроза. Депутат PAS Михай Попшой будет сопредседателем парламентского комитета по Ассоциации Молдова - Европейский союз.
В Парламентской ассамблее Восточного партнерства делегацию Молдовы возглавит депутат PAS Думитру Алайба. При этом было решено, что главой делегации в Парламентской ассамблее экономического сотрудничества по Черному морю должен стать депутат Блока коммунистов и социалистов (ПКРМ-ПСРМ) Игорь Додон. Депутат PAS Лилиан Карп возглавит делегацию в НАТО.
Состав правительства, предложенный Натальей Гаврилицей - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Политика
В парламенте выразили вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы
14:18
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3
Депутат фракции ПКРМ-ПСРМ Зинаида Гречаная назначена председателем Национальной группы Межпарламентского союза. Руководителем делегации в Межпарламентской ассамблее стран-участниц СНГ станет депутат PAS Владимир Боля. Боля также возглавит делегацию в Парламентской ассамблее ОБСЕ.
Парламентская ассамблея франкоязычных стран будет представлена ​​Дойной Герман из PAS.
Александр Суходольский от ПКРМ-ПСРМ был назначен главой делегации в Парламентской ассамблее государств-участников Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе.
Зал заседаний парламента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Политика
Изменен численный и номинальный состав Постоянного бюро парламента
15:45
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1
Депутат от PAS Раду Мариан избран главой делегации в Парламентской ассамблее ГУАМ.
Парламентское измерение Центральноевропейской инициативы будет представлять глава делегации Петр Бурдужа (ПКРМ-ПСРМ).
Также в пятницу был утвержден номинальный состав делегаций парламента Республики Молдова в двусторонних парламентских организациях. В ходе заседания депутаты фракции "Шор" остались недовольны тем, как распределились должности в делегациях и предложили проголосовать по этому закону на другом заседании, после того как будут обсуждены некоторые изменения, но большинство депутатов парламента не поддержали инициативу.
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