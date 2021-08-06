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"Дикси" уничтожил в Калифорнии город со 150-летней историей
"Дикси" уничтожил в Калифорнии город со 150-летней историей
Пожар уничтожил в США 150-летний город
2021-08-06T21:15+0300
2021-08-06T21:15+0300
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Лесной пожар в американском штате Калифорния уничтожил город Гринвилл, ведущий свою историю со времен "золотой лихорадки", передает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал KXTV.Пожар "Дикси", который охватил штат в начале недели, добрался до Гринвилла в ночь на четверг. "Город был уничтожен за два часа", - сказала телеканалу одна из жительниц.Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, среди других строений в городе сгорели заправка, бар и гостиница.Поселение Гринвилл было основано в середине XIX века, когда Калифорния испытывала наплыв приезжих, привлеченных "золотой лихорадкой". В городе до сих пор оставались здания, построенные более 100 лет назад. По данным последней переписи, в городе проживало более 1,1 тысячи человек.По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, в настоящее время огонь "Дикси" уже охватил территорию в 278 тысяч акров (более 112,5 тысячи гектаров). Пожар уничтожил свыше 60 строений и угрожает еще более чем 12 тысячам. Уже удалось потушить 35% его площади, полностью справиться с пожаром планируется к 13 августа, говорится в заявлении.
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в мире, сша, пожар

"Дикси" уничтожил в Калифорнии город со 150-летней историей

21:15 06.08.2021
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© AFP 2021 / Josh EdelsonГорящие машины в штате Калифорния, США
Горящие машины в штате Калифорния, США - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© AFP 2021 / Josh Edelson
Пожар в Калифорнии, названный "Дикси", начался в конце июля и стал самым крупным в регионе в этом году.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Лесной пожар в американском штате Калифорния уничтожил город Гринвилл, ведущий свою историю со времен "золотой лихорадки", передает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал KXTV.
Пожар "Дикси", который охватил штат в начале недели, добрался до Гринвилла в ночь на четверг. "Город был уничтожен за два часа", - сказала телеканалу одна из жительниц.
Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, среди других строений в городе сгорели заправка, бар и гостиница.
Поселение Гринвилл было основано в середине XIX века, когда Калифорния испытывала наплыв приезжих, привлеченных "золотой лихорадкой". В городе до сих пор оставались здания, построенные более 100 лет назад. По данным последней переписи, в городе проживало более 1,1 тысячи человек.
Борьба с лесными пожарами в калифорнийском национальном лесу Плумас, США - Sputnik Молдова, 1920, 10.07.2021
Фото
Все в огне: борьба с лесными пожарами в Калифорнии
10 июля, 20:00
103
По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, в настоящее время огонь "Дикси" уже охватил территорию в 278 тысяч акров (более 112,5 тысячи гектаров). Пожар уничтожил свыше 60 строений и угрожает еще более чем 12 тысячам. Уже удалось потушить 35% его площади, полностью справиться с пожаром планируется к 13 августа, говорится в заявлении.
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