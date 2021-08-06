https://ru.sputnik.md/20210806/diksi-unichtozhil-v-kalifornii-gorod-so-150-letney-istoriey-43677096.html

"Дикси" уничтожил в Калифорнии город со 150-летней историей

"Дикси" уничтожил в Калифорнии город со 150-летней историей

Пожар уничтожил в США 150-летний город

2021-08-06T21:15+0300

2021-08-06T21:15+0300

2021-08-06T21:15+0300

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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Лесной пожар в американском штате Калифорния уничтожил город Гринвилл, ведущий свою историю со времен "золотой лихорадки", передает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал KXTV.Пожар "Дикси", который охватил штат в начале недели, добрался до Гринвилла в ночь на четверг. "Город был уничтожен за два часа", - сказала телеканалу одна из жительниц.Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, среди других строений в городе сгорели заправка, бар и гостиница.Поселение Гринвилл было основано в середине XIX века, когда Калифорния испытывала наплыв приезжих, привлеченных "золотой лихорадкой". В городе до сих пор оставались здания, построенные более 100 лет назад. По данным последней переписи, в городе проживало более 1,1 тысячи человек.По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, в настоящее время огонь "Дикси" уже охватил территорию в 278 тысяч акров (более 112,5 тысячи гектаров). Пожар уничтожил свыше 60 строений и угрожает еще более чем 12 тысячам. Уже удалось потушить 35% его площади, полностью справиться с пожаром планируется к 13 августа, говорится в заявлении.

https://ru.sputnik.md/20210710/fire-california-photo-35435587.html

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в мире, сша, пожар