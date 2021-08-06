https://ru.sputnik.md/20210806/dozhdevoy-potok-unes-v-krasnoyarske-rebenka-43670109.html

Дождевой поток унес в Красноярске ребенка

Дождевой поток унес в Красноярске ребенка

Дождевой поток унес в Красноярске ребенка

2021-08-06T17:50+0300

2021-08-06T17:50+0300

2021-08-06T17:50+0300

россия

в мире

красноярск

ливень

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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Видео, на котором мальчика смыло дождевым потоком в Красноярске, попало в соцсети, передает РИА Новости.На кадрах видно, как ребенок пытается перейти затопленную дорогу, но падает и его уносит вода. Мальчику безуспешно попытались помочь другие ребята.В итоге его протащило несколько метров, прежде чем ребенок смог зацепиться за тротуар.Сильный ливень в Красноярске также подмыл подпорную стену, которая рухнула на парковку и повредила несколько машин. Никто не пострадал, но неподалеку находится десятиэтажный дом, его жителей эвакуировали.Мэр города Сергей Еремин перевел все службы Красноярска в режим "чрезвычайной ситуации".

https://ru.sputnik.md/20210626/Video-liven-v-Yalte-privel-k-podemu-urovnya-rek-35268163.html

красноярск

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в мире, красноярск, ливень