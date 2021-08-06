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https://ru.sputnik.md/20210806/dozhdevoy-potok-unes-v-krasnoyarske-rebenka-43670109.html
Дождевой поток унес в Красноярске ребенка
Дождевой поток унес в Красноярске ребенка
Дождевой поток унес в Красноярске ребенка
2021-08-06T17:50+0300
2021-08-06T17:50+0300
россия
в мире
красноярск
ливень
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Видео, на котором мальчика смыло дождевым потоком в Красноярске, попало в соцсети, передает РИА Новости.На кадрах видно, как ребенок пытается перейти затопленную дорогу, но падает и его уносит вода. Мальчику безуспешно попытались помочь другие ребята.В итоге его протащило несколько метров, прежде чем ребенок смог зацепиться за тротуар.Сильный ливень в Красноярске также подмыл подпорную стену, которая рухнула на парковку и повредила несколько машин. Никто не пострадал, но неподалеку находится десятиэтажный дом, его жителей эвакуировали.Мэр города Сергей Еремин перевел все службы Красноярска в режим "чрезвычайной ситуации".
https://ru.sputnik.md/20210626/Video-liven-v-Yalte-privel-k-podemu-urovnya-rek-35268163.html
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в мире, красноярск, ливень

Дождевой поток унес в Красноярске ребенка

17:50 06.08.2021
154
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия ливня
Последствия ливня - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
/
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Ливни в Красноярске привели к паводку, дождевым потоком унесло ребенка.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Видео, на котором мальчика смыло дождевым потоком в Красноярске, попало в соцсети, передает РИА Новости.
На кадрах видно, как ребенок пытается перейти затопленную дорогу, но падает и его уносит вода. Мальчику безуспешно попытались помочь другие ребята.
В итоге его протащило несколько метров, прежде чем ребенок смог зацепиться за тротуар.
Сильный ливень в Красноярске также подмыл подпорную стену, которая рухнула на парковку и повредила несколько машин. Никто не пострадал, но неподалеку находится десятиэтажный дом, его жителей эвакуировали.
Последствия ливневых дождей в Ялте, Крым - Sputnik Молдова, 1920, 26.06.2021
Россия
Видео: ливень в Ялте привел к подъему уровня рек
26 июня, 20:00
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Мэр города Сергей Еремин перевел все службы Красноярска в режим "чрезвычайной ситуации".
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