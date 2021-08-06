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Два человека получили ранения ножом в японском метро
Два человека получили ранения ножом в японском метро
Нападение в метро Японии, двое ранены
2021-08-06T18:28+0300
2021-08-06T18:28+0300
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Мужчина в Японии нанес ножевые ранения двум пассажирам в поезде линии Odakyu, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.Вечером в пятницу из поезда линии Odakyu на западе Токио поступило сообщение, что в одном из вагонов мужчина размахивает ножом. Поезд был остановлен. Мужчина успел нанести ранения двум пассажирам. Они в сознании. К месту направлено шесть машин скорой помощи. Первоначально сообщалось, что нападавший скрылся. Позже поступила информация, что правоохранители обнаружили его на западе Токио и задержали.
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в мире, япония

Два человека получили ранения ножом в японском метро

18:28 06.08.2021
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© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Токио метро
Города мира. Токио метро - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Sputnik / Владимир Песня
/
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Телеканал NHK сообщил о ЧП в метро Японии, напавший на людей с ножом скрылся, но позже был задержан.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Мужчина в Японии нанес ножевые ранения двум пассажирам в поезде линии Odakyu, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
Вечером в пятницу из поезда линии Odakyu на западе Токио поступило сообщение, что в одном из вагонов мужчина размахивает ножом. Поезд был остановлен. Мужчина успел нанести ранения двум пассажирам. Они в сознании.
К месту направлено шесть машин скорой помощи. Первоначально сообщалось, что нападавший скрылся. Позже поступила информация, что правоохранители обнаружили его на западе Токио и задержали.
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