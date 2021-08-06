https://ru.sputnik.md/20210806/dva-cheloveka-poluchili-raneniya-nozhom-v-yaponskom-metro-43675227.html

Два человека получили ранения ножом в японском метро

Два человека получили ранения ножом в японском метро

Нападение в метро Японии, двое ранены

2021-08-06T18:28+0300

2021-08-06T18:28+0300

2021-08-06T18:28+0300

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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Мужчина в Японии нанес ножевые ранения двум пассажирам в поезде линии Odakyu, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.Вечером в пятницу из поезда линии Odakyu на западе Токио поступило сообщение, что в одном из вагонов мужчина размахивает ножом. Поезд был остановлен. Мужчина успел нанести ранения двум пассажирам. Они в сознании. К месту направлено шесть машин скорой помощи. Первоначально сообщалось, что нападавший скрылся. Позже поступила информация, что правоохранители обнаружили его на западе Токио и задержали.

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