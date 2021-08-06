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https://ru.sputnik.md/20210806/gavrilitsa-otpravilas-ministerstva-predstavlyayut-novykh-glav-43683989.html
Гаврилица представила министерствам новых начальников
Гаврилица представила министерствам новых начальников
Наталья Гаврилица начала посещать министерства и представлять новых министров
2021-08-06T21:00+0300
2021-08-06T21:20+0300
в молдове
политика
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Новый премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица отправилась в тур по министерствам Молдовы, чтобы представить коллективам новых членов правительства. Коллективам ведомств уже представлены новые министры внутренних дел, иностранных дел и европейской интеграции, здравоохранения, обороны. В ходе выступлений перед коллективами ведомств премьер поздравила их с новым руководством, а также выразила надежду, что в своей работе ведомства будут всегда учитывать интересы граждан Молдовы. Ожидается, что она посетит все другие министерства. Ранее члены нового кабмина принесли присягу в администрации президента.В пятницу правительство Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").Кроме того, не обошлось без инцидентов: во время сессии вопросов и ответов в законодательном органе страны сработала пожарная тревога и погас свет. Была объявлена также эвакуация.Список министров правительства:Позднее проект по реорганизации министерств одобрили на заседании законодательного органа. Теперь в Молдове увеличат количество министерств с 9 до 13.
https://ru.sputnik.md/20210806/natalya-gavrilitsa-predstavlyaet-parlamente-svoyu-programmu-43655953.html
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в молдове

Гаврилица представила министерствам новых начальников

21:00 06.08.2021 (обновлено: 21:20 06.08.2021)
283
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova Премьер-министр Наталья Гаврилица
 Премьер-министр Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Наталья Гаврилица после принесения присяги приступила к работе.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Новый премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица отправилась в тур по министерствам Молдовы, чтобы представить коллективам новых членов правительства.
Коллективам ведомств уже представлены новые министры внутренних дел, иностранных дел и европейской интеграции, здравоохранения, обороны.
В ходе выступлений перед коллективами ведомств премьер поздравила их с новым руководством, а также выразила надежду, что в своей работе ведомства будут всегда учитывать интересы граждан Молдовы.
Ожидается, что она посетит все другие министерства.
Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Политика
Наталья Гаврилица представила в парламенте свою программу
10:46
449
Ранее члены нового кабмина принесли присягу в администрации президента.
В пятницу правительство Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).
В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").
Кроме того, не обошлось без инцидентов: во время сессии вопросов и ответов в законодательном органе страны сработала пожарная тревога и погас свет. Была объявлена также эвакуация.

Список министров правительства:

Андрей Спыну - вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;
Нику Попеску - вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;
Влад Кульминский - вице-премьер, министр по реинтеграции;
Юрий Цуркану - вице-премьер по диджитализации;
Алла Немеренко - министр здравоохранения;
Анна Ревенко - министр внутренних дел;
Сергей Литвиненко - министр юстиции;
Анатолий Носатый - министр обороны;
Анатолий Топалэ - министр образования и исследований;
Серджиу Гайбу - министр экономики;
Юлиана Кантараджиу - министр окружающей среды;
Думитру Будянски - министр финансов;
Серджиу Продан - министр культуры;
Марчел Спатарь - министр труда и социальной защиты;
Виорел Герчиу - министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Позднее проект по реорганизации министерств одобрили на заседании законодательного органа. Теперь в Молдове увеличат количество министерств с 9 до 13.
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