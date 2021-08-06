https://ru.sputnik.md/20210806/gavrilitsa-otpravilas-ministerstva-predstavlyayut-novykh-glav-43683989.html

Гаврилица представила министерствам новых начальников

Гаврилица представила министерствам новых начальников

Наталья Гаврилица начала посещать министерства и представлять новых министров

2021-08-06T21:00+0300

2021-08-06T21:00+0300

2021-08-06T21:20+0300

в молдове

политика

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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Новый премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица отправилась в тур по министерствам Молдовы, чтобы представить коллективам новых членов правительства. Коллективам ведомств уже представлены новые министры внутренних дел, иностранных дел и европейской интеграции, здравоохранения, обороны. В ходе выступлений перед коллективами ведомств премьер поздравила их с новым руководством, а также выразила надежду, что в своей работе ведомства будут всегда учитывать интересы граждан Молдовы. Ожидается, что она посетит все другие министерства. Ранее члены нового кабмина принесли присягу в администрации президента.В пятницу правительство Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").Кроме того, не обошлось без инцидентов: во время сессии вопросов и ответов в законодательном органе страны сработала пожарная тревога и погас свет. Была объявлена также эвакуация.Список министров правительства:Позднее проект по реорганизации министерств одобрили на заседании законодательного органа. Теперь в Молдове увеличат количество министерств с 9 до 13.

https://ru.sputnik.md/20210806/natalya-gavrilitsa-predstavlyaet-parlamente-svoyu-programmu-43655953.html

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в молдове