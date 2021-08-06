https://ru.sputnik.md/20210806/gavrilitsa-otpravilas-ministerstva-predstavlyayut-novykh-glav-43683989.html
Гаврилица представила министерствам новых начальников
Гаврилица представила министерствам новых начальников
Наталья Гаврилица начала посещать министерства и представлять новых министров
2021-08-06T21:00+0300
2021-08-06T21:00+0300
2021-08-06T21:20+0300
в молдове
политика
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Новый премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица отправилась в тур по министерствам Молдовы, чтобы представить коллективам новых членов правительства. Коллективам ведомств уже представлены новые министры внутренних дел, иностранных дел и европейской интеграции, здравоохранения, обороны. В ходе выступлений перед коллективами ведомств премьер поздравила их с новым руководством, а также выразила надежду, что в своей работе ведомства будут всегда учитывать интересы граждан Молдовы. Ожидается, что она посетит все другие министерства. Ранее члены нового кабмина принесли присягу в администрации президента.В пятницу правительство Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").Кроме того, не обошлось без инцидентов: во время сессии вопросов и ответов в законодательном органе страны сработала пожарная тревога и погас свет. Была объявлена также эвакуация.Список министров правительства:Позднее проект по реорганизации министерств одобрили на заседании законодательного органа. Теперь в Молдове увеличат количество министерств с 9 до 13.
https://ru.sputnik.md/20210806/natalya-gavrilitsa-predstavlyaet-parlamente-svoyu-programmu-43655953.html
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в молдове
Гаврилица представила министерствам новых начальников
21:00 06.08.2021 (обновлено: 21:20 06.08.2021)
Наталья Гаврилица после принесения присяги приступила к работе.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Новый премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица отправилась в тур по министерствам Молдовы, чтобы представить коллективам новых членов правительства.
Коллективам ведомств уже представлены новые министры внутренних дел, иностранных дел и европейской интеграции, здравоохранения, обороны.
В ходе выступлений перед коллективами ведомств премьер поздравила их с новым руководством, а также выразила надежду, что в своей работе ведомства будут всегда учитывать интересы граждан Молдовы.
Ожидается, что она посетит все другие министерства.
Ранее члены нового кабмина принесли присягу в администрации президента.
В пятницу правительство Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).
В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").
Кроме того, не обошлось без инцидентов: во время сессии вопросов и ответов в законодательном органе страны сработала пожарная тревога и погас свет. Была объявлена также эвакуация
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Список министров правительства:
Андрей Спыну
- вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;
Нику Попеску
- вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;
Влад Кульминский
- вице-премьер, министр по реинтеграции;
Юрий Цуркану
- вице-премьер по диджитализации;
Алла Немеренко
- министр здравоохранения;
Анна Ревенко
- министр внутренних дел;
Сергей Литвиненко
- министр юстиции;
Анатолий Носатый
- министр обороны;
Анатолий Топалэ
- министр образования и исследований;
Серджиу Гайбу
- министр экономики;
Юлиана Кантараджиу
- министр окружающей среды;
Думитру Будянски
- министр финансов;
Серджиу Продан
- министр культуры;
Марчел Спатарь
- министр труда и социальной защиты;
Виорел Герчиу
- министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Позднее проект по реорганизации министерств одобрили на заседании законодательного органа. Теперь в Молдове увеличат количество министерств с 9 до 13.