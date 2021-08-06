https://ru.sputnik.md/20210806/glava-natsbanka-predstavil-novyy-otchet-inflyatsii-moldova-43679045.html
Глава Нацбанка представил новый отчет об инфляции в Молдове
Глава Нацбанка представил новый отчет об инфляции в Молдове
Нацбанк представил отчет об инфляции в Молдове
2021-08-06T18:50+0300
2021-08-06T18:50+0300
2021-08-06T19:02+0300
экономика
в молдове
молдова
октавиан армашу
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Глава Национального банка Молдовы (НБМ) Октавиан Армашу представил в пятницу третий отчет за 2021 год, в котором отмечается смена тренда в экономике. Глава Нацбанка коснулся ситуации во внутреннем и внешнем планах, развития инфляционного процесса и экономической активности, а также других аспектов, связанных с проведением денежной политики.По словам Армашу, инфляция опустилась значительно ниже минимального предела коридора из-за сокращения совокупного спроса как внутри страны, так и в мире в целом. "С начала 2021 года инфляция начала расти из-за ряда шоков в сфере предложения, в основном в ценах на импорт", - добавил глава НБМ.Армашу также представил прогноз инфляции на следующие восемь кварталов, связанные с этим риски и неопределенности, а также рассказал о решениях по денежной политике, принятых Исполнительным комитетом НБМ.Обновленный прогноз указывает на риск выхода инфляции за верхний предел целевого диапазона в проинфляционном контексте ярко выраженной внешней среды. Он отмечен более быстрым, чем ожидалось, восстановлением мировой экономики и основных внешнеторговых партнеров Республики Молдова, а также высокими мировыми котировками на нефть, сырье и продукты питания.Согласно отчету, инфляционное давление поддерживается совокупным внутренним спросом. Это происходит за счет восстановления потребления населения в условиях увеличения фонда оплаты труда в экономике, объема выданных новых кредитов и переводов денежных средств физическим лицам.По данным сводки Нацбанка, в результате перечисленных внешних и внутренних изменений ожидается, что годовой уровень инфляции будет быстро расти до первой половины следующего года, а затем снизится к концу прогнозируемого периода.Глава НБМ отметил, что инфляционный процесс будет долгим. "Мы находимся в новом экономическом цикле. Все связанные с прогнозом риски носят проинфляционный характер", - пояснил Армашу. По его словам, исключением является риск введения новых глобальных ограничений в случае новой волны пандемии. В этих условиях, как считает Армашу, чтобы обеспечить стабильность цен, не препятствуя экономическому росту, важно координировать и синхронизировать налоговую и денежную политику, чтобы проводить пакет оптимальной политики для экономики.
https://ru.sputnik.md/20210730/natsbank-prinimaet-mery-po-snizheniyu-inflyatsii-43431873.html
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в молдове, молдова, октавиан армашу
Глава Нацбанка представил новый отчет об инфляции в Молдове
18:50 06.08.2021 (обновлено: 19:02 06.08.2021)
В Молдове обнародовали отчет об инфляции, а также прогноз этого явления в экономике на ближайшие месяцы.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Глава Национального банка Молдовы (НБМ) Октавиан Армашу представил в пятницу третий отчет за 2021 год, в котором отмечается смена тренда в экономике.
Глава Нацбанка коснулся ситуации во внутреннем и внешнем планах, развития инфляционного процесса и экономической активности, а также других аспектов, связанных с проведением денежной политики.
Уже в январе 2020 года инфляция характеризовалась выраженным снижением, что усугублялось распространением пандемии и началом пандемического кризиса.
Октавиан Армашу
глава Нацбанка Молдовы
По словам Армашу, инфляция опустилась значительно ниже минимального предела коридора из-за сокращения совокупного спроса как внутри страны, так и в мире в целом.
"С начала 2021 года инфляция начала расти из-за ряда шоков в сфере предложения, в основном в ценах на импорт", - добавил глава НБМ.
Армашу также представил прогноз инфляции на следующие восемь кварталов, связанные с этим риски и неопределенности, а также рассказал о решениях по денежной политике, принятых Исполнительным комитетом НБМ.
Обновленный прогноз указывает на риск выхода инфляции за верхний предел целевого диапазона в проинфляционном контексте ярко выраженной внешней среды. Он отмечен более быстрым, чем ожидалось, восстановлением мировой экономики и основных внешнеторговых партнеров Республики Молдова, а также высокими мировыми котировками на нефть, сырье и продукты питания.
Согласно отчету, инфляционное давление поддерживается совокупным внутренним спросом. Это происходит за счет восстановления потребления населения в условиях увеличения фонда оплаты труда в экономике, объема выданных новых кредитов и переводов денежных средств физическим лицам.
По данным сводки Нацбанка, в результате перечисленных внешних и внутренних изменений ожидается, что годовой уровень инфляции будет быстро расти до первой половины следующего года, а затем снизится к концу прогнозируемого периода.
Глава НБМ отметил, что инфляционный процесс будет долгим.
"Мы находимся в новом экономическом цикле. Все связанные с прогнозом риски носят проинфляционный характер", - пояснил Армашу.
По его словам, исключением является риск введения новых глобальных ограничений в случае новой волны пандемии. В этих условиях, как считает Армашу, чтобы обеспечить стабильность цен, не препятствуя экономическому росту, важно координировать и синхронизировать налоговую и денежную политику, чтобы проводить пакет оптимальной политики для экономики.