https://ru.sputnik.md/20210806/glava-natsbanka-predstavil-novyy-otchet-inflyatsii-moldova-43679045.html

Глава Нацбанка представил новый отчет об инфляции в Молдове

Глава Нацбанка представил новый отчет об инфляции в Молдове

Нацбанк представил отчет об инфляции в Молдове

2021-08-06T18:50+0300

2021-08-06T18:50+0300

2021-08-06T19:02+0300

экономика

в молдове

молдова

октавиан армашу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2042/33/20423360_0:572:5496:3664_1920x0_80_0_0_c6dbc689a4b500df8fcae7073c5f0356.jpg

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Глава Национального банка Молдовы (НБМ) Октавиан Армашу представил в пятницу третий отчет за 2021 год, в котором отмечается смена тренда в экономике. Глава Нацбанка коснулся ситуации во внутреннем и внешнем планах, развития инфляционного процесса и экономической активности, а также других аспектов, связанных с проведением денежной политики.По словам Армашу, инфляция опустилась значительно ниже минимального предела коридора из-за сокращения совокупного спроса как внутри страны, так и в мире в целом. "С начала 2021 года инфляция начала расти из-за ряда шоков в сфере предложения, в основном в ценах на импорт", - добавил глава НБМ.Армашу также представил прогноз инфляции на следующие восемь кварталов, связанные с этим риски и неопределенности, а также рассказал о решениях по денежной политике, принятых Исполнительным комитетом НБМ.Обновленный прогноз указывает на риск выхода инфляции за верхний предел целевого диапазона в проинфляционном контексте ярко выраженной внешней среды. Он отмечен более быстрым, чем ожидалось, восстановлением мировой экономики и основных внешнеторговых партнеров Республики Молдова, а также высокими мировыми котировками на нефть, сырье и продукты питания.Согласно отчету, инфляционное давление поддерживается совокупным внутренним спросом. Это происходит за счет восстановления потребления населения в условиях увеличения фонда оплаты труда в экономике, объема выданных новых кредитов и переводов денежных средств физическим лицам.По данным сводки Нацбанка, в результате перечисленных внешних и внутренних изменений ожидается, что годовой уровень инфляции будет быстро расти до первой половины следующего года, а затем снизится к концу прогнозируемого периода.Глава НБМ отметил, что инфляционный процесс будет долгим. "Мы находимся в новом экономическом цикле. Все связанные с прогнозом риски носят проинфляционный характер", - пояснил Армашу. По его словам, исключением является риск введения новых глобальных ограничений в случае новой волны пандемии. В этих условиях, как считает Армашу, чтобы обеспечить стабильность цен, не препятствуя экономическому росту, важно координировать и синхронизировать налоговую и денежную политику, чтобы проводить пакет оптимальной политики для экономики.

https://ru.sputnik.md/20210730/natsbank-prinimaet-mery-po-snizheniyu-inflyatsii-43431873.html

https://ru.sputnik.md/20210804/tsena-gaz-43566740.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

в молдове, молдова, октавиан армашу