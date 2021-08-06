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Из Ливана выпустили более десяти ракет по территории Израиля
Из Ливана выпустили более десяти ракет по территории Израиля
Большинство ракет были перехвачены. 06.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-06T14:32+0300
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в мире
израиль
ливан
ракеты
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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Более 10 ракет были выпущены по территории Израиля из Ливана, передает РИА Новости.Сообщается, что большинство из них были перехвачены."Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по источникам пусков в Ливане", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу сообщалось, что сирены тревоги сработали на севере Израиля, второй раз за неделю.Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что после срабатывания сирен на данный момент обращения о пострадавших не поступали.
https://ru.sputnik.md/20210521/Rossiya-privetstvuet-prekraschenie-ognya-mezhdu-Izrailem-i-Palestinoy-34823530.html
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в мире, израиль, ливан, ракеты

Из Ливана выпустили более десяти ракет по территории Израиля

14:32 06.08.2021
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CC0 / U.S. Army / Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
CC0 / U.S. Army /
Большинство ракет были перехвачены.
КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Более 10 ракет были выпущены по территории Израиля из Ливана, передает РИА Новости.
"Более 10 ракет были выпущены с территории Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
Сообщается, что большинство из них были перехвачены.
"Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по источникам пусков в Ливане", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу сообщалось, что сирены тревоги сработали на севере Израиля, второй раз за неделю.
ВВС Израиля уничтожили высотку в Газе, в которой находились офисы американского информагентства Associated Press и катарского телеканала Al Jazeera - Sputnik Молдова, 1920, 21.05.2021
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Россия приветствует прекращение огня между Израилем и Палестиной
21 мая, 11:45
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Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что после срабатывания сирен на данный момент обращения о пострадавших не поступали.
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