https://ru.sputnik.md/20210806/iz-livana-vypustili-bolee-desyati-raket-po-territorii-izrailya-43660397.html
Из Ливана выпустили более десяти ракет по территории Израиля
Из Ливана выпустили более десяти ракет по территории Израиля
Большинство ракет были перехвачены. 06.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-06T14:32+0300
2021-08-06T14:32+0300
2021-08-06T14:32+0300
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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Более 10 ракет были выпущены по территории Израиля из Ливана, передает РИА Новости.Сообщается, что большинство из них были перехвачены."Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по источникам пусков в Ливане", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу сообщалось, что сирены тревоги сработали на севере Израиля, второй раз за неделю.Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что после срабатывания сирен на данный момент обращения о пострадавших не поступали.
https://ru.sputnik.md/20210521/Rossiya-privetstvuet-prekraschenie-ognya-mezhdu-Izrailem-i-Palestinoy-34823530.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, израиль, ливан, ракеты
Из Ливана выпустили более десяти ракет по территории Израиля
Большинство ракет были перехвачены.
КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik.
Более 10 ракет были выпущены по территории Израиля из Ливана, передает РИА Новости
.
"Более 10 ракет были выпущены с территории Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
Сообщается, что большинство из них были перехвачены.
"Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по источникам пусков в Ливане", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу сообщалось, что сирены тревоги сработали на севере Израиля, второй раз за неделю.
Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что после срабатывания сирен на данный момент обращения о пострадавших не поступали.