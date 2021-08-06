https://ru.sputnik.md/20210806/iz-livana-vypustili-bolee-desyati-raket-po-territorii-izrailya-43660397.html

Из Ливана выпустили более десяти ракет по территории Израиля

Из Ливана выпустили более десяти ракет по территории Израиля

Большинство ракет были перехвачены. 06.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-06T14:32+0300

2021-08-06T14:32+0300

2021-08-06T14:32+0300

в мире

израиль

ливан

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/19/34872773_0:691:1500:1535_1920x0_80_0_0_310b546a6328ca78a1d7209573593909.jpg

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Более 10 ракет были выпущены по территории Израиля из Ливана, передает РИА Новости.Сообщается, что большинство из них были перехвачены."Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по источникам пусков в Ливане", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу сообщалось, что сирены тревоги сработали на севере Израиля, второй раз за неделю.Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что после срабатывания сирен на данный момент обращения о пострадавших не поступали.

https://ru.sputnik.md/20210521/Rossiya-privetstvuet-prekraschenie-ognya-mezhdu-Izrailem-i-Palestinoy-34823530.html

израиль

ливан

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, израиль, ливан, ракеты