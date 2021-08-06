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https://ru.sputnik.md/20210806/izmenen-chislennyy-i-nominalnyy-sostav-postoyannogo-byuro-parlamenta-43668632.html
Изменен численный и номинальный состав Постоянного бюро парламента
Изменен численный и номинальный состав Постоянного бюро парламента
Кто вошел в состав Постоянного бюро парламента
2021-08-06T15:45+0300
2021-08-06T15:45+0300
политика
в молдове
парламент
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Постоянное бюро парламента Молдовы пополнилось, в его состав вошел депутат от Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш, сообщила пресс-служба законодательного форума. Таким образом, теперь в состав Постоянного бюро входит 13 членов. По должности - председатель парламента Игорь Гросу, вице-спикеры Михаил Попшой и Влад Батрынча.От фракции PAS в Постоянное бюро вошли Олеся Стамате, Лилиана Николаеску-Онофрей, Дойна Герман, Вероника Рошка, Владимир Боля, Дан Перчун. От фракции Блока коммунистов и социалистов - Василе Боля, Корнелиу Фуркулицэ и Константин Старыш.От фракции партии "Шор" - Денис Уланов.Постоянное бюро Парламента является рабочим органом законодательного собрания и формируется с учетом пропорционального представительства фракций в парламенте.
https://ru.sputnik.md/20210729/parlament-zakryl-sessiyu-43380853.html
https://ru.sputnik.md/20210804/parlament-inicziativa-43567540.html
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в молдове, парламент

Изменен численный и номинальный состав Постоянного бюро парламента

15:45 06.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausЗал заседаний парламента Молдовы
Зал заседаний парламента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Постоянное бюро парламента Молдовы пополнилось, в его состав вошел депутат от Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш, сообщила пресс-служба законодательного форума.
Igor Grosu a fost ales președinte al Parlamentului - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
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Парламент сформировал постоянные комиссии и закрыл сессию
29 июля, 18:17
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Таким образом, теперь в состав Постоянного бюро входит 13 членов. По должности - председатель парламента Игорь Гросу, вице-спикеры Михаил Попшой и Влад Батрынча.
От фракции PAS в Постоянное бюро вошли Олеся Стамате, Лилиана Николаеску-Онофрей, Дойна Герман, Вероника Рошка, Владимир Боля, Дан Перчун.
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
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В парламенте зарегистрировали первую законодательную инициативу от PAS
4 августа, 18:15
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От фракции Блока коммунистов и социалистов - Василе Боля, Корнелиу Фуркулицэ и Константин Старыш.
От фракции партии "Шор" - Денис Уланов.
Постоянное бюро Парламента является рабочим органом законодательного собрания и формируется с учетом пропорционального представительства фракций в парламенте.
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