https://ru.sputnik.md/20210806/izmenen-chislennyy-i-nominalnyy-sostav-postoyannogo-byuro-parlamenta-43668632.html

Изменен численный и номинальный состав Постоянного бюро парламента

Изменен численный и номинальный состав Постоянного бюро парламента

Кто вошел в состав Постоянного бюро парламента

2021-08-06T15:45+0300

2021-08-06T15:45+0300

2021-08-06T15:45+0300

политика

в молдове

парламент

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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Постоянное бюро парламента Молдовы пополнилось, в его состав вошел депутат от Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш, сообщила пресс-служба законодательного форума. Таким образом, теперь в состав Постоянного бюро входит 13 членов. По должности - председатель парламента Игорь Гросу, вице-спикеры Михаил Попшой и Влад Батрынча.От фракции PAS в Постоянное бюро вошли Олеся Стамате, Лилиана Николаеску-Онофрей, Дойна Герман, Вероника Рошка, Владимир Боля, Дан Перчун. От фракции Блока коммунистов и социалистов - Василе Боля, Корнелиу Фуркулицэ и Константин Старыш.От фракции партии "Шор" - Денис Уланов.Постоянное бюро Парламента является рабочим органом законодательного собрания и формируется с учетом пропорционального представительства фракций в парламенте.

https://ru.sputnik.md/20210729/parlament-zakryl-sessiyu-43380853.html

https://ru.sputnik.md/20210804/parlament-inicziativa-43567540.html

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2021

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в молдове, парламент