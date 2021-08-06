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Как будет вести себя Молдова на международной арене при новой власти

Как будет вести себя Молдова на международной арене при новой власти

Политолог Борис Шаповалов прокомментировал, как будут выстраивать отношения власти Молдовы с Россией, США, ЕС, Украиной и Румынией. 06.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-06T21:30+0300

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Тема внешнеполитических отношений Молдовы приобрела особую актуальность с приходом к власти прозападного большинства в лице Партии "Действие и солидарность" (PAS ), получившей 63 мандата в новом составе высшего законодательного органа республики.Хотя представители партии PAS и президент страны заявляли о том, что готовы к партнерскому диалогу с Россией, никаких реальных шагов в этом направлении пока сделано не было.Люди, внимательно следящие за политической жизнью в стране, с осторожностью замечают, что как бы молдавско-российские отношения не ухудшились. О том, что будет происходить в этом направлении, а также о том, как будет вести себя Молдова на международной арене, мы поговорили с историком, политологом, доктором философии Борисом Шаповаловым.

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2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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