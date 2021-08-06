https://ru.sputnik.md/20210806/kak-moldova-pravitelstvo-utverzhdali-grom-molnii-zvuki-siren-evakuatsiya-43684659.html
Как в Молдове правительство утверждали: гром, молнии, звуки сирен и эвакуация
Как в Молдове правительство утверждали: гром, молнии, звуки сирен и эвакуация
Как в Молдове правительство утверждали: гром, молнии, звуки сирен и эвакуация: все о ЧП в парламенте в одном видео.
2021-08-06T22:00+0300
2021-08-06T22:00+0300
2021-08-06T22:00+0300
видео
правительство
молдова
вотум доверия
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43684435_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f1e99b27ba731e22ffa6790cc4e61d9.jpg
Процедура рассмотрения программы и состава кабинета министров выбилась из штатного режима. Во-первых, на Кишинев обрушилась настоящая буря – черные тучи и дождь стеной, гром и молнии. И практически одновременно в здании парламента едва не произошел пожар.Некоторые усмотрели в этом тревожные знаки. Но все обошлось. Депутаты проголосовали. Церемония принятия присяги состоялась.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43684435_226:0:1666:1080_1920x0_80_0_0_a081f4aab86f7f9cb787da1bd27d4c41.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
правительство, молдова, вотум доверия, парламент, видео
Как в Молдове правительство утверждали: гром, молнии, звуки сирен и эвакуация
Депутаты большинства в парламенте Молдовы выразили вотум доверия правительству под руководством Натальи Гаврилицы.
Процедура рассмотрения программы и состава кабинета министров выбилась из штатного режима. Во-первых, на Кишинев обрушилась настоящая буря – черные тучи и дождь стеной, гром и молнии. И практически одновременно в здании парламента едва не произошел пожар.
Некоторые усмотрели в этом тревожные знаки. Но все обошлось. Депутаты проголосовали. Церемония принятия присяги состоялась.