https://ru.sputnik.md/20210806/kak-moldova-pravitelstvo-utverzhdali-grom-molnii-zvuki-siren-evakuatsiya-43684659.html

Как в Молдове правительство утверждали: гром, молнии, звуки сирен и эвакуация

Как в Молдове правительство утверждали: гром, молнии, звуки сирен и эвакуация

Как в Молдове правительство утверждали: гром, молнии, звуки сирен и эвакуация: все о ЧП в парламенте в одном видео.

2021-08-06T22:00+0300

2021-08-06T22:00+0300

2021-08-06T22:00+0300

видео

правительство

молдова

вотум доверия

парламент

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Процедура рассмотрения программы и состава кабинета министров выбилась из штатного режима. Во-первых, на Кишинев обрушилась настоящая буря – черные тучи и дождь стеной, гром и молнии. И практически одновременно в здании парламента едва не произошел пожар.Некоторые усмотрели в этом тревожные знаки. Но все обошлось. Депутаты проголосовали. Церемония принятия присяги состоялась.

молдова

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

правительство, молдова, вотум доверия, парламент, видео