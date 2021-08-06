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Как в Молдове правительство утверждали: гром, молнии, звуки сирен и эвакуация
Как в Молдове правительство утверждали: гром, молнии, звуки сирен и эвакуация
Как в Молдове правительство утверждали: гром, молнии, звуки сирен и эвакуация: все о ЧП в парламенте в одном видео.
2021-08-06T22:00+0300
2021-08-06T22:00+0300
видео
правительство
молдова
вотум доверия
парламент
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Процедура рассмотрения программы и состава кабинета министров выбилась из штатного режима. Во-первых, на Кишинев обрушилась настоящая буря – черные тучи и дождь стеной, гром и молнии. И практически одновременно в здании парламента едва не произошел пожар.Некоторые усмотрели в этом тревожные знаки. Но все обошлось. Депутаты проголосовали. Церемония принятия присяги состоялась.
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Алена Матвеева
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правительство, молдова, вотум доверия, парламент, видео

Как в Молдове правительство утверждали: гром, молнии, звуки сирен и эвакуация

22:00 06.08.2021
164
© Video: Sputnik/Evghenii Panasenco / Youtube/Parlamentul Republicii Moldova
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Депутаты большинства в парламенте Молдовы выразили вотум доверия правительству под руководством Натальи Гаврилицы.
Процедура рассмотрения программы и состава кабинета министров выбилась из штатного режима. Во-первых, на Кишинев обрушилась настоящая буря – черные тучи и дождь стеной, гром и молнии. И практически одновременно в здании парламента едва не произошел пожар.
Некоторые усмотрели в этом тревожные знаки. Но все обошлось. Депутаты проголосовали. Церемония принятия присяги состоялась.
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