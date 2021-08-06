https://ru.sputnik.md/20210806/kanoistki-cociu-olarasu-takzhe-grebets-tarnovschi-43653561.html

Каноистки Кочу и Олэрашу, а также гребец Тарновский - в полуфиналах в Токио

Каноистки Кочу и Олэрашу, а также гребец Тарновский - в полуфиналах в Токио

Даниела Кочу Мария Олэрашу и Сергей Тарновский в полуфинала в Токио

2021-08-06T09:54+0300

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2021-08-06T10:18+0300

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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Успешные выступления молдавских каноисток и гребца Сергея Тарновского прошли в Токио: все они пробились в полуфиналы. Каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу приняли участие в заплыве в паре на 500 метров. Они показали результат 2:03:43. Теперь подопечные Виктора Реинского ждут выступления в полуфинале 7 августа. Сергей Тарновский в одиночном заплыве на 1000 метров показал результат 4:02:794. Воспитанник Николая Журавского также ожидает полуфинала, который состоится 7 августа. Молдавские спортсмены в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.

https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html

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в молдове, молдова, николай журавский, сергей тарновский, токио