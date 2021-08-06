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Олимпиада в Токио-2020
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https://ru.sputnik.md/20210806/kanoistki-cociu-olarasu-takzhe-grebets-tarnovschi-43653561.html
Каноистки Кочу и Олэрашу, а также гребец Тарновский - в полуфиналах в Токио
Каноистки Кочу и Олэрашу, а также гребец Тарновский - в полуфиналах в Токио
Даниела Кочу Мария Олэрашу и Сергей Тарновский в полуфинала в Токио
2021-08-06T09:54+0300
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Успешные выступления молдавских каноисток и гребца Сергея Тарновского прошли в Токио: все они пробились в полуфиналы. Каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу приняли участие в заплыве в паре на 500 метров. Они показали результат 2:03:43. Теперь подопечные Виктора Реинского ждут выступления в полуфинале 7 августа. Сергей Тарновский в одиночном заплыве на 1000 метров показал результат 4:02:794. Воспитанник Николая Журавского также ожидает полуфинала, который состоится 7 августа. Молдавские спортсмены в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html
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Каноистки Кочу и Олэрашу, а также гребец Тарновский - в полуфиналах в Токио

09:54 06.08.2021 (обновлено: 10:18 06.08.2021)
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© Photo : Facebook / Olympic MoldovaМолдавские каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу
Молдавские каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Photo : Facebook / Olympic Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Теперь молдавские спортсмены ждут следующего дня соревнований.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Успешные выступления молдавских каноисток и гребца Сергея Тарновского прошли в Токио: все они пробились в полуфиналы.
Каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу приняли участие в заплыве в паре на 500 метров. Они показали результат 2:03:43.
© Sputnik / Vadim RusuДаниела Кочу
Даниела Кочу - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Даниела Кочу
© Sputnik / Vadim Rusu
Теперь подопечные Виктора Реинского ждут выступления в полуфинале 7 августа.
© Sputnik / Vadim RusuМария Олэрашу
Мария Олэрашу - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Мария Олэрашу
© Sputnik / Vadim Rusu
Сергей Тарновский в одиночном заплыве на 1000 метров показал результат 4:02:794. Воспитанник Николая Журавского также ожидает полуфинала, который состоится 7 августа.
© Sputnik / Vadim RusuСергей Тарновский
Сергей Тарновский - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Сергей Тарновский
© Sputnik / Vadim Rusu

Молдавские спортсмены в Токио

В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
Календарь олимпиады обложка - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
Олимпиада в Токио-2020
Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
22 июля, 14:25
398
Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
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