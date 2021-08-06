https://ru.sputnik.md/20210806/kishinev-molniya-udarila-azs-zapravka-pozhar-43652463.html
В Кишиневе молния ударила в АЗС: вспыхнул пожар
В Кишиневе молния ударила в АЗС: вспыхнул пожар
Пожар на автозаправке в Кишиневе после удара молнии
2021-08-06T09:22+0300
2021-08-06T09:22+0300
2021-08-06T10:27+0300
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В Кишиневе в ночь на пятницу молния ударила в автозаправку, что спровоцировало пожар. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. В инспекторате отметили, что звонок в службу 112 поступил в 2.12. Как отметили спасатели, речь идет о заправке на улице Михай Витязул."По предварительным данным, в магазин АЗС попала молния, в результате чего он был охвачен пламенем. На место происшествия прибыли пять пожарных расчета, которым удалось справиться с огнем", - говорится в сообщении ГИЧС. Локализировать пожар удалось в 2.33. По данным ГИЧС, в результате пожара никто не пострадал, но пламя уничтожило электрический щиток, внешнюю стену и четыре квадратных метра крыши продовольственного магазина рядом. Все обстоятельства пожара выясняются.
https://ru.sputnik.md/20210803/pozhar-restoran-kishinev-43515548.html
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в молдове, кишинев, пожар
В Кишиневе молния ударила в АЗС: вспыхнул пожар
09:22 06.08.2021 (обновлено: 10:27 06.08.2021)
Автозаправку охватило пламенем посреди ночи. Спасатели сумели потушить огонь.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В Кишиневе в ночь на пятницу молния ударила в автозаправку, что спровоцировало пожар. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
В инспекторате отметили, что звонок в службу 112 поступил в 2.12.
Как отметили спасатели, речь идет о заправке на улице Михай Витязул.
"По предварительным данным, в магазин АЗС попала молния, в результате чего он был охвачен пламенем. На место происшествия прибыли пять пожарных расчета, которым удалось справиться с огнем", - говорится в сообщении ГИЧС.
Локализировать пожар удалось в 2.33.
По данным ГИЧС, в результате пожара никто не пострадал, но пламя уничтожило электрический щиток, внешнюю стену и четыре квадратных метра крыши продовольственного магазина рядом.
Все обстоятельства пожара выясняются.