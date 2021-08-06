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На Кишинев обрушилась буря: на улице ночь, дороги затапливает
На Кишинев обрушилась буря: на улице ночь, дороги затапливает
видео сильнейший ливень в Кишиневе
2021-08-06T11:02+0300
2021-08-06T11:02+0300
2021-08-06T11:13+0300
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. С самого утра в Кишиневе - ночь на дворе. Небо затянуло темными тучами, после чего начался сильнейший ливень. Потоки воды, молнии и мощные порывы ветра заставили людей в спешке прятаться в помещения. Отметим, что подобные явления в Молдове давно не видели, чтобы утром небом стало по-ночному черным.
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в молдове, кишинев, молдова, дождь
На Кишинев обрушилась буря: на улице ночь, дороги затапливает
11:02 06.08.2021 (обновлено: 11:13 06.08.2021)
В пятницу в Молдове во многих районах - грозовые дожди, сильнейший ливень обрушился и на столицу.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. С самого утра в Кишиневе - ночь на дворе. Небо затянуло темными тучами, после чего начался сильнейший ливень.
Потоки воды, молнии и мощные порывы ветра заставили людей в спешке прятаться в помещения.
Отметим, что подобные явления в Молдове давно не видели, чтобы утром небом стало по-ночному черным.