https://ru.sputnik.md/20210806/kishinev-obrushilas-burya-na-ulitse-noch-ulitsy-zataplivaet-43656787.html

На Кишинев обрушилась буря: на улице ночь, дороги затапливает

На Кишинев обрушилась буря: на улице ночь, дороги затапливает

видео сильнейший ливень в Кишиневе

2021-08-06T11:02+0300

2021-08-06T11:02+0300

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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. С самого утра в Кишиневе - ночь на дворе. Небо затянуло темными тучами, после чего начался сильнейший ливень. Потоки воды, молнии и мощные порывы ветра заставили людей в спешке прятаться в помещения. Отметим, что подобные явления в Молдове давно не видели, чтобы утром небом стало по-ночному черным.

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

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в молдове, кишинев, молдова, дождь