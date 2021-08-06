https://ru.sputnik.md/20210806/kishinev-obrushilas-nastoyaschaya-burya-43660858.html

На Кишинев обрушилась настоящая буря

На Кишинев обрушилась настоящая буря

Видео с улиц Кишинева, на который обрушилась настоящая буря – дождь льет с ночи.

2021-08-06T12:27+0300

2021-08-06T12:27+0300

2021-08-06T12:53+0300

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кишинев

молдова

потоп

ливень

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В связи с неблагоприятными погодными условиями нарушился график работы общественного транспорта. Дороги превратились в реки.В Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности с неустойчивым характером погоды. До 20.00 пятницы "ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-35 литров на квадратный метр) с градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут до 15-20 метров в секунду".

кишинев

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

кишинев, молдова, потоп, ливень, видео