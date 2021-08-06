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На Кишинев обрушилась настоящая буря
На Кишинев обрушилась настоящая буря
Видео с улиц Кишинева, на который обрушилась настоящая буря – дождь льет с ночи.
2021-08-06T12:27+0300
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видео
кишинев
молдова
потоп
ливень
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В связи с неблагоприятными погодными условиями нарушился график работы общественного транспорта. Дороги превратились в реки.В Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности с неустойчивым характером погоды. До 20.00 пятницы "ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-35 литров на квадратный метр) с градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут до 15-20 метров в секунду".
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Алена Матвеева
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кишинев, молдова, потоп, ливень, видео

На Кишинев обрушилась настоящая буря

12:27 06.08.2021 (обновлено: 12:53 06.08.2021)
453
© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
На Кишинев 6 августа обрушилась настоящая буря: ливень льет с самой ночи, прерываясь совсем ненадолго.
В связи с неблагоприятными погодными условиями нарушился график работы общественного транспорта. Дороги превратились в реки.
В Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности с неустойчивым характером погоды. До 20.00 пятницы "ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-35 литров на квадратный метр) с градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут до 15-20 метров в секунду".
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