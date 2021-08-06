https://ru.sputnik.md/20210806/kogda-sostoitsya-pervoe-zasedanie-pravitelstva-moldovy-43669193.html

Когда состоится первое заседание правительства Молдовы

Когда состоится первое заседание правительства Молдовы

Когда состоится первое заседание правительства Молдовы

2021-08-06T14:59+0300

2021-08-06T14:59+0300

2021-08-06T14:59+0300

политика

в молдове

молдова

парламент

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Первое заседание правительства пройдет на следующей неделе, об этом заявила утвержденный парламентом премьер-министр Наталья Гаврилица. Напомним, ранее правительство Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS). В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").Кроме того, не обошлось без инцидентов: во время сессии вопросов и ответов в законодательном органе страны сработала пожарная тревога и погас свет. Была объявлена также эвакуация.

https://ru.sputnik.md/20210806/parlamente-vyrazili-votum-doveriya-pravitelstvu-natalia-gavrilita-43655138.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

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в молдове, молдова, парламент, наталья гаврилица