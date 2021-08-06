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https://ru.sputnik.md/20210806/kogda-sostoitsya-pervoe-zasedanie-pravitelstva-moldovy-43669193.html
Когда состоится первое заседание правительства Молдовы
Когда состоится первое заседание правительства Молдовы
Когда состоится первое заседание правительства Молдовы
2021-08-06T14:59+0300
2021-08-06T14:59+0300
политика
в молдове
молдова
парламент
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Первое заседание правительства пройдет на следующей неделе, об этом заявила утвержденный парламентом премьер-министр Наталья Гаврилица. Напомним, ранее правительство Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS). В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").Кроме того, не обошлось без инцидентов: во время сессии вопросов и ответов в законодательном органе страны сработала пожарная тревога и погас свет. Была объявлена также эвакуация.
https://ru.sputnik.md/20210806/parlamente-vyrazili-votum-doveriya-pravitelstvu-natalia-gavrilita-43655138.html
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в молдове, молдова, парламент, наталья гаврилица

Когда состоится первое заседание правительства Молдовы

14:59 06.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausПресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020
Пресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020 - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
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Новое правительство республики начнет работу в ближайшее время.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Первое заседание правительства пройдет на следующей неделе, об этом заявила утвержденный парламентом премьер-министр Наталья Гаврилица.
Напомним, ранее правительство Гаврилицы получило вотум доверия в законодательном органе. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).
В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").
Состав правительства, предложенный Натальей Гаврилицей - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Политика
В парламенте выразили вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы
14:18
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Кроме того, не обошлось без инцидентов: во время сессии вопросов и ответов в законодательном органе страны сработала пожарная тревога и погас свет. Была объявлена также эвакуация.
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