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Красный Крест информирует жителей сел Молдовы о преимуществах вакцинации
Красный Крест информирует жителей сел Молдовы о преимуществах вакцинации
"Красный Крест" в Молдове информирует жителей сел о преимуществах вакцинации
2021-08-06T07:30+0300
2021-08-06T07:30+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
красный крест
вакцинация
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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Волонтеры Красного Креста в Молдове провели в районах страны рейд по информированию граждан о важности вакцинации, сообщили в Минздраве.Как уточнили в министерстве, это прошло в рамках информационной кампании, запущенной Минздравом накануне."Несколько месяцев 270 волонтеров шли от дома к дому во множестве сел страны и рассказывали о важности и преимуществах иммунизации, чтобы защититься от вируса Sars-Cov-2", - пояснили в Минздраве.По данным ведомства, согласно отчету волонтеров, они провели рейды в Новоаненском, Бричанском, Единецком, Криулянском, Оргеевском, Унгенском районах, а также в муниципии Бельцы.В целом было роздано 109 тысяч информативных бюллетеней, где содержатся ответы на самые частые вопросы и развенчивание самых популярных мифов.Напомним, ранее Минздрав при поддержке Всемирного банка запустил информационную кампанию "Вакцинируйтесь, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло!" Кампания также включает трансляцию рекламных видео- и аудиороликов на государственном и русском языках на национальном радио и телевидении.Ожидается, что мобильные группы специалистов в области общественного здоровья посетят населенные пункты из 24 районов страны, где наблюдается низкий уровень вакцинации.Кроме того, будут организованы курсы для повышения знаний работников первичной медико-санитарной помощи о вакцинах, методах консультирования граждан и пропаганде прививок против коронавируса.
https://ru.sputnik.md/20210804/kampaniya-vakczinaczii-selo-moldova-43568917.html
https://ru.sputnik.md/20210805/koronavirus-pridnestrovie-vaktsinatsiya-43588178.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, минздрав, красный крест, вакцинация

Красный Крест информирует жителей сел Молдовы о преимуществах вакцинации

07:30 06.08.2021
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© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
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Юлия Липовая
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Порядка 270 волонтеров уже посетили несколько районов республики.
КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Волонтеры Красного Креста в Молдове провели в районах страны рейд по информированию граждан о важности вакцинации, сообщили в Минздраве.
Как уточнили в министерстве, это прошло в рамках информационной кампании, запущенной Минздравом накануне.
"Несколько месяцев 270 волонтеров шли от дома к дому во множестве сел страны и рассказывали о важности и преимуществах иммунизации, чтобы защититься от вируса Sars-Cov-2", - пояснили в Минздраве.
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По данным ведомства, согласно отчету волонтеров, они провели рейды в Новоаненском, Бричанском, Единецком, Криулянском, Оргеевском, Унгенском районах, а также в муниципии Бельцы.
В целом было роздано 109 тысяч информативных бюллетеней, где содержатся ответы на самые частые вопросы и развенчивание самых популярных мифов.
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Напомним, ранее Минздрав при поддержке Всемирного банка запустил информационную кампанию "Вакцинируйтесь, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло!" Кампания также включает трансляцию рекламных видео- и аудиороликов на государственном и русском языках на национальном радио и телевидении.
Ожидается, что мобильные группы специалистов в области общественного здоровья посетят населенные пункты из 24 районов страны, где наблюдается низкий уровень вакцинации.
Кроме того, будут организованы курсы для повышения знаний работников первичной медико-санитарной помощи о вакцинах, методах консультирования граждан и пропаганде прививок против коронавируса.
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