Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Депутаты и пресса вернулись в здание парламента после эвакуации
Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова
Новости Кишинева
Все о событиях и изменениях в Кишиневе – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210806/liven-kishineve-narushil-grafik-raboty-trolleybusov-43658512.html
Ливень в Кишиневе нарушил график и маршруты троллейбусов: где они теперь идут
Ливень в Кишиневе нарушил график и маршруты троллейбусов: где они теперь идут
Как ходят троллейбусы в дождь в Кишиневе
2021-08-06T11:54+0300
2021-08-06T12:13+0300
новости кишинева
в молдове
кишинев
молдова
троллейбусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/08/31969045_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_ff47f9c10a5622b5b9af642389a1054f.jpg
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кишиневе нарушился график работы троллейбусов, об этом сообщили в Управлении электротранспорта столицы (RTEC). В RTEC отметили, что троллейбусы были переправлены со следующих улиц, которые наиболее затоплены: Каля Ешилор, Мунчештское шоссе, Дурлешты, ул. Албишоара, Каля Орхеюлуй, А. Пушкин, И. Крянгэ, Трушены.По данным управления, в Кишиневе троллейбусы могут задерживаться на 25 минут, а в пригородах на 20.
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/08/31969045_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cd0577fd426292d46f6bcddb39dbbefd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, троллейбусы

Ливень в Кишиневе нарушил график и маршруты троллейбусов: где они теперь идут

11:54 06.08.2021 (обновлено: 12:13 06.08.2021)
312
© Sputnik / Ciobanu VictorStrada Mihai Viteazu
Strada Mihai Viteazu - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Sputnik / Ciobanu Victor
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Управлении электротранспорта рассказали, какие улицы в Кишиневе сильнее всего затоплены и по каким троллейбусы не курсируют.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кишиневе нарушился график работы троллейбусов, об этом сообщили в Управлении электротранспорта столицы (RTEC).
"Как результат проливных дождей, троллейбусы на некоторых маршрутах могут запаздывать", - отметили в управлении.
В RTEC отметили, что троллейбусы были переправлены со следующих улиц, которые наиболее затоплены: Каля Ешилор, Мунчештское шоссе, Дурлешты, ул. Албишоара, Каля Орхеюлуй, А. Пушкин, И. Крянгэ, Трушены.
По данным управления, в Кишиневе троллейбусы могут задерживаться на 25 минут, а в пригородах на 20.
000001
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:48Депутаты и пресса вернулись в здание парламента после эвакуации
12:26В парламенте Молдовы выключился свет: объявлена эвакуация
12:21Ион Чебан показал последствия бури в Кишиневе и призвал людей оставаться дома
11:54Ливень в Кишиневе нарушил график и маршруты троллейбусов: где они теперь идут
11:43Все сбежавшие из изолятора в России - уроженцы Молдовы
11:33В США к 2030 году половина продаваемых автомобилей будут электрическими
11:02На Кишинев обрушилась буря: на улице ночь, дороги затапливает
10:46Наталья Гаврилица представляет в парламенте свою программу
10:21Где в Кишиневе 6 августа находятся мобильные пункты вакцинации
10:06Таубер: фракция "Шор" не будет голосовать за правительство Гаврилицы
10:00Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы
09:54Каноистки Кочу и Олэрашу, а также гребец Тарновский - в полуфиналах в Токио
09:40В России из изолятора сбежали заключенные "Бутнару, Цуркану, Грозаву, Тетеря"
09:22В Кишиневе молния ударила в АЗС: вспыхнул пожар
09:00Муравский: обещаний очень много, но они не будут выполнены
08:36Мир за сутки: смертельное ДТП в Турции, крушение самолета на Аляске и ситуация с COVID
08:30Обещания новой власти – успех или провал: мнения экспертов
08:00Тулянцев: почему Молдова не стала диалоговой площадкой для Востока и Запада
07:30Красный Крест информирует жителей сел Молдовы о преимуществах вакцинации
07:00Самый точный прогноз погоды: Молдову накроют грозы с градом