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Ливень в Кишиневе нарушил график и маршруты троллейбусов: где они теперь идут
Ливень в Кишиневе нарушил график и маршруты троллейбусов: где они теперь идут
Как ходят троллейбусы в дождь в Кишиневе
2021-08-06T11:54+0300
2021-08-06T11:54+0300
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кишиневе нарушился график работы троллейбусов, об этом сообщили в Управлении электротранспорта столицы (RTEC). В RTEC отметили, что троллейбусы были переправлены со следующих улиц, которые наиболее затоплены: Каля Ешилор, Мунчештское шоссе, Дурлешты, ул. Албишоара, Каля Орхеюлуй, А. Пушкин, И. Крянгэ, Трушены.По данным управления, в Кишиневе троллейбусы могут задерживаться на 25 минут, а в пригородах на 20.
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Юлия Липовая
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Ливень в Кишиневе нарушил график и маршруты троллейбусов: где они теперь идут
11:54 06.08.2021 (обновлено: 12:13 06.08.2021)
В Управлении электротранспорта рассказали, какие улицы в Кишиневе сильнее всего затоплены и по каким троллейбусы не курсируют.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кишиневе нарушился график работы троллейбусов, об этом сообщили в Управлении электротранспорта столицы (RTEC).
"Как результат проливных дождей, троллейбусы на некоторых маршрутах могут запаздывать", - отметили в управлении.
В RTEC отметили, что троллейбусы были переправлены со следующих улиц, которые наиболее затоплены: Каля Ешилор, Мунчештское шоссе, Дурлешты, ул. Албишоара, Каля Орхеюлуй, А. Пушкин, И. Крянгэ, Трушены.
По данным управления, в Кишиневе троллейбусы могут задерживаться на 25 минут, а в пригородах на 20.