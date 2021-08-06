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Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
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https://ru.sputnik.md/20210806/margiev-vernulsya-moldova-tokyo-specznaz-43681421.html
Молдавского олимпийца дома встретил спецназ - с поздравлениями
Молдавского олимпийца дома встретил спецназ - с поздравлениями
Легкоатлет Маргиев вернулся из Токио: его встретили коллеги-спецназовцы
2021-08-06T20:00+0300
2021-08-06T20:00+0300
олимпиада в токио-2020
в молдове
молдова
сергей маргиев
токио
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Легкоатлет Сергей Маргиев вернулся в Молдову из Токио, где он выступал на Олимпийских играх. В Кишиневском аэропорту молдавского спортсмена торжественно встретили сотрудники специальной бригады Fulger, где служит и Маргиев."Команда Fulger встретила своего коллегу в аэропорту. Мы гордимся сотрудниками, которые помимо основной деятельности еще успевают представить страну самым красивым образом", - написали на канале Генинспектората полиции в Телеграме. В Генинспекторате пожелали Маргиеву дальнейших успехов. Напомним, Маргиев выступал в соревнованиях по метанию молота и пробился в финал, где занял 12-е место. Он показал результат 75,24 метра.Олимпийским чемпионом стал польский атлет Войцех Новицкий с результатом 82,52 метра.Молдавские спортсмены в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html
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в молдове, молдова, сергей маргиев, токио

Молдавского олимпийца дома встретил спецназ - с поздравлениями

20:00 06.08.2021
317
© Photo : Facebook / Poliția Republicii MoldovaЛегкоатлет Сергей Маргиев вернулся из Токио
Легкоатлет Сергей Маргиев вернулся из Токио - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
По возвращении из Токио молдавского атлета с почестями встретили коллеги-спецназовцы.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Легкоатлет Сергей Маргиев вернулся в Молдову из Токио, где он выступал на Олимпийских играх.
В Кишиневском аэропорту молдавского спортсмена торжественно встретили сотрудники специальной бригады Fulger, где служит и Маргиев.
© Photo : Facebook / Poliția Republicii MoldovaЛегкоатлет Сергей Маргиев вернулся из Токио
Легкоатлет Сергей Маргиев вернулся из Токио - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Легкоатлет Сергей Маргиев вернулся из Токио
© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
"Команда Fulger встретила своего коллегу в аэропорту. Мы гордимся сотрудниками, которые помимо основной деятельности еще успевают представить страну самым красивым образом", - написали на канале Генинспектората полиции в Телеграме.
В Генинспекторате пожелали Маргиеву дальнейших успехов.
© Sputnik / Vadim RusuСергей Маргиев
Сергей Маргиев - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Сергей Маргиев
© Sputnik / Vadim Rusu
Напомним, Маргиев выступал в соревнованиях по метанию молота и пробился в финал, где занял 12-е место. Он показал результат 75,24 метра.
Олимпийским чемпионом стал польский атлет Войцех Новицкий с результатом 82,52 метра.

Молдавские спортсмены в Токио

В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
Календарь олимпиады обложка - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
Олимпиада в Токио-2020
Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
22 июля, 14:25
403
Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
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