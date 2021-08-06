https://ru.sputnik.md/20210806/midei-moldova-popescu-mid-romania-aurescu-43680754.html
Новый глава МИДЕИ Попеску получил приглашение посетить Бухарест
Новый глава МИДЕИ Попеску получил приглашение посетить Бухарест
Новый глава МИДЕИ Попеску получил приглашение посетить Бухарест
2021-08-06T20:15+0300
2021-08-06T20:15+0300
2021-08-06T20:15+0300
политика
в молдове
молдова
министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова
нику попеску
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Вице-премьер и глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску провел в пятницу телефонный разговор со своим румынским коллегой Богданом Ауреску. Румынский чиновник направил поздравления по случаю инаугурации нового правительства в Кишиневе, а также пригласил коллегу посетить Бухарест. Это приглашение было принято молдавским дипломатом. В ходе переговоров министры иностранных дел договорились ускорить реализацию приоритетных двусторонних проектов и определить новые возможности для удовлетворения конкретных потребностей граждан на основе двустороннего стратегического партнерства по европейской интеграции Молдовы. Во время беседы Попеску отметил, что опыт и знания, которые Молдова заимствовала у Румынии в области европейской интеграции, реализация совместных проектов в области энергетической инфраструктуры, транспорта и коммуникаций еще больше приблизит республику к ЕС. Вице-премьер также поблагодарил румынского коллегу за последовательную помощь в борьбе с пандемией COVID-19, поскольку Румыния на двусторонней основе является крупнейшим донором вакцин для нашей страны. Богдан Ауреску, со своей стороны, подтвердил последовательную поддержку Румынией европейской повестки Молдовы, полное выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и поддержку нашей страны на уровне ЕС.
https://ru.sputnik.md/20210806/premer-ministr-chleny-novogo-pravitelstva-moldova-prisyaga-43667283.html
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в молдове, молдова, министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова, нику попеску
Новый глава МИДЕИ Попеску получил приглашение посетить Бухарест
Новый глава молдавского внешнеполитичекого ведомства получил первое приглашение совершить визит за рубеж.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik.
Вице-премьер и глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску
провел в пятницу телефонный разговор со своим румынским коллегой Богданом Ауреску.
Румынский чиновник направил поздравления по случаю инаугурации нового правительства в Кишиневе, а также пригласил коллегу посетить Бухарест. Это приглашение было принято молдавским дипломатом.
В ходе переговоров министры иностранных дел договорились ускорить реализацию приоритетных двусторонних проектов и определить новые возможности для удовлетворения конкретных потребностей граждан на основе двустороннего стратегического партнерства по европейской интеграции Молдовы.
Во время беседы Попеску отметил, что опыт и знания, которые Молдова заимствовала у Румынии в области европейской интеграции, реализация совместных проектов в области энергетической инфраструктуры, транспорта и коммуникаций еще больше приблизит республику к ЕС.
Вице-премьер также поблагодарил румынского коллегу за последовательную помощь в борьбе с пандемией COVID-19, поскольку Румыния на двусторонней основе является крупнейшим донором вакцин для нашей страны.
Богдан Ауреску, со своей стороны, подтвердил последовательную поддержку Румынией европейской повестки Молдовы, полное выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и поддержку нашей страны на уровне ЕС.