https://ru.sputnik.md/20210806/midei-tyazhelye-usloviya-rabochie-portugaliya-moldova-43672356.html

Бедственным положением рабочих из Молдовы в Португалии заинтересовались в МИДЕИ

Бедственным положением рабочих из Молдовы в Португалии заинтересовались в МИДЕИ

Граждане Молдовы попали в рабство в Португалии комментарий МИДЕИ

2021-08-06T16:07+0300

2021-08-06T16:07+0300

2021-08-06T16:07+0300

общество

в молдове

молдова

мидеи

португалия

министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова

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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) прокомментировали ситуацию с тяжелым положением граждан Молдовы, работающих в Португалии. Напомним, ранее в молдавской прессе появились сообщения, что якобы группа граждан Молдовы попала в рабство в Португалии. По данным ведомства, накопленная информация была передана в компетентные органы Молдовы для расследования и выяснения всех обстоятельств. В заключение министерство призвало всех граждан, располагающих информацией о потенциальных жертвах торговли людьми за границей, уведомлять ближайшее местное отделение полиции, дипломатическое представительство Молдовы и другие инстанции, чтобы обеспечить начало процедуры репатриации пострадавших лиц.

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в молдове, молдова, мидеи, португалия, министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова