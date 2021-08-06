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Бедственным положением рабочих из Молдовы в Португалии заинтересовались в МИДЕИ
Бедственным положением рабочих из Молдовы в Португалии заинтересовались в МИДЕИ
Граждане Молдовы попали в рабство в Португалии комментарий МИДЕИ
2021-08-06T16:07+0300
2021-08-06T16:07+0300
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в молдове
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мидеи
португалия
министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) прокомментировали ситуацию с тяжелым положением граждан Молдовы, работающих в Португалии. Напомним, ранее в молдавской прессе появились сообщения, что якобы группа граждан Молдовы попала в рабство в Португалии. По данным ведомства, накопленная информация была передана в компетентные органы Молдовы для расследования и выяснения всех обстоятельств. В заключение министерство призвало всех граждан, располагающих информацией о потенциальных жертвах торговли людьми за границей, уведомлять ближайшее местное отделение полиции, дипломатическое представительство Молдовы и другие инстанции, чтобы обеспечить начало процедуры репатриации пострадавших лиц.
https://ru.sputnik.md/20210202/video-v-kishineve-dve-devushki-popali-v-seksualnoe-rabstvo-k-taksistu-nelegalu-33470028.html
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Бедственным положением рабочих из Молдовы в Португалии заинтересовались в МИДЕИ

16:07 06.08.2021
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© Sputnik / Evghenii PanasencoМинистерство иностранных дел и европейской интеграции
Министерство иностранных дел и европейской интеграции - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
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Министерство иностранных дел озвучило свою позицию в связи с появившейся в СМИ информацией о ситуации с рабочими из Молдовы.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) прокомментировали ситуацию с тяжелым положением граждан Молдовы, работающих в Португалии.
Напомним, ранее в молдавской прессе появились сообщения, что якобы группа граждан Молдовы попала в рабство в Португалии.

"Посольство Молдовы в Лиссабоне получило информацию и материалы, указывающие на торговлю людьми, приняты меры совместно с властями Португалии для проведения расследования положения граждан Молдовы в регионе Бежа в Португалии", - отметили в МИДЕИ.

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По данным ведомства, накопленная информация была передана в компетентные органы Молдовы для расследования и выяснения всех обстоятельств.
"Согласно информации, полученной представителями посольства, власти Португалии начали расследование. Мониторинг ситуации по заявленному делу продолжается, а также ведется диалог с местными властями, посольство полностью готово к оказанию консульской помощи, если того потребует ситуация", - пояснили в МИДЕИ.
В заключение министерство призвало всех граждан, располагающих информацией о потенциальных жертвах торговли людьми за границей, уведомлять ближайшее местное отделение полиции, дипломатическое представительство Молдовы и другие инстанции, чтобы обеспечить начало процедуры репатриации пострадавших лиц.
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