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Где в Кишиневе 6 августа находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 6 августа находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 5 августа находятся мобильные пункты вакцинации
2021-08-06T10:21+0300
2021-08-06T11:43+0300
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в молдове
кишинев
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вакцинация
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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской мэрии сообщили, где они будут находиться с 10.00 до 18.00 в пятницу.Мобильный пункт вакцинации в троллейбусе расположится в столичном секторе Ботаника на проспекте Дачия у стадиона "Зимбру".Пункт вакцинации в автобусе будет находиться в пригороде Штефан-Водэ у Центра здоровья.Где будут пункты вакцинации 7 августаМобильный пункт вакцинации в троллейбусе расположится в столичном секторе Чеканы на улице Мирча чел Бэтрын, 32, перед магазином Kaufland.Пункт вакцинации в автобусе будет находиться в центре Кишинева на парковке у входа на Центральный рынок.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210804/rumynia-vaktsina-pfizer-prodaja-irlandia-43559670.html
https://ru.sputnik.md/20210805/vaktsinatsiya-beremennykh-covid-19-moldova-43640248.html
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 6 августа находятся мобильные пункты вакцинации

10:21 06.08.2021 (обновлено: 11:43 06.08.2021)
207
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации на Скулянке
Мобильный пункт вакцинации на Скулянке - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают свою работу.
КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской мэрии сообщили, где они будут находиться с 10.00 до 18.00 в пятницу.
Мобильный пункт вакцинации в троллейбусе расположится в столичном секторе Ботаника на проспекте Дачия у стадиона "Зимбру".
Пункт вакцинации в автобусе будет находиться в пригороде Штефан-Водэ у Центра здоровья.

Где будут пункты вакцинации 7 августа

Мобильный пункт вакцинации в троллейбусе расположится в столичном секторе Чеканы на улице Мирча чел Бэтрын, 32, перед магазином Kaufland.
Пункт вакцинации в автобусе будет находиться в центре Кишинева на парковке у входа на Центральный рынок.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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