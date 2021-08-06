https://ru.sputnik.md/20210806/moldova-obnovila-spisok-stran-krasnoy-zony-epidopasnosti-43686135.html

Молдова обновила список стран красной зоны эпидопасности

Молдова обновила список стран красной зоны эпидопасности

Молдова обновила список стран красной зоны эпидопасности

2021-08-06T20:50+0300

2021-08-06T20:50+0300

2021-08-06T20:50+0300

коронавирус

минздрав

эпидемия

список

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КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Минздрав Молдовы в пятницу опубликовал список стран красной зоны эпидемиологической опасности.Список, который публикуется министерством, обновляется каждую неделю. Критерием для внесения в него той или иной страны является уровень новых случаев COVID-19 за последние две недели, в расчете на 100 тысяч жителей.Согласно обновленным данным, в списке из 72 стран, по приезде из которых в Молдову необходимо провести две недели в самоизоляции, находятся Великобритания, Израиль, Россия и Турция.

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

минздрав, эпидемия, список