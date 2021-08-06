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Молдова обновила список стран красной зоны эпидопасности
Молдова обновила список стран красной зоны эпидопасности
Молдова обновила список стран красной зоны эпидопасности
2021-08-06T20:50+0300
2021-08-06T20:50+0300
коронавирус
минздрав
эпидемия
список
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КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Минздрав Молдовы в пятницу опубликовал список стран красной зоны эпидемиологической опасности.Список, который публикуется министерством, обновляется каждую неделю. Критерием для внесения в него той или иной страны является уровень новых случаев COVID-19 за последние две недели, в расчете на 100 тысяч жителей.Согласно обновленным данным, в списке из 72 стран, по приезде из которых в Молдову необходимо провести две недели в самоизоляции, находятся Великобритания, Израиль, Россия и Турция.
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минздрав, эпидемия, список

Молдова обновила список стран красной зоны эпидопасности

20:50 06.08.2021
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© Photo : Guvernul Republicii Moldova Таможенный пункт Паланка
Таможенный пункт Паланка - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Минздрав опубликовал обновленный список стран, по приезде из которых необходимо провести две недели в карантине. В списке - Турция, Россия, Израиль.
КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Минздрав Молдовы в пятницу опубликовал список стран красной зоны эпидемиологической опасности.
Список, который публикуется министерством, обновляется каждую неделю. Критерием для внесения в него той или иной страны является уровень новых случаев COVID-19 за последние две недели, в расчете на 100 тысяч жителей.
Согласно обновленным данным, в списке из 72 стран, по приезде из которых в Молдову необходимо провести две недели в самоизоляции, находятся Великобритания, Израиль, Россия и Турция.
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