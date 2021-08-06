https://ru.sputnik.md/20210806/moldova-obnovila-spisok-stran-krasnoy-zony-epidopasnosti-43686135.html
Молдова обновила список стран красной зоны эпидопасности
Молдова обновила список стран красной зоны эпидопасности
Молдова обновила список стран красной зоны эпидопасности
2021-08-06T20:50+0300
2021-08-06T20:50+0300
2021-08-06T20:50+0300
коронавирус
минздрав
эпидемия
список
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2684/73/26847324_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_72462986e3f086703e94504d7b89096b.jpg
КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Минздрав Молдовы в пятницу опубликовал список стран красной зоны эпидемиологической опасности.Список, который публикуется министерством, обновляется каждую неделю. Критерием для внесения в него той или иной страны является уровень новых случаев COVID-19 за последние две недели, в расчете на 100 тысяч жителей.Согласно обновленным данным, в списке из 72 стран, по приезде из которых в Молдову необходимо провести две недели в самоизоляции, находятся Великобритания, Израиль, Россия и Турция.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2684/73/26847324_120:0:1928:1356_1920x0_80_0_0_97a220f3756c9938acf9134d24099ee8.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
минздрав, эпидемия, список
Молдова обновила список стран красной зоны эпидопасности
Минздрав опубликовал обновленный список стран, по приезде из которых необходимо провести две недели в карантине. В списке - Турция, Россия, Израиль.
КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Минздрав Молдовы в пятницу опубликовал список стран красной зоны эпидемиологической опасности.
Список, который публикуется министерством, обновляется каждую неделю. Критерием для внесения в него той или иной страны является уровень новых случаев COVID-19 за последние две недели, в расчете на 100 тысяч жителей.
Согласно обновленным данным, в списке из 72 стран, по приезде из которых в Молдову необходимо провести две недели в самоизоляции, находятся Великобритания, Израиль, Россия и Турция.