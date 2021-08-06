https://ru.sputnik.md/20210806/moldova-utverdili-reorganizatsiyu-ministerstv-43667967.html
В Молдове утвердили реорганизацию министерств
В Молдове утвердили реорганизацию министерств
В Молдове утвердили реорганизацию министерств
2021-08-06T14:41+0300
2021-08-06T14:41+0300
2021-08-06T15:09+0300
политика
в молдове
правительство
молдова
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В парламенте Молдовы проголосовали за проект закона о создании новых министерств. Теперь в республике будет не девять министерств, а 13. За данный проект проголосовало 84 депутата парламента. Реорганизация министерств потребовалась после утверждения нового правительства Молдовы, в команду которого было включено 13 министров, несмотря на то, что в стране министерств сейчас всего девять.Напомним, ранее кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица зачитала перед депутатами программу правления и свою команду. На заседании парламента кандидат получила вотум доверия. Список министров правительства:Ожидается, что в ближайшее время члены нового правительства примут присягу.
https://ru.sputnik.md/20210806/natalya-gavrilitsa-predstavlyaet-parlamente-svoyu-programmu-43655953.html
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в молдове, правительство, молдова, наталья гаврилица
В Молдове утвердили реорганизацию министерств
14:41 06.08.2021 (обновлено: 15:09 06.08.2021)
В республике увеличат количество министерств до 13.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В парламенте Молдовы проголосовали за проект закона о создании новых министерств. Теперь в республике будет не девять министерств, а 13.
За данный проект проголосовало 84 депутата парламента.
Реорганизация министерств потребовалась после утверждения нового правительства Молдовы, в команду которого было включено 13 министров, несмотря на то, что в стране министерств сейчас всего девять.
Напомним, ранее кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица зачитала перед депутатами программу правления и свою команду. На заседании парламента кандидат получила
вотум доверия.
Список министров правительства:
Андрей Спыну
- вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;
Нику Попеску
- вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;
Влад Кульминский
- вице-премьер, министр по реинтеграции;
Юрий Цуркану
- вице-премьер по диджитализации;
Алла Немеренко
- министр здравоохранения;
Анна Ревенко
- министр внутренних дел;
Сергей Литвиненко
- министр юстиции;
Анатолий Носатый
- министр обороны;
Анатолий Топалэ
- министр образования и исследований;
Серджиу Гайбу
- министр экономики;
Юлиана Кантараджиу
- министр окружающей среды;
Думитру Будянски
- министр финансов;
Серджиу Продан
- министр культуры;
Марчел Спатарь
- министр труда и социальной защиты;
Виорел Герчиу
- министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Ожидается, что в ближайшее время члены нового правительства примут присягу.