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https://ru.sputnik.md/20210806/moldova-utverdili-reorganizatsiyu-ministerstv-43667967.html
В Молдове утвердили реорганизацию министерств
В Молдове утвердили реорганизацию министерств
В Молдове утвердили реорганизацию министерств
2021-08-06T14:41+0300
2021-08-06T15:09+0300
политика
в молдове
правительство
молдова
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В парламенте Молдовы проголосовали за проект закона о создании новых министерств. Теперь в республике будет не девять министерств, а 13. За данный проект проголосовало 84 депутата парламента. Реорганизация министерств потребовалась после утверждения нового правительства Молдовы, в команду которого было включено 13 министров, несмотря на то, что в стране министерств сейчас всего девять.Напомним, ранее кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица зачитала перед депутатами программу правления и свою команду. На заседании парламента кандидат получила вотум доверия. Список министров правительства:Ожидается, что в ближайшее время члены нового правительства примут присягу.
https://ru.sputnik.md/20210806/natalya-gavrilitsa-predstavlyaet-parlamente-svoyu-programmu-43655953.html
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в молдове, правительство, молдова, наталья гаврилица

В Молдове утвердили реорганизацию министерств

14:41 06.08.2021 (обновлено: 15:09 06.08.2021)
275
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В республике увеличат количество министерств до 13.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В парламенте Молдовы проголосовали за проект закона о создании новых министерств. Теперь в республике будет не девять министерств, а 13.
За данный проект проголосовало 84 депутата парламента.
Реорганизация министерств потребовалась после утверждения нового правительства Молдовы, в команду которого было включено 13 министров, несмотря на то, что в стране министерств сейчас всего девять.
Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Политика
Наталья Гаврилица представляет в парламенте свою программу
10:46
431
Напомним, ранее кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица зачитала перед депутатами программу правления и свою команду. На заседании парламента кандидат получила вотум доверия.

Список министров правительства:

Андрей Спыну - вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;
Нику Попеску - вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;
Влад Кульминский - вице-премьер, министр по реинтеграции;
Юрий Цуркану - вице-премьер по диджитализации;
Алла Немеренко - министр здравоохранения;
Анна Ревенко - министр внутренних дел;
Сергей Литвиненко - министр юстиции;
Анатолий Носатый - министр обороны;
Анатолий Топалэ - министр образования и исследований;
Серджиу Гайбу - министр экономики;
Юлиана Кантараджиу - министр окружающей среды;
Думитру Будянски - министр финансов;
Серджиу Продан - министр культуры;
Марчел Спатарь - министр труда и социальной защиты;
Виорел Герчиу - министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Ожидается, что в ближайшее время члены нового правительства примут присягу.
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