https://ru.sputnik.md/20210806/moldova-utverdili-reorganizatsiyu-ministerstv-43667967.html

В Молдове утвердили реорганизацию министерств

В Молдове утвердили реорганизацию министерств

В Молдове утвердили реорганизацию министерств

2021-08-06T14:41+0300

2021-08-06T14:41+0300

2021-08-06T15:09+0300

политика

в молдове

правительство

молдова

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В парламенте Молдовы проголосовали за проект закона о создании новых министерств. Теперь в республике будет не девять министерств, а 13. За данный проект проголосовало 84 депутата парламента. Реорганизация министерств потребовалась после утверждения нового правительства Молдовы, в команду которого было включено 13 министров, несмотря на то, что в стране министерств сейчас всего девять.Напомним, ранее кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица зачитала перед депутатами программу правления и свою команду. На заседании парламента кандидат получила вотум доверия. Список министров правительства:Ожидается, что в ближайшее время члены нового правительства примут присягу.

https://ru.sputnik.md/20210806/natalya-gavrilitsa-predstavlyaet-parlamente-svoyu-programmu-43655953.html

молдова

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2021

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в молдове, правительство, молдова, наталья гаврилица