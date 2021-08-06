https://ru.sputnik.md/20210806/muravskiy-obeschaniy-ochen-mnogo-no-oni-ne-budut-vypolneny-43591136.html

Муравский: обещаний очень много, но они не будут выполнены

Муравский: обещаний очень много, но они не будут выполнены

Экономист оценил программу правящей партии, назвав это шапкозакидательством, витанием в облаках и отрывом от реальности.

2021-08-06T09:00+0300

2021-08-06T09:00+0300

2021-08-06T10:06+0300

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Муравский: обещаний очень много, но они не будут выполнены Муравский: обещаний очень много, но они не будут выполнены

"Что касается задач, которые поставлены. Я пробежал программу, не читая ее в деталях, - задачи грандиозные. Прямо скажу, отдает шапкозакидательством - иностранные инвестиции, чуть ли не засыплют нас этими деньгами, два миллиарда в год на развитие сельской местности, повышение зарплат, пенсий и производства...", - с этого в эфире студии Sputnik Молдова начал свою оценку экономист, бывший вице-премьер-министр, экс-министр экономики РМ Александр Муравский.Муравский считает, что PAS обещает много, но выполнены эти обещания не будут. И дело тут не в команде, а в том, что они витают в облаках, написав 70-страничную программу, в которой масса воздушных замков и обещаний, которые не выдержат встречи с суровой молдавской действительностью.Правительство должно приходить с программой, продолжил Муравский, и просить вотум политического доверия у парламента на базе трех-четырех-пяти ключевых приоритетов. Остальное начинается после утверждения правительства - конкретный план со сроками, финансированием и ответственными.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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