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Муравский: обещаний очень много, но они не будут выполнены
Муравский: обещаний очень много, но они не будут выполнены
Экономист оценил программу правящей партии, назвав это шапкозакидательством, витанием в облаках и отрывом от реальности.
2021-08-06T09:00+0300
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Муравский: обещаний очень много, но они не будут выполнены
Муравский: обещаний очень много, но они не будут выполнены
"Что касается задач, которые поставлены. Я пробежал программу, не читая ее в деталях, - задачи грандиозные. Прямо скажу, отдает шапкозакидательством - иностранные инвестиции, чуть ли не засыплют нас этими деньгами, два миллиарда в год на развитие сельской местности, повышение зарплат, пенсий и производства...", - с этого в эфире студии Sputnik Молдова начал свою оценку экономист, бывший вице-премьер-министр, экс-министр экономики РМ Александр Муравский.Муравский считает, что PAS обещает много, но выполнены эти обещания не будут. И дело тут не в команде, а в том, что они витают в облаках, написав 70-страничную программу, в которой масса воздушных замков и обещаний, которые не выдержат встречи с суровой молдавской действительностью.Правительство должно приходить с программой, продолжил Муравский, и просить вотум политического доверия у парламента на базе трех-четырех-пяти ключевых приоритетов. Остальное начинается после утверждения правительства - конкретный план со сроками, финансированием и ответственными.
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Валентина Топоривская
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Муравский: обещаний очень много, но они не будут выполнены

09:00 06.08.2021 (обновлено: 10:06 06.08.2021)
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Муравский: обещаний очень много, но они не будут выполнены
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Экономист оценил программу правящей партии, назвав это шапкозакидательством, витанием в облаках и отрывом от реальности.
"Что касается задач, которые поставлены. Я пробежал программу, не читая ее в деталях, - задачи грандиозные. Прямо скажу, отдает шапкозакидательством - иностранные инвестиции, чуть ли не засыплют нас этими деньгами, два миллиарда в год на развитие сельской местности, повышение зарплат, пенсий и производства...", - с этого в эфире студии Sputnik Молдова начал свою оценку экономист, бывший вице-премьер-министр, экс-министр экономики РМ Александр Муравский.
Муравский считает, что PAS обещает много, но выполнены эти обещания не будут. И дело тут не в команде, а в том, что они витают в облаках, написав 70-страничную программу, в которой масса воздушных замков и обещаний, которые не выдержат встречи с суровой молдавской действительностью.
"А у нас пока есть 70 страниц красивых радужных обещаний, большая часть которых не будет выполнена, даже если команда будет отлично работать. Они просто оторваны от реальности", - заключил собеседник.
Правительство должно приходить с программой, продолжил Муравский, и просить вотум политического доверия у парламента на базе трех-четырех-пяти ключевых приоритетов. Остальное начинается после утверждения правительства - конкретный план со сроками, финансированием и ответственными.
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