https://ru.sputnik.md/20210806/muravskiy-obeschaniy-ochen-mnogo-no-oni-ne-budut-vypolneny-43591136.html
Муравский: обещаний очень много, но они не будут выполнены
Муравский: обещаний очень много, но они не будут выполнены
Экономист оценил программу правящей партии, назвав это шапкозакидательством, витанием в облаках и отрывом от реальности.
2021-08-06T09:00+0300
2021-08-06T09:00+0300
2021-08-06T10:06+0300
радио
утро на sputnik’e
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/05/43591223_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_766943866f9733bb9ce76643e67fc307.jpg
Муравский: обещаний очень много, но они не будут выполнены
Муравский: обещаний очень много, но они не будут выполнены
"Что касается задач, которые поставлены. Я пробежал программу, не читая ее в деталях, - задачи грандиозные. Прямо скажу, отдает шапкозакидательством - иностранные инвестиции, чуть ли не засыплют нас этими деньгами, два миллиарда в год на развитие сельской местности, повышение зарплат, пенсий и производства...", - с этого в эфире студии Sputnik Молдова начал свою оценку экономист, бывший вице-премьер-министр, экс-министр экономики РМ Александр Муравский.Муравский считает, что PAS обещает много, но выполнены эти обещания не будут. И дело тут не в команде, а в том, что они витают в облаках, написав 70-страничную программу, в которой масса воздушных замков и обещаний, которые не выдержат встречи с суровой молдавской действительностью.Правительство должно приходить с программой, продолжил Муравский, и просить вотум политического доверия у парламента на базе трех-четырех-пяти ключевых приоритетов. Остальное начинается после утверждения правительства - конкретный план со сроками, финансированием и ответственными.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/05/43591223_0:0:568:426_1920x0_80_0_0_1ca2f2ef9536d85f112fcccc71d7a943.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио
Муравский: обещаний очень много, но они не будут выполнены
09:00 06.08.2021 (обновлено: 10:06 06.08.2021)
Экономист оценил программу правящей партии, назвав это шапкозакидательством, витанием в облаках и отрывом от реальности.
"Что касается задач, которые поставлены. Я пробежал программу, не читая ее в деталях, - задачи грандиозные. Прямо скажу, отдает шапкозакидательством - иностранные инвестиции, чуть ли не засыплют нас этими деньгами, два миллиарда в год на развитие сельской местности, повышение зарплат, пенсий и производства...", - с этого в эфире студии Sputnik Молдова
начал свою оценку экономист, бывший вице-премьер-министр, экс-министр экономики РМ Александр Муравский.
Муравский считает, что PAS обещает много, но выполнены эти обещания не будут. И дело тут не в команде, а в том, что они витают в облаках, написав 70-страничную программу, в которой масса воздушных замков и обещаний, которые не выдержат встречи с суровой молдавской действительностью.
"А у нас пока есть 70 страниц красивых радужных обещаний, большая часть которых не будет выполнена, даже если команда будет отлично работать. Они просто оторваны от реальности", - заключил собеседник.
Правительство должно приходить с программой, продолжил Муравский, и просить вотум политического доверия у парламента на базе трех-четырех-пяти ключевых приоритетов. Остальное начинается после утверждения правительства - конкретный план со сроками, финансированием и ответственными.