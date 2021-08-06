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https://ru.sputnik.md/20210806/naschupali-slaboe-mesto-pentagon-priznal-uyazvimost-svoego-flota-43659418.html
"Нащупали слабое место": Пентагон признал уязвимость своего флота
"Нащупали слабое место": Пентагон признал уязвимость своего флота
Крупные военно-морские учения Large Scale Exercise 2021 начались в США. 06.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-06T13:16+0300
2021-08-06T13:16+0300
политика
колумнистика
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Пять флотов, тысячи моряков, десятки боевых кораблей и подводных лодок — в США стартовали крупнейшие за 40 лет военно-морские учения Large Scale Exercise 2021 (LSE). Маневры продлятся две недели сразу в 17 часовых поясах — это много даже для Пентагона. Цель — наглядно продемонстрировать мощь американского флота России и Китаю.Опыт Второй мировойСценарий учений — глобальное противодействие США любому вероятному противнику по всему миру. Американцы опробуют новые тактические и стратегические приемы, отработают взаимодействие кораблей с палубной авиацией, проверят в деле передовое вооружение и технику.Адмиралы хотят доказать способность действовать одновременно в нескольких регионах. Привлекли все типы кораблей американских ВМС — авианосцы, ракетные крейсеры, эсминцы, подводные лодки, вертолетоносцы, плавучие доки. Тридцать шесть вымпелов пяти оперативных флотов и трех экспедиционных дивизий морской пехоты. Предполагается активное применение беспилотников и морской авиации. В частности, авианосец "Карл Винсон" впервые вышел в море с истребителями F-35С в качестве "палубников".География учений: Атлантика, Тихий океан, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Черное и Средиземное моря. Широк и круг задач. Основная цель командования — наладить взаимодействие между корабельными соединениями, выстроить надежный канал обмена информацией, скоординировать надводные, подводные и воздушные силы. Также предстоит отработать распределенные морские операции, развертывание передовых баз, действия вблизи побережья условного противника.Интересная деталь: американцы постепенно отказываются от одиночных авианосных ударных групп (АУГ) как основного средства войны на море. Глава командования сил флота США (US Fleet Forces Command) адмирал Кристофер Грейди сообщил, что АУГ теперь будут под единым руководством в составе более крупных формирований. Главная роль отводится менее крупным соединениям."Мы уже неплохо освоили стратегию и тактику применения АУГ, — сказал журналистам профессор военно-морского колледжа в Ньюпорте Джеймс Холмс. — На учениях акцент сместят на мобильные группы небольших кораблей, которые эффективны как сами по себе, так и вместе с другими соединениями. Эти группы должны сохранять способность воевать даже после понесенных потерь. В этом смысле мы возвращаемся к подходу времен Второй мировой войны, когда у нас было много недорогих и достаточно эффективных кораблей. Часть мы теряли, но флот в целом сохранял боеспособность. Именно готовность ВМС США к потерям — серьезный сдерживающий фактор для наших соперников".Глобальные целиПо мнению аналитиков, Large Scale Exercise направлены против стран, которые пытаются проводить независимую от Вашингтона политику на международной арене. В первую очередь речь идет о России и Китае. Да и сами организаторы особо этого не скрывают.Учитывая, что некоторые этапы учений пройдут вблизи Крыма и побережья Тайваня, американские моряки могут рискнуть "пощекотать нервы" российским и китайским военным. А значит, возможны провокации, подобные июньскому инциденту с британским эсминцем Defender в Черном море. Впрочем, эксперты уверены, что главная цель учений все же более глобальная."Естественно, Пентагон отправляет пять флотов в поход не для того, чтобы моряки просто потренировались, — пояснил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. — Только ради этого Вашингтон на столь масштабные маневры не раскошелился бы. Соединенные Штаты формируют новую модель своего мирового превосходства. Обратите внимание: в LSE участвуют одни американцы, другие страны НАТО не пригласили. Решили показать всему миру, и союзникам в том числе, что США — ведущая военная сила на планете, способная в одиночку справиться с любым противником".Эксперт подчеркнул, что у Вашингтона давно не было подходящей возможности поиграть на публику военно-морскими мускулами. Парады в США не проводят, на Ближнем Востоке и в Афганистане флоту негде было развернуться в полную силу. Да и политический имидж страны серьезно пострадал: ссоры Дональда Трампа со странами НАТО, сомнительные итоги президентских выборов, BLM-скандалы. Судаков считает, что Штаты, демонстрируя военную мощь, пытаются доказать миру, что они по-прежнему в игре.Работа над ошибкамиКонечно, это не единственная цель. В июле зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен рассекретил результаты прошлогодних военных игр. На симуляции отрабатывали войну с Китаем за Тайвань. Генерал признался: американские войска "продули" виртуальный конфликт с разгромным счетом.Ахиллесова пята Вооруженных сил США, по словам генерала, — зависимость от военного хайтека: спутников, дальнобойного высокоточного оружия, кибероружия, средств радиоэлектронной борьбы. В конфликтах последних десятилетий американцы имели дело с противником гораздо слабее в технологическом отношении. Неограниченный доступ к современным средствам связи и быстрый обмен данными давал огромное преимущество.По мнению Хайтена, России и Китаю известно, насколько Пентагону важно доминировать в информационной сфере. И, что интересно, Москва и Пекин могут лишить Вашингтон этого козыря. Генерал убежден: в крупномасштабной войне русские и китайцы будут активно глушить, уничтожать и обезвреживать американские спутники, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наземные узлы связи.Виртуальный Китай в симуляции буквально ослепил и оглушил противника. Американцы сделали выводы и включили в учения Large Scale Exercise упражнения, которые обеспечат информационное господство даже над сильной армией. Но, несомненно, Москва и Пекин будут пристально следить за маневрами и тщательно проанализируют все тактические и стратегические ноу-хау заокеанских адмиралов.
https://ru.sputnik.md/20210805/gotovy-k-ispytaniyam-v-nebe-i-na-zemle-ucheniya-rossii-i-uzbekistana-43639681.html
https://ru.sputnik.md/20210804/ucheniya-vms-ssha-large-scale-exercise-2021-khvatit-li-sil-na-chernoe-more-43573852.html
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Андрей Коц
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колумнистика

"Нащупали слабое место": Пентагон признал уязвимость своего флота

13:16 06.08.2021
256
© Photo : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Photo : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is
Андрей Коц - Sputnik Молдова
Андрей Коц
Все материалы
Крупные военно-морские учения Large Scale Exercise 2021 начались в США.
Пять флотов, тысячи моряков, десятки боевых кораблей и подводных лодок — в США стартовали крупнейшие за 40 лет военно-морские учения Large Scale Exercise 2021 (LSE). Маневры продлятся две недели сразу в 17 часовых поясах — это много даже для Пентагона. Цель — наглядно продемонстрировать мощь американского флота России и Китаю.

Опыт Второй мировой

Сценарий учений — глобальное противодействие США любому вероятному противнику по всему миру. Американцы опробуют новые тактические и стратегические приемы, отработают взаимодействие кораблей с палубной авиацией, проверят в деле передовое вооружение и технику.
Адмиралы хотят доказать способность действовать одновременно в нескольких регионах. Привлекли все типы кораблей американских ВМС — авианосцы, ракетные крейсеры, эсминцы, подводные лодки, вертолетоносцы, плавучие доки. Тридцать шесть вымпелов пяти оперативных флотов и трех экспедиционных дивизий морской пехоты. Предполагается активное применение беспилотников и морской авиации. В частности, авианосец "Карл Винсон" впервые вышел в море с истребителями F-35С в качестве "палубников".
CC BY-SA 2.0 / COMSEVENTHFLT / Американский ракетный крейсер Antietam
Американский ракетный крейсер Antietam - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Американский ракетный крейсер Antietam
CC BY-SA 2.0 / COMSEVENTHFLT /
География учений: Атлантика, Тихий океан, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Черное и Средиземное моря. Широк и круг задач. Основная цель командования — наладить взаимодействие между корабельными соединениями, выстроить надежный канал обмена информацией, скоординировать надводные, подводные и воздушные силы. Также предстоит отработать распределенные морские операции, развертывание передовых баз, действия вблизи побережья условного противника.
Совместные военные учения России и Узбекистана на полигоне Термез — видео - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
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Готовы к испытаниям в небе и на земле: учения России и Узбекистана
Вчера, 19:15
232
Интересная деталь: американцы постепенно отказываются от одиночных авианосных ударных групп (АУГ) как основного средства войны на море. Глава командования сил флота США (US Fleet Forces Command) адмирал Кристофер Грейди сообщил, что АУГ теперь будут под единым руководством в составе более крупных формирований. Главная роль отводится менее крупным соединениям.
"Мы уже неплохо освоили стратегию и тактику применения АУГ, — сказал журналистам профессор военно-морского колледжа в Ньюпорте Джеймс Холмс. — На учениях акцент сместят на мобильные группы небольших кораблей, которые эффективны как сами по себе, так и вместе с другими соединениями. Эти группы должны сохранять способность воевать даже после понесенных потерь. В этом смысле мы возвращаемся к подходу времен Второй мировой войны, когда у нас было много недорогих и достаточно эффективных кораблей. Часть мы теряли, но флот в целом сохранял боеспособность. Именно готовность ВМС США к потерям — серьезный сдерживающий фактор для наших соперников".

Глобальные цели

По мнению аналитиков, Large Scale Exercise направлены против стран, которые пытаются проводить независимую от Вашингтона политику на международной арене. В первую очередь речь идет о России и Китае. Да и сами организаторы особо этого не скрывают.
© AP Photo / Georgian Interior MinistryБританский эсминец Defender
Британский эсминец Defender - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Британский эсминец Defender
© AP Photo / Georgian Interior Ministry
Учитывая, что некоторые этапы учений пройдут вблизи Крыма и побережья Тайваня, американские моряки могут рискнуть "пощекотать нервы" российским и китайским военным. А значит, возможны провокации, подобные июньскому инциденту с британским эсминцем Defender в Черном море. Впрочем, эксперты уверены, что главная цель учений все же более глобальная.
"Естественно, Пентагон отправляет пять флотов в поход не для того, чтобы моряки просто потренировались, — пояснил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. — Только ради этого Вашингтон на столь масштабные маневры не раскошелился бы. Соединенные Штаты формируют новую модель своего мирового превосходства. Обратите внимание: в LSE участвуют одни американцы, другие страны НАТО не пригласили. Решили показать всему миру, и союзникам в том числе, что США — ведущая военная сила на планете, способная в одиночку справиться с любым противником".
Эксперт подчеркнул, что у Вашингтона давно не было подходящей возможности поиграть на публику военно-морскими мускулами. Парады в США не проводят, на Ближнем Востоке и в Афганистане флоту негде было развернуться в полную силу. Да и политический имидж страны серьезно пострадал: ссоры Дональда Трампа со странами НАТО, сомнительные итоги президентских выборов, BLM-скандалы. Судаков считает, что Штаты, демонстрируя военную мощь, пытаются доказать миру, что они по-прежнему в игре.

Работа над ошибками

Конечно, это не единственная цель. В июле зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен рассекретил результаты прошлогодних военных игр. На симуляции отрабатывали войну с Китаем за Тайвань. Генерал признался: американские войска "продули" виртуальный конфликт с разгромным счетом.
"Условный противник десятилетиями изучал наши методы ведения войны и прекрасно знал, что и когда мы предпримем", — подчеркнул Хайтен.
Ахиллесова пята Вооруженных сил США, по словам генерала, — зависимость от военного хайтека: спутников, дальнобойного высокоточного оружия, кибероружия, средств радиоэлектронной борьбы. В конфликтах последних десятилетий американцы имели дело с противником гораздо слабее в технологическом отношении. Неограниченный доступ к современным средствам связи и быстрый обмен данными давал огромное преимущество.
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
Политика
Учения ВМС США Large Scale Exercise 2021: хватит ли сил на Черное море?
4 августа, 21:00
219
По мнению Хайтена, России и Китаю известно, насколько Пентагону важно доминировать в информационной сфере. И, что интересно, Москва и Пекин могут лишить Вашингтон этого козыря. Генерал убежден: в крупномасштабной войне русские и китайцы будут активно глушить, уничтожать и обезвреживать американские спутники, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наземные узлы связи.
Виртуальный Китай в симуляции буквально ослепил и оглушил противника. Американцы сделали выводы и включили в учения Large Scale Exercise упражнения, которые обеспечат информационное господство даже над сильной армией. Но, несомненно, Москва и Пекин будут пристально следить за маневрами и тщательно проанализируют все тактические и стратегические ноу-хау заокеанских адмиралов.
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