https://ru.sputnik.md/20210806/natalya-gavrilitsa-predstavlyaet-parlamente-svoyu-programmu-43655953.html

Наталья Гаврилица представляет в парламенте свою программу

Наталья Гаврилица представляет в парламенте свою программу

Депутаты в законодательном органе заслушивают программу кандидата в премьеры. 06.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-06T10:46+0300

2021-08-06T10:46+0300

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политика

в молдове

молдова

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица представляет в парламенте свою программу правления и команду министров. Гаврилица зачитывает перед депутатами основные пункты программы Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен"). По мнению кандидата, в последние 30 лет представители власти в Молдове "использовали государственный аппарат для собственного обогащения - больше такого не будет, новое правительство не станет защищать преступников". "Мы заберем нажитое коррупционным путем и на эти деньги будем ремонтировать школы, приюты, дома культуры и дороги", - добавила Гаврилица. Правительство выделило несколько целей, которые исходят из пожеланий граждан после президентских и парламентских выборов: Как уточнила Гаврилица, для выполнения всех этих целей необходима новая структура правительства, то есть увеличение количества министерств. Депутаты молдавского парламента собрались в пятницу на заседание, где рассматривают состав и программу правительства под руководством Натальи Гаврилицы. Накануне отчет к проекту постановления, касающегося рассмотрения вотума доверия правительству, получил одобрение со стороны юридической комиссии парламента.Напомним, ранее кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица представила свою команду из 13 министров, несмотря на то, что в стране министерств сейчас всего девять. Гаврилица - выдвиженка от парламентского большинства - пропрезидентской Партии PAS.

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в молдове, молдова, наталья гаврилица