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Наталья Гаврилица представляет в парламенте свою программу
Наталья Гаврилица представляет в парламенте свою программу
Депутаты в законодательном органе заслушивают программу кандидата в премьеры. 06.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-06T10:46+0300
2021-08-06T12:45+0300
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молдова
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица представляет в парламенте свою программу правления и команду министров. Гаврилица зачитывает перед депутатами основные пункты программы Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен"). По мнению кандидата, в последние 30 лет представители власти в Молдове "использовали государственный аппарат для собственного обогащения - больше такого не будет, новое правительство не станет защищать преступников". "Мы заберем нажитое коррупционным путем и на эти деньги будем ремонтировать школы, приюты, дома культуры и дороги", - добавила Гаврилица. Правительство выделило несколько целей, которые исходят из пожеланий граждан после президентских и парламентских выборов: Как уточнила Гаврилица, для выполнения всех этих целей необходима новая структура правительства, то есть увеличение количества министерств. Депутаты молдавского парламента собрались в пятницу на заседание, где рассматривают состав и программу правительства под руководством Натальи Гаврилицы. Накануне отчет к проекту постановления, касающегося рассмотрения вотума доверия правительству, получил одобрение со стороны юридической комиссии парламента.Напомним, ранее кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица представила свою команду из 13 министров, несмотря на то, что в стране министерств сейчас всего девять. Гаврилица - выдвиженка от парламентского большинства - пропрезидентской Партии PAS.
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в молдове, молдова, наталья гаврилица

Наталья Гаврилица представляет в парламенте свою программу

10:46 06.08.2021 (обновлено: 12:45 06.08.2021)
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© Photo : Miroslav RotariДепутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы
Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Депутаты в законодательном органе заслушивают программу кандидата в премьеры.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица представляет в парламенте свою программу правления и команду министров.
Гаврилица зачитывает перед депутатами основные пункты программы Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").
"Эта программа включает в себя несколько приоритетов: реформа юстиции, очистка госинститутов от схем и коррупции, привлечение инвестиций, создание хорошо оплачиваемых рабочих мест, повышение пенсий и социальной поддержки, а также борьба с пандемией", - заявил Гаврилица.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова
Наталья Гаврилица
Кандидат в премьер-министры
По мнению кандидата, в последние 30 лет представители власти в Молдове "использовали государственный аппарат для собственного обогащения - больше такого не будет, новое правительство не станет защищать преступников".
"Мы заберем нажитое коррупционным путем и на эти деньги будем ремонтировать школы, приюты, дома культуры и дороги", - добавила Гаврилица.
Правительство выделило несколько целей, которые исходят из пожеланий граждан после президентских и парламентских выборов:
обеспечение законодательного пакета, который позволит эффективно управлять системой юстиции и выявлять имущество, полученное преступным путем;
разработка юридического механизма для анализа деятельности каждого госинститута и выработка критериев по их оценке;
упрощение правил работы для предприятий малого и среднего бизнеса, а также их поддержка через госпрограммы;
стимулирование подключения к бизнесу женщин и молодежи;
поддержка роста продуктивности работы, что поможет повысить зарплаты до 15 тысяч леев;
обеспечение поступления национальных годовых инвестиций до 4,5 миллиарда леев на развитие инфраструктуры, канализаций и других коммуникаций - также более 2 миллиардов леев на развитие сельской местности;
повышение минимальной пенсии до двух тысяч леев в четвертом квартале этого года и постоянный рост пенсии, а также компенсация медикаментов для получателей самых маленьких пенсий;
повышение пособий за рождение ребенка;
продвижение активной и достойной внешней политики для развития отношений с Румынией, Украиной, Соединенными Штатами, Россией и развитие отношений с Евросоюзом.
Как уточнила Гаврилица, для выполнения всех этих целей необходима новая структура правительства, то есть увеличение количества министерств.
Депутаты молдавского парламента собрались в пятницу на заседание, где рассматривают состав и программу правительства под руководством Натальи Гаврилицы. Накануне отчет к проекту постановления, касающегося рассмотрения вотума доверия правительству, получил одобрение со стороны юридической комиссии парламента.
Напомним, ранее кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица представила свою команду из 13 министров, несмотря на то, что в стране министерств сейчас всего девять. Гаврилица - выдвиженка от парламентского большинства - пропрезидентской Партии PAS.
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