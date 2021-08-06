https://ru.sputnik.md/20210806/navodneniya-v-indii---chislo-zhertv-vyroslo-do-23-43655797.html
Наводнения в Индии - число жертв выросло до 23
Наводнения в Индии - число жертв выросло до 23
Сильные наводнения в индийском штате Западная Бенгалия привели к гибели 23 человек
2021-08-06T14:06+0300
2021-08-06T14:06+0300
2021-08-06T14:06+0300
общество
индия
наводнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/16/42918583_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_750cfea757a64b187af93fe497493252.jpg
КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Сильные наводнения в индийском штате Западная Бенгалия привели к гибели 23 человек. Также сообщается о том, что около 300 тысяч человек эвакуированы.Как отмечают местные власти, несмотря на уменьшение количества осадков ситуация остается критической.Число людей, которых затронули наводнения, произошедшие с начала этого века, выросло на 24%, что в десять раз превышает сделанные ранее прогнозы ученых, пишет журнал Nature.Отмечается, что почти 90% наводнений произошло в странах Южной и Юго-Восточной Азии, особенно в крупных бассейнах рек Инд, Ганг-Брахмапутра и Меконг.
https://ru.sputnik.md/20210802/gibel-lyudey-navodneniya-v-germanii-rassleduet-prokuratura-43494847.html
индия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/16/42918583_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_92f96eabd528bfb9638663a56038be72.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
индия, наводнение
Наводнения в Индии - число жертв выросло до 23
Примерно 300 тысяч человек эвакуированы из зоны бедствия.
КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Сильные наводнения в индийском штате Западная Бенгалия привели к гибели 23 человек. Также сообщается о том, что около 300 тысяч человек эвакуированы.
Как отмечают местные власти, несмотря на уменьшение количества осадков ситуация остается критической.
Число людей, которых затронули наводнения, произошедшие с начала этого века, выросло на 24%, что в десять раз превышает сделанные ранее прогнозы ученых, пишет журнал Nature.
Отмечается, что почти 90% наводнений произошло в странах Южной и Юго-Восточной Азии, особенно в крупных бассейнах рек Инд, Ганг-Брахмапутра и Меконг.