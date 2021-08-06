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Наводнения в Индии - число жертв выросло до 23
Наводнения в Индии - число жертв выросло до 23
Сильные наводнения в индийском штате Западная Бенгалия привели к гибели 23 человек
2021-08-06T14:06+0300
2021-08-06T14:06+0300
общество
индия
наводнение
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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Сильные наводнения в индийском штате Западная Бенгалия привели к гибели 23 человек. Также сообщается о том, что около 300 тысяч человек эвакуированы.Как отмечают местные власти, несмотря на уменьшение количества осадков ситуация остается критической.Число людей, которых затронули наводнения, произошедшие с начала этого века, выросло на 24%, что в десять раз превышает сделанные ранее прогнозы ученых, пишет журнал Nature.Отмечается, что почти 90% наводнений произошло в странах Южной и Юго-Восточной Азии, особенно в крупных бассейнах рек Инд, Ганг-Брахмапутра и Меконг.
https://ru.sputnik.md/20210802/gibel-lyudey-navodneniya-v-germanii-rassleduet-prokuratura-43494847.html
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индия, наводнение

Наводнения в Индии - число жертв выросло до 23

14:06 06.08.2021
106
© AFP 2021 / Noel Celis Автомобили на затопленной улице в китайской провинции Хэнань
Автомобили на затопленной улице в китайской провинции Хэнань - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© AFP 2021 / Noel Celis
Примерно 300 тысяч человек эвакуированы из зоны бедствия.
КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Сильные наводнения в индийском штате Западная Бенгалия привели к гибели 23 человек. Также сообщается о том, что около 300 тысяч человек эвакуированы.
Поврежденный замок (слева) в Эрфтштадт-Блессем, Германия - Sputnik Молдова, 1920, 02.08.2021
Общество
Наводнения в Германии: гибель людей расследует прокуратура
2 августа, 19:00
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Как отмечают местные власти, несмотря на уменьшение количества осадков ситуация остается критической.
Число людей, которых затронули наводнения, произошедшие с начала этого века, выросло на 24%, что в десять раз превышает сделанные ранее прогнозы ученых, пишет журнал Nature.
Отмечается, что почти 90% наводнений произошло в странах Южной и Юго-Восточной Азии, особенно в крупных бассейнах рек Инд, Ганг-Брахмапутра и Меконг.
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