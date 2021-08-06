https://ru.sputnik.md/20210806/navodneniya-v-indii---chislo-zhertv-vyroslo-do-23-43655797.html

Наводнения в Индии - число жертв выросло до 23

Наводнения в Индии - число жертв выросло до 23

Сильные наводнения в индийском штате Западная Бенгалия привели к гибели 23 человек

2021-08-06T14:06+0300

2021-08-06T14:06+0300

2021-08-06T14:06+0300

общество

индия

наводнение

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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Сильные наводнения в индийском штате Западная Бенгалия привели к гибели 23 человек. Также сообщается о том, что около 300 тысяч человек эвакуированы.Как отмечают местные власти, несмотря на уменьшение количества осадков ситуация остается критической.Число людей, которых затронули наводнения, произошедшие с начала этого века, выросло на 24%, что в десять раз превышает сделанные ранее прогнозы ученых, пишет журнал Nature.Отмечается, что почти 90% наводнений произошло в странах Южной и Юго-Восточной Азии, особенно в крупных бассейнах рек Инд, Ганг-Брахмапутра и Меконг.

https://ru.sputnik.md/20210802/gibel-lyudey-navodneniya-v-germanii-rassleduet-prokuratura-43494847.html

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индия, наводнение