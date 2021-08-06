https://ru.sputnik.md/20210806/nazvana-bolezn-kotoraya-zaschischaet-ot-koronavirusa-43667851.html

Названа болезнь, которая защищает от коронавируса

Названа болезнь, которая защищает от коронавируса

Ученые проанализировали шансы заразиться коронавирусом для людей с определенным диагнозом. 06.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-06T15:24+0300

2021-08-06T15:24+0300

2021-08-06T15:24+0300

коронавирус

грипп

ученые

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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Коронавирусом не может заразиться человек, у которого уже диагностирован грипп. Об этом заявил руководитель стационара клинической больницы "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко, перепрофилированного для пациентов с коронавирусной инфекцией, кардиолог Заур Шугушев для Известий.Он объяснил это тем, что если первым поражает ткань легкого риновирус, то коронавирус уже не может пройти сквозь ткань легкого. То есть если человек заболел сначала гриппом, то пока он болеет гриппом, коронавирус его поразить не может.Самое неприятное развитие сценария при наложении сезона гриппа на COVID-19 — микс-инфекция, когда человек заражается сразу двумя вирусными агентами, но на практике это редкое явление."Первое — и это, наверное, самое неприятное развитие сценария — микс-инфекция. Если человек заразится сразу двумя вирусными агентами: это и коронавирус, и риновирус, вирус гриппа. Теоретически это возможно, но на практике достаточно редкое явление. Но если все-таки эти два вируса сходятся в одно время, то течение обеих болезней будет протекать сложнее, то есть человек будет переносить намного хуже", — объяснил медик.

https://ru.sputnik.md/20210805/kitae-izobreli-lampu-sposobnuyu-unichtozhat-koronavirus-43595173.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грипп, ученые