https://ru.sputnik.md/20210806/novaya-rossiyskaya-giperzvukovaya-raketa-kh-95-chto-o-ney-izvestno-43684898.html

Новая российская гиперзвуковая ракета Х-95: что о ней известно

Новая российская гиперзвуковая ракета Х-95: что о ней известно

Что известно о новой гиперзвуковой ракете Х-95

2021-08-06T20:45+0300

2021-08-06T20:45+0300

2021-08-06T20:45+0300

политика

в мире

колумнистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43684868_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c97cb0a09c26b062e7df98d7478bd907.jpg

Новейшую гиперзвуковую ракету Х-95 в начале августа "рассекретил" начальник Военной академии Генштаба ВС РФ Владимир Зарудницкий в журнале Минобороны РФ "Военная мысль". Статья военачальника посвящена господству в воздушно-космической сфере, которое достигается применением ударной и истребительной авиации. Решающую роль при этом играют высокоточные дальнобойные ракеты воздушного базирования, в особенности гиперзвуковые. И если о ракете Х-95 заговорили на таком уровне, она вполне созрела.Высокоточная гиперзвуковая ракета большой дальности Х-95, предназначена для расширения боевых возможностей бомбардировщиков Ту-22М3М и Ту-160М, а также для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). По информации источника РИА "Новости", опытные образцы изделия Х-95 уже испытывались с воздушного носителя.Технические характеристики новой авиационной ракеты не приводятся, однако известно, что гиперзвуковая ракета Х-47М "Кинжал" имеет скорость до 12 Махов и дальность полета более 2000 км – без учета боевого радиуса носителя МИГ-31К (гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" принят на вооружение в 2018 году).Можно предположить, что новейшая Х-95 полетит быстрее, дальше, и 5000 км – не предел. Одно из главных требований Минобороны РФ к гиперзвуковому оружию авиационного базирования – способность поражать стратегические объекты противника на удалении не менее 5500 км от рубежа пуска. Это важно, чтобы самолеты ВКС оставались вне зоны действия истребителей-перехватчиков типа F-22 и комплексов ПВО-ПРО. Полагаю, перспективные ракеты средней дальности генералу Зарудницкому были бы менее интересны.Сегодня самолеты Дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС вооружены современными крылатыми ракетами Х-101 (Х-102 с термоядерной боеголовкой) дальностью до 5500 км. Аналогов в мире нет, и все же малозаметная Х-101 может быть перехвачена средствами противоракетной обороны вероятного противника. Гиперзвуковые ракеты практически неуязвимы для всех существующих и перспективных систем ПВО-ПРО.В гипотетической битве с высокотехнологичным противником ракета большой дальности Х-95 станет весомым фактором победы.Оптимистичная траекторияСо стратегическими носителями для новейших гиперзвуковых ракет Х-95 проблем не возникнет. Даже без учета "вечных" Ту-95МС, в строю российских ВКС сегодня 16 ракетоносцев Ту-160. Постепенно "Белых лебедей" модернизируют до уровня Ту-160М, переоснащают двигателями НК-32 второй серии, позволяющими развивать скорость до 2200 км/час.Около пятидесяти обновленных Ту-160М намечено построить на Казанском авиазаводе. Начало серийного производства ПАК ДА запланировано на 2028–2029 годы.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее назвал гиперзвуковые комплексы основой сил неядерного сдерживании. В феврале появилась информация о создании в России новой гиперзвуковой ракеты "Гремлин" для истребителей Су-57 пятого поколения (испытания "Гремлина" намечены на 2023 год). Количество и качество российских гиперзвуковых ракет всегда будет соответствовать внешним угрозам.Российское гиперзвуковое оружие – комплексы "Авангард" (РВСН), "Кинжал" (ВКС) и ракеты "Циркон" (ВМФ) – находятся в рабочем состоянии, эффективно охлаждают самые горячие головы в Пентагоне и НАТО.Гиперзвуковые ракеты морского базирования "Циркон" успешно завершают госиспытания, и вскоре поступят на вооружение фрегатов проекта 22350, новейших многоцелевых субмарин проекта 885М "Ясень-М", модернизированного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов".В области разработки и производства гиперзвукового оружия Россия – лидер. Чем-то подобным располагает с 2019 года лишь Китай – ракета DF-17 средней дальности (до 2500 км) способна достигать скорости 10 Махов.Поэтому информация о новейшей разработке Х-95 вызвало резонанс во многих странах. На этом фоне Пентагон потребовал у Конгресса дополнительное финансирование на противодействие угрозе, которая исходит от гиперзвукового оружия русских. Очевидно, 740-миллиардного военного бюджета для достижения гиперзвуковых скоростей уже недостаточно. Вашингтон ищет обходные пути, креативно маневрирует, предлагая запретить гиперзвуковое оружие международными конвенциями."Партнеры" не догоняютНесмотря на ежегодные многомиллиардные затраты на вооружение, США не могут догнать Россию в гонке гиперзвуковых технологий.В ходе недавних испытаний прототипа авиационной ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon изделие отделилось от бомбардировщика у побережья Южной Калифорнии, но реактивная тяга не включилась. По другим данным, сразу после пуска загорелся реактивный двигатель, и "ракета не смогла поразить цель".Сформирована специальная комиссия, которая выясняет причины неудачного испытания гиперзвукового прототипа. Аварии такого типа (детонация всего объема топлива ракеты) серьезно угрожают носителю, а в случае с AGM-183A это был бомбардировщик B-52H Stratofortress.Серия неудачных испытаний ставит под угрозу весь гиперзвуковой проект ARRW, на сегодня единственный для военно-воздушных сил.Исполнительный директор программы вооружений ВВС США генерал Хит Коллинз 4 августа заявил, что запуск производства гиперзвуковой ракеты воздушного базирования до конца 2022 финансового года зависит от быстрого решения проблемы, связанной с отказом ракеты совершить первый полет 28 июля.Ранее американские ВВС запросили на 2022 бюджетный год 161 млн долларов для создания 12 ракет AGM-183A (ARRW). Военный бюджет США включает расходы на гиперзвуковые исследования в размере 3,2 млрд долларов. Очевидно большие деньги автоматически не коррелируются с большими успехами в области гиперзвука.Ради перспективного проекта ARRW американцы в феврале 2020 года отказались от дорогостоящей гиперзвуковой программы HCSW (контракт Lockheed Martin на 928 млн долларов, которая была для Пентагона пионером в развитии гиперзвуковых технологий. Возможно, пришло время перейти к третьему акту драмы.В Соединенных Штатах работают примерно над восемью отдельными программами создания гиперзвуковых ракет, но еще не создали ни одного действующего изделия, и даже "не близки к рабочему состоянию". В отчете Исследовательской службы Конгресса США о разработке гиперзвукового оружия подчеркивается крайне тревожное положение дел, отставание на несколько лет от России и Китая.

https://ru.sputnik.md/20210713/Pochti-kak--SpaceX-v-Rossii-zapatentovali-oblik-supertyazheloy-rakety-35496826.html

https://ru.sputnik.md/20210405/PAK-DA-kogda-vzletit-novyy-strategicheskiy-raketonosets-Rossii-34273272.html

https://ru.sputnik.md/20210721/morskim-tsirkonom--po-nazemnoy-tseli-chto-eto-znachit-dlya-partnerov-42847689.html

https://ru.sputnik.md/20210803/giperzvukovoy-proval-ssha-raketa-ne-zavoditsya-dazhe-za-bolshie-dengi-43534527.html

https://ru.sputnik.md/20210217/stoltenberg-nato-znachitelno-usililos-na-vostochnom-napravlenii-33677213.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_103:0:1577:1474_100x100_80_0_0_fb6508696a24be31780ff74872d1d1f2.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_103:0:1577:1474_100x100_80_0_0_fb6508696a24be31780ff74872d1d1f2.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_103:0:1577:1474_100x100_80_0_0_fb6508696a24be31780ff74872d1d1f2.jpg

в мире, колумнистика