https://ru.sputnik.md/20210806/novoe-pravitelstvo-moldovy-43663763.html

Новое правительство Молдовы

Новое правительство Молдовы

Состав нового правительства Молдовы

2021-08-06T14:38+0300

2021-08-06T14:38+0300

2021-08-06T14:47+0300

инфографика

правительство

молдова

наталья гаврилица

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Правительство под руководством Натальи Гаврилицы утверждено. По предложению премьера состав кабмина существенно изменится. Так, вместо девяти будет 13 министерств. Увеличено и число вице-премьеров.Зачитывая перед депутатами основные пункты программы Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен"), Гаврилица отметила, что этот документ "включает в себя несколько приоритетов: реформа юстиции, очистка госинститутов от схем и коррупции, привлечение инвестиций, создание хорошо оплачиваемых рабочих мест, повышение пенсий и социальной поддержки, а также борьба с пандемией".По ее мнению, в последние 30 лет представители власти в Молдове "использовали государственный аппарат для собственного обогащения - больше такого не будет, новое правительство не станет защищать преступников"."Мы заберем нажитое коррупционным путем и на эти деньги будем ремонтировать школы, приюты, дома культуры и дороги", - добавила Гаврилица.

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правительство, молдова, наталья гаврилица, инфографика