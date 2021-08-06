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Новое правительство Молдовы
Новое правительство Молдовы
Состав нового правительства Молдовы
2021-08-06T14:38+0300
2021-08-06T14:38+0300
2021-08-06T14:47+0300
инфографика
правительство
молдова
наталья гаврилица
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Правительство под руководством Натальи Гаврилицы утверждено. По предложению премьера состав кабмина существенно изменится. Так, вместо девяти будет 13 министерств. Увеличено и число вице-премьеров.Зачитывая перед депутатами основные пункты программы Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен"), Гаврилица отметила, что этот документ "включает в себя несколько приоритетов: реформа юстиции, очистка госинститутов от схем и коррупции, привлечение инвестиций, создание хорошо оплачиваемых рабочих мест, повышение пенсий и социальной поддержки, а также борьба с пандемией".По ее мнению, в последние 30 лет представители власти в Молдове "использовали государственный аппарат для собственного обогащения - больше такого не будет, новое правительство не станет защищать преступников"."Мы заберем нажитое коррупционным путем и на эти деньги будем ремонтировать школы, приюты, дома культуры и дороги", - добавила Гаврилица.
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правительство, молдова, наталья гаврилица, инфографика
Новое правительство Молдовы
14:38 06.08.2021 (обновлено: 14:47 06.08.2021)
Депутаты парламента Молдовы утвердили 6 августа новый кабмин во главе с Натальей Гаврилицей - смотрите в инфографике Sputnik, как выглядит новое правительство.
Правительство под руководством Натальи Гаврилицы утверждено. По предложению премьера состав кабмина существенно изменится. Так, вместо девяти будет 13 министерств. Увеличено и число вице-премьеров.
Зачитывая перед депутатами основные пункты программы Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен"), Гаврилица отметила, что этот документ "включает в себя несколько приоритетов: реформа юстиции, очистка госинститутов от схем и коррупции, привлечение инвестиций, создание хорошо оплачиваемых рабочих мест, повышение пенсий и социальной поддержки, а также борьба с пандемией".
По ее мнению, в последние 30 лет представители власти в Молдове "использовали государственный аппарат для собственного обогащения - больше такого не будет, новое правительство не станет защищать преступников".
"Мы заберем нажитое коррупционным путем и на эти деньги будем ремонтировать школы, приюты, дома культуры и дороги", - добавила Гаврилица.