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Обсудили стратегическое партнерство: о чем по телефону говорили Попеску и Кулеба
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Новый глава МИДЕИ провел телефонный разговор со своим украинским коллегой.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) Нику Попеску провел в пятницу телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, об этом сообщила пресс-служба МИДЕИ.
Глава МИД Украины поздравил своего молдавского коллегу со вступлением в должность. Собеседники обсудили ряд аспектов двустороннего молдавско-украинского сотрудничества.
"Было подчеркнуто, что Республика Молдова открыта для активизации работы в рамках стратегического партнерства с Украиной, в том числе в области европейской интеграции в формате ассоциированного трио - Республики Молдова, Грузии, Украины, а также для усиления политического диалога на всех уровнях", - отмечает пресс-служба.
В качестве общих приоритетов на ближайшее будущее Нику Попеску и Дмитрий Кулеба определили реализацию инфраструктурных проектов, сотрудничество в области энергетики и активизацию торгово-экономических обменов.
Министры также обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины.
"В этом контексте Нику Попеску подтвердил позицию Республики Молдова в твердой поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в строгом соответствии с международно признанными границами", - также информирует МИДЕИ.