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https://ru.sputnik.md/20210806/o-chem-po-telefonu-govorili-popesku-i-kuleba-43682960.html
Обсудили стратегическое партнерство: о чем по телефону говорили Попеску и Кулеба
Обсудили стратегическое партнерство: о чем по телефону говорили Попеску и Кулеба
О чем по телефону говорили Попеску и Кулеба
2021-08-06T22:30+0300
2021-08-06T22:30+0300
политика
в молдове
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) Нику Попеску провел в пятницу телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, об этом сообщила пресс-служба МИДЕИ.Глава МИД Украины поздравил своего молдавского коллегу со вступлением в должность. Собеседники обсудили ряд аспектов двустороннего молдавско-украинского сотрудничества.В качестве общих приоритетов на ближайшее будущее Нику Попеску и Дмитрий Кулеба определили реализацию инфраструктурных проектов, сотрудничество в области энергетики и активизацию торгово-экономических обменов.Министры также обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины. "В этом контексте Нику Попеску подтвердил позицию Республики Молдова в твердой поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в строгом соответствии с международно признанными границами", - также информирует МИДЕИ.
https://ru.sputnik.md/20210806/premer-ministr-chleny-novogo-pravitelstva-moldova-prisyaga-43667283.html
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в молдове

Обсудили стратегическое партнерство: о чем по телефону говорили Попеску и Кулеба

22:30 06.08.2021
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© Facebook / Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii MoldovaНику Попеску
Нику Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Facebook / Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Новый глава МИДЕИ провел телефонный разговор со своим украинским коллегой.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) Нику Попеску провел в пятницу телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, об этом сообщила пресс-служба МИДЕИ.
Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Политика
Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу
Вчера, 15:27
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Глава МИД Украины поздравил своего молдавского коллегу со вступлением в должность. Собеседники обсудили ряд аспектов двустороннего молдавско-украинского сотрудничества.
"Было подчеркнуто, что Республика Молдова открыта для активизации работы в рамках стратегического партнерства с Украиной, в том числе в области европейской интеграции в формате ассоциированного трио - Республики Молдова, Грузии, Украины, а также для усиления политического диалога на всех уровнях", - отмечает пресс-служба.
В качестве общих приоритетов на ближайшее будущее Нику Попеску и Дмитрий Кулеба определили реализацию инфраструктурных проектов, сотрудничество в области энергетики и активизацию торгово-экономических обменов.
Министры также обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины.
"В этом контексте Нику Попеску подтвердил позицию Республики Молдова в твердой поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в строгом соответствии с международно признанными границами", - также информирует МИДЕИ.
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