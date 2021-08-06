https://ru.sputnik.md/20210806/o-chem-po-telefonu-govorili-popesku-i-kuleba-43682960.html

Обсудили стратегическое партнерство: о чем по телефону говорили Попеску и Кулеба

Обсудили стратегическое партнерство: о чем по телефону говорили Попеску и Кулеба

О чем по телефону говорили Попеску и Кулеба

2021-08-06T22:30+0300

2021-08-06T22:30+0300

2021-08-06T22:30+0300

политика

в молдове

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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) Нику Попеску провел в пятницу телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, об этом сообщила пресс-служба МИДЕИ.Глава МИД Украины поздравил своего молдавского коллегу со вступлением в должность. Собеседники обсудили ряд аспектов двустороннего молдавско-украинского сотрудничества.В качестве общих приоритетов на ближайшее будущее Нику Попеску и Дмитрий Кулеба определили реализацию инфраструктурных проектов, сотрудничество в области энергетики и активизацию торгово-экономических обменов.Министры также обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины. "В этом контексте Нику Попеску подтвердил позицию Республики Молдова в твердой поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в строгом соответствии с международно признанными границами", - также информирует МИДЕИ.

https://ru.sputnik.md/20210806/premer-ministr-chleny-novogo-pravitelstva-moldova-prisyaga-43667283.html

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2021

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Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в молдове