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Обещания новой власти – успех или провал: мнения экспертов
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Обещания новой власти – успех или провал: мнения экспертов
Обещания новой власти – успех или провал: мнения экспертов
Обещания новой власти – успех или провал: мнения экспертов
2021-08-06T08:30+0300
2021-08-06T08:30+0300
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Кандидат в премьер-министры Молдовы Наталья Гаврилица обнародовала программу с полным оптимизма названием "Молдова в хорошие времена". Согласно этой программе, новое правительство стремится обеспечить реализацию ряда крупных инфраструктурных и региональных проектов развития в ближайшие четыре года. Насколько реалистичны амбициозные планы премьера? А также - МВД впервые в истории Молдовы возглавит женщина. Насколько молдавские силовики лишены гендерных предрассудков? И еще – о нестабильной ситуации в Черном море. Обо всем этом расскажут экс-министр экономики РМ, бывший вице-премьер Александр Муравский, экс-заместитель министра МВД Молдовы Борис Муравский и Алексей Подберезкин -Директор Центра военно-политических исследований МГИМО.
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правительство, молдова, утро на sputnik’e, видео

Обещания новой власти – успех или провал: мнения экспертов

08:30 06.08.2021
68
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем экономические перспективы Молдовы при будущем правительстве.
Кандидат в премьер-министры Молдовы Наталья Гаврилица обнародовала программу с полным оптимизма названием "Молдова в хорошие времена". Согласно этой программе, новое правительство стремится обеспечить реализацию ряда крупных инфраструктурных и региональных проектов развития в ближайшие четыре года. Насколько реалистичны амбициозные планы премьера?
А также - МВД впервые в истории Молдовы возглавит женщина. Насколько молдавские силовики лишены гендерных предрассудков?
И еще – о нестабильной ситуации в Черном море. Обо всем этом расскажут экс-министр экономики РМ, бывший вице-премьер Александр Муравский, экс-заместитель министра МВД Молдовы Борис Муравский и Алексей Подберезкин -Директор Центра военно-политических исследований МГИМО.
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