https://ru.sputnik.md/20210806/obeschaniya-vlasti-moldova-uspekh-proval-mnenie-ekspert-43641449.html

Обещания новой власти – успех или провал: мнения экспертов

Обещания новой власти – успех или провал: мнения экспертов

Обещания новой власти – успех или провал: мнения экспертов

2021-08-06T08:30+0300

2021-08-06T08:30+0300

2021-08-06T08:30+0300

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Кандидат в премьер-министры Молдовы Наталья Гаврилица обнародовала программу с полным оптимизма названием "Молдова в хорошие времена". Согласно этой программе, новое правительство стремится обеспечить реализацию ряда крупных инфраструктурных и региональных проектов развития в ближайшие четыре года. Насколько реалистичны амбициозные планы премьера? А также - МВД впервые в истории Молдовы возглавит женщина. Насколько молдавские силовики лишены гендерных предрассудков? И еще – о нестабильной ситуации в Черном море. Обо всем этом расскажут экс-министр экономики РМ, бывший вице-премьер Александр Муравский, экс-заместитель министра МВД Молдовы Борис Муравский и Алексей Подберезкин -Директор Центра военно-политических исследований МГИМО.

молдова

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2021

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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