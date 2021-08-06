https://ru.sputnik.md/20210806/opasnyy-beremennye-shtamm-koronavirus-43671878.html
Назван самый опасный для беременных штамм коронавируса
Назван самый опасный для беременных штамм коронавируса
Наибольшую опасность для беременных представляет штамм коронавируса "дельта"
2021-08-06T23:30+0300
2021-08-06T23:30+0300
2021-08-06T23:30+0300
коронавирус
нидерланды
беременность
вакцинация
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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Наибольшую опасность для беременных представляет штамм коронавируса "дельта". Такие выводы сделала профессор акушерства в Университетском медицинском центре Утрехта в Нидерландах Китти Блуменкамп.По ее наблюдением, в Голландии с распространением штамма "дельта" госпитализировано больше беременных женщин, чем во время предыдущих штаммов COVID-19, передает РИА Новости.Специалист добавила, что есть риски, что ребенок может родиться раньше времени, когда мать будет находиться на искусственной вентиляции легких в реанимации.Блуменкамп объяснила, что когда женщина, чья беременность протекает хорошо, заражается коронавирусом, ее состояние внезапно и быстро ухудшается так, что ее приходится подключать к ИВЛ."Я думаю, что женщины должны сами решить, вакцинироваться или нет, но они должны быть хорошо информированы и понимать, каковы будут последствия отказа от вакцинации", - отметила голландский медик.Штамм коронавируса "дельта" в первой половине июля был основным в большинстве стран Европы, на этом фоне было рекомендовано усилить меры для сдерживания его распространения, отмечалось в конце месяца в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ. Кроме того, в ВОЗ недавно предупредили, что пандемия коронавируса далека от окончания.Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающиеся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
https://ru.sputnik.md/20210805/vaktsinatsiya-beremennykh-covid-19-moldova-43640248.html
https://ru.sputnik.md/20210726/vrach-obyasnil-pochemu-shtamm-delta-slozhnee-vylechit-43153603.html
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нидерланды, беременность, вакцинация
Назван самый опасный для беременных штамм коронавируса
После инфицирования увеличиваются шансы, что ребенок родится раньше срока.
КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Наибольшую опасность для беременных представляет штамм коронавируса "дельта". Такие выводы сделала профессор акушерства в Университетском медицинском центре Утрехта в Нидерландах Китти Блуменкамп.
По ее наблюдением, в Голландии с распространением штамма "дельта" госпитализировано больше беременных женщин, чем во время предыдущих штаммов COVID-19, передает РИА Новости
.
"Эти женщины не вакцинированы и не имеют каких-либо сопутствующих заболеваний. Тем не менее они тяжело заболевают вирусом", - сказал Блуменкамп изданию Algemeen Dagblad.
Специалист добавила, что есть риски, что ребенок может родиться раньше времени, когда мать будет находиться на искусственной вентиляции легких в реанимации.
Блуменкамп объяснила, что когда женщина, чья беременность протекает хорошо, заражается коронавирусом, ее состояние внезапно и быстро ухудшается так, что ее приходится подключать к ИВЛ.
"Я думаю, что женщины должны сами решить, вакцинироваться или нет, но они должны быть хорошо информированы и понимать, каковы будут последствия отказа от вакцинации", - отметила голландский медик.
Штамм коронавируса "дельта" в первой половине июля был основным в большинстве стран Европы, на этом фоне было рекомендовано усилить меры для сдерживания его распространения, отмечалось в конце месяца в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ. Кроме того, в ВОЗ недавно предупредили, что пандемия коронавируса далека от окончания.
Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающиеся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.