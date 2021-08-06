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В парламенте Молдовы выключился свет: объявлена эвакуация
В парламенте Молдовы выключился свет: объявлена эвакуация
В парламенте Молдовы выключился свет во время заседания, на котором рассматривали вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы
2021-08-06T12:26+0300
2021-08-06T12:26+0300
2021-08-06T12:40+0300
политика
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парламент
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В парламенте Молдовы выключился свет во время заседания, на котором рассматривали вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы. Свет погас во время выступления кандидата в министры иностранных дел Нику Попеску, он отвечал на вопрос депутата Блока коммунистов и социалистов Владимира Воронина. Когда пропало электричество, в зале заработала сирена. Как выяснилось позднее, якобы сработала пожарная тревога. В парламенте объявили паузу на 10 минут. Позднее была объявлена эвакуация, всех депутатов призвали выйти на улицу. Однако многие парламентарии решили остаться на своих местах.Напомним, свет гаснет во время заседания законодательного органа не впервые. Такое уже случалось в 2019 году.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, парламент
В парламенте Молдовы выключился свет: объявлена эвакуация
12:26 06.08.2021 (обновлено: 12:40 06.08.2021)
Свет внезапно погас во время выступления одного из кандидатов в министры.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В парламенте Молдовы выключился свет во время заседания, на котором рассматривали вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы.
Свет погас во время выступления кандидата в министры иностранных дел Нику Попеску, он отвечал на вопрос депутата Блока коммунистов и социалистов Владимира Воронина.
Когда пропало электричество, в зале заработала сирена. Как выяснилось позднее, якобы сработала пожарная тревога.
В парламенте объявили паузу на 10 минут. Позднее была объявлена эвакуация, всех депутатов призвали выйти на улицу. Однако многие парламентарии решили остаться на своих местах.
Напомним, свет гаснет во время заседания законодательного органа не впервые. Такое уже случалось в 2019 году.