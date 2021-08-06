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В парламенте выразили вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы
14:18 06.08.2021 (обновлено: 14:35 06.08.2021)
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© Photo : Miroslav RotariСостав правительства, предложенный Натальей Гаврилицей
© Photo : Miroslav Rotari
В законодательном органе утвердили новое правительство в Молдове.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В парламенте Молдовы выразили вотум доверия правительству кандидата в премьеры Натальи Гаврилицы. За программу кандидата и ее команду проголосовал 61 депутат.
"Поздравляем страну, правительство, премьер-министра и министров. За короткое время мы дали стране правительство, у нас есть парламент. В добрый путь".
Ожидается, что в ближайшее время члены нового правительства примут присягу.
"Обещаем вам, что сразу отправимся на работу и будем стараться для выполнения интересов граждан".
В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").
Кроме того, не обошлось без инцидентов: во время сессии вопросов и ответов в законодательном органе страны сработала пожарная тревога и погас свет. Была объявлена также эвакуация.
Позднее депутаты вернулись в зал заседаний и продолжили работу.
Напомним, ранее кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица представила свою команду из 13 министров, несмотря на то, что в стране министерств сейчас всего девять. Гаврилица - выдвиженка от парламентского большинства - пропрезидентской Партии PAS.
Список министров правительства:
Андрей Спыну - вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;
Нику Попеску - вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;
Влад Кульминский - вице-премьер, министр по реинтеграции;
Юрий Цуркану - вице-премьер по диджитализации;
Алла Немеренко - министр здравоохранения;
Анна Ревенко - министр внутренних дел;
Сергей Литвиненко - министр юстиции;
Анатолий Носатый - министр обороны;
Анатолий Топалэ - министр образования и исследований;
Серджиу Гайбу - министр экономики;
Юлиана Кантараджиу - министр окружающей среды;
Думитру Будянски - министр финансов;
Серджиу Продан - министр культуры;
Марчел Спатарь - министр труда и социальной защиты;
Виорел Герчиу - министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Проект по реорганизации министерств внесли в повестку заседания законодательного органа в пятницу. Ожидается, что его депутаты рассмотрят сразу после вотума доверия кабмину.