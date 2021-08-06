https://ru.sputnik.md/20210806/parlamente-vyrazili-votum-doveriya-pravitelstvu-natalia-gavrilita-43655138.html

В парламенте выразили вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы

В парламенте выразили вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы

В парламенте Молдовы утвердили правительство Натальи Гаврилицы

2021-08-06T14:18+0300

2021-08-06T14:18+0300

2021-08-06T14:35+0300

политика

в молдове

молдова

парламент

наталья гаврилица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43655447_0:165:3025:1867_1920x0_80_0_0_d2fb40e1850f63dc8e1c41873d403134.jpg

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В парламенте Молдовы выразили вотум доверия правительству кандидата в премьеры Натальи Гаврилицы. За программу кандидата и ее команду проголосовал 61 депутат. Ожидается, что в ближайшее время члены нового правительства примут присягу. В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен"). Кроме того, не обошлось без инцидентов: во время сессии вопросов и ответов в законодательном органе страны сработала пожарная тревога и погас свет. Была объявлена также эвакуация. Позднее депутаты вернулись в зал заседаний и продолжили работу. Напомним, ранее кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица представила свою команду из 13 министров, несмотря на то, что в стране министерств сейчас всего девять. Гаврилица - выдвиженка от парламентского большинства - пропрезидентской Партии PAS.Список министров правительства:Проект по реорганизации министерств внесли в повестку заседания законодательного органа в пятницу. Ожидается, что его депутаты рассмотрят сразу после вотума доверия кабмину.

https://ru.sputnik.md/20210806/natalya-gavrilitsa-predstavlyaet-parlamente-svoyu-programmu-43655953.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

в молдове, молдова, парламент, наталья гаврилица