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Погодные рекорды Молдовы 6 августа
Погодные рекорды Молдовы 6 августа
Погодные рекорды Молдовы 6 августа
2021-08-06T00:02+0300
2021-08-06T00:02+0300
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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Самое холодное шестое августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1964 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум 6 августа зафиксировали в 2017 году. Тогда термометры показали +37,3 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Погодные рекорды Молдовы 6 августа

00:02 06.08.2021
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© Sputnik / Svyazin AlexanderNistru
Nistru - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
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Александр Исаев
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Самое холодное шестое августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1964 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум 6 августа зафиксировали в 2017 году. Тогда термометры показали +37,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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