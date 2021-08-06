https://ru.sputnik.md/20210806/pogodnye-rekordy-moldovy-6-avgusta-43644191.html

Погодные рекорды Молдовы 6 августа

Погодные рекорды Молдовы 6 августа

Погодные рекорды Молдовы 6 августа

2021-08-06T00:02+0300

2021-08-06T00:02+0300

2021-08-06T00:02+0300

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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Самое холодное шестое августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1964 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум 6 августа зафиксировали в 2017 году. Тогда термометры показали +37,3 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20200403/net-khuda-bez-dobra-zaprescheny-vse-vidy-rubki-v-lesakh-29750161.html

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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