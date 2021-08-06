https://ru.sputnik.md/20210806/poka-vse-spali-smertelnoe-dtp-v-turtsii-krushenie-samoleta-na-alyaske-i-situatsiya-s-covid-43651389.html
Пока все спали: смертельное ДТП в Турции, крушение самолета на Аляске и ситуация с COVID
Пока все спали: смертельное ДТП в Турции, крушение самолета на Аляске и ситуация с COVID
Пока все спали: смертельное ДТП в Турции, крушение самолета на Аляске и ситуация с COVID
2021-08-06T08:36+0300
2021-08-06T08:36+0300
2021-08-06T08:36+0300
общество
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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. В результате аварии на западе Турции девять человек погибли и 30 пострадали. В ДТП попали рейсовый автобус, следовавший по маршруту Стамбул-Измир, и грузовик, передает РИА Новости.По информации местных СМИ, шШесть человек погибли на месте, трое скончались в больнице. Пострадавшие госпитализированы. Всего в автобусе находились 50 человек. Ведется расследование причин ДТП.На Аляске разбился экскурсионный самолетШесть человек погибли в результате крушения экскурсионного самолета на Аляске. Трагедия произошла в районе национального заповедника "Туманные фьорды" в 12 километрах от города Кетчикан.Об аварии судна Havilland Beaver местные власти узнали, получив сигнал бедствия в четверг в 11.20 (22.20 мск).Спасатели-водолазы после погружения сообщили, что никто из людей в самолете — пять пассажиров и пилот — не выжил.Ситуация с COVID-19На утро 6 августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 200 875 158. Из них 4 267 212 человека скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса, на первой строчке по числу инфицированных – США (35 437 377). Следом идут Индия (31 812 114) и Бразилия (20 066 587).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (6 299 138), Россия (6 296 570), , Великобритания (6 010 896), Турция (5 846 784), Аргентина (4 989 402), Колумбия (4 821 603) и Испания (4 566 571).В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 159 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 260 183.По данным Минздрава, за сутки выздоровели 127 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 252 548.Отмечено четыре летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6270.
https://ru.sputnik.md/20210704/Chislo-pogibshikh-pri-krushenii-samoleta-na-Filippinakh-vyroslo-do-45-35363256.html
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Пока все спали: смертельное ДТП в Турции, крушение самолета на Аляске и ситуация с COVID
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik.
В результате аварии на западе Турции девять человек погибли и 30 пострадали. В ДТП попали рейсовый автобус, следовавший по маршруту Стамбул-Измир, и грузовик, передает РИА Новости.
По информации местных СМИ, шШесть человек погибли на месте, трое скончались в больнице. Пострадавшие госпитализированы. Всего в автобусе находились 50 человек. Ведется расследование причин ДТП.
На Аляске разбился экскурсионный самолет
Шесть человек погибли в результате крушения экскурсионного самолета на Аляске. Трагедия произошла в районе национального заповедника "Туманные фьорды" в 12 километрах от города Кетчикан.
Об аварии судна Havilland Beaver местные власти узнали, получив сигнал бедствия в четверг в 11.20 (22.20 мск).
Спасатели-водолазы после погружения сообщили, что никто из людей в самолете — пять пассажиров и пилот — не выжил.
Ситуация с COVID-19
На утро 6 августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 200 875 158. Из них 4 267 212 человека скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса
, на первой строчке по числу инфицированных – США (35 437 377). Следом идут Индия (31 812 114) и Бразилия (20 066 587).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (6 299 138), Россия (6 296 570), , Великобритания (6 010 896), Турция (5 846 784), Аргентина (4 989 402), Колумбия (4 821 603) и Испания (4 566 571).
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 159 новых случаев инфицирования COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране достигло 260 183.
По данным Минздрава, за сутки выздоровели 127 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 252 548.
Отмечено четыре летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6270.