Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Обещания новой власти – успех или провал: мнения экспертов
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210806/poka-vse-spali-smertelnoe-dtp-v-turtsii-krushenie-samoleta-na-alyaske-i-situatsiya-s-covid-43651389.html
Пока все спали: смертельное ДТП в Турции, крушение самолета на Аляске и ситуация с COVID
Пока все спали: смертельное ДТП в Турции, крушение самолета на Аляске и ситуация с COVID
Пока все спали: смертельное ДТП в Турции, крушение самолета на Аляске и ситуация с COVID
2021-08-06T08:36+0300
2021-08-06T08:36+0300
общество
дтп
турция
крушение
аляска
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43650741_0:35:784:475_1920x0_80_0_0_815512ab4c55338b58edb6463fd3695d.jpg
КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. В результате аварии на западе Турции девять человек погибли и 30 пострадали. В ДТП попали рейсовый автобус, следовавший по маршруту Стамбул-Измир, и грузовик, передает РИА Новости.По информации местных СМИ, шШесть человек погибли на месте, трое скончались в больнице. Пострадавшие госпитализированы. Всего в автобусе находились 50 человек. Ведется расследование причин ДТП.На Аляске разбился экскурсионный самолетШесть человек погибли в результате крушения экскурсионного самолета на Аляске. Трагедия произошла в районе национального заповедника "Туманные фьорды" в 12 километрах от города Кетчикан.Об аварии судна Havilland Beaver местные власти узнали, получив сигнал бедствия в четверг в 11.20 (22.20 мск).Спасатели-водолазы после погружения сообщили, что никто из людей в самолете — пять пассажиров и пилот — не выжил.Ситуация с COVID-19На утро 6 августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 200 875 158. Из них 4 267 212 человека скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса, на первой строчке по числу инфицированных – США (35 437 377). Следом идут Индия (31 812 114) и Бразилия (20 066 587).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (6 299 138), Россия (6 296 570), , Великобритания (6 010 896), Турция (5 846 784), Аргентина (4 989 402), Колумбия (4 821 603) и Испания (4 566 571).В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 159 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 260 183.По данным Минздрава, за сутки выздоровели 127 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 252 548.Отмечено четыре летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6270.
https://ru.sputnik.md/20210704/Chislo-pogibshikh-pri-krushenii-samoleta-na-Filippinakh-vyroslo-do-45-35363256.html
турция
аляска
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43650741_46:0:694:486_1920x0_80_0_0_ca01bc24e36b4a8965e7e58d31d7bff3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дтп, турция, крушение, аляска

Пока все спали: смертельное ДТП в Турции, крушение самолета на Аляске и ситуация с COVID

08:36 06.08.2021
47
© Photo : Telegram / РИА НовостиДТП в Турции
ДТП в Турции - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Photo : Telegram / РИА Новости
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. В результате аварии на западе Турции девять человек погибли и 30 пострадали. В ДТП попали рейсовый автобус, следовавший по маршруту Стамбул-Измир, и грузовик, передает РИА Новости.
По информации местных СМИ, шШесть человек погибли на месте, трое скончались в больнице. Пострадавшие госпитализированы. Всего в автобусе находились 50 человек. Ведется расследование причин ДТП.

На Аляске разбился экскурсионный самолет

Шесть человек погибли в результате крушения экскурсионного самолета на Аляске. Трагедия произошла в районе национального заповедника "Туманные фьорды" в 12 километрах от города Кетчикан.
Самолет C-130 разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу - Sputnik Молдова, 1920, 04.07.2021
Число погибших при крушении самолета на Филиппинах выросло до 45
4 июля, 15:55
200
Об аварии судна Havilland Beaver местные власти узнали, получив сигнал бедствия в четверг в 11.20 (22.20 мск).
Спасатели-водолазы после погружения сообщили, что никто из людей в самолете — пять пассажиров и пилот — не выжил.

Ситуация с COVID-19

На утро 6 августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 200 875 158. Из них 4 267 212 человека скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса, на первой строчке по числу инфицированных – США (35 437 377). Следом идут Индия (31 812 114) и Бразилия (20 066 587).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (6 299 138), Россия (6 296 570), , Великобритания (6 010 896), Турция (5 846 784), Аргентина (4 989 402), Колумбия (4 821 603) и Испания (4 566 571).
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 159 новых случаев инфицирования COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране достигло 260 183.
По данным Минздрава, за сутки выздоровели 127 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 252 548.
Отмечено четыре летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6270.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:36Пока все спали: смертельное ДТП в Турции, крушение самолета на Аляске и ситуация с COVID
08:30Обещания новой власти – успех или провал: мнения экспертов
08:00Тулянцев: почему Молдова не стала диалоговой площадкой для Востока и Запада
07:30Красный Крест информирует жителей сел Молдовы о преимуществах вакцинации
07:00Самый точный прогноз погоды: Молдову накроют грозы с градом
00:02Погодные рекорды Молдовы 6 августа
ВчераУченые нашли способ определить износ организма на пять лет вперед
ВчераНе глотать: диетолог рассказала, когда арбузные семечки опасны
ВчераБассейн для тигров: как хищники спасаются от жары
ВчераСанду: кабмин должен начать диалог с Россией
ВчераВ Китае изобрели лампу, способную уничтожать коронавирус
ВчераИталия вводит ковид-пропуска для поездок на транспорте дальнего следования
ВчераЕК следит за ситуацией с мигрантами в Средиземном море
ВчераСанду прежде всего ждет от кабмина и парламента успеха в реформе юстиции
ВчераКурс валют на пятницу: укрепление лея продолжается
ВчераМаневры РФ, Таджикистана и Узбекистана – интегрированный ответ на угрозы из Афганистана
Вчера"Барса" без Лионеля: Месси покинул клуб
ВчераВласти США в раздумьях: от въезжающих могут потребовать подтверждение вакцинации
ВчераБеглый босс итальянской мафии арестован в Испании
ВчераДТП с трамваями в Польше: есть пострадавшие