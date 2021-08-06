https://ru.sputnik.md/20210806/politsiya-razoslala-orientirovki-na-bezhavshikh-iz-tyurmy-v-istre-43687728.html

Полиция разослала ориентировки на бежавших из тюрьмы в Истре

Полиция разослала ориентировки на бежавших из тюрьмы в Истре

Полиция разослала ориентировки на бежавших из тюрьмы в Истре

2021-08-06T21:50+0300

2021-08-06T21:50+0300

2021-08-06T21:50+0300

общество

полиция

преступники

бегство

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КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Полиция Молдовы приняла к сведению информацию своих российских коллег о преступниках, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре.Ориентировка на беглых заключенных была направлена во все компетентные структуры, сообщил Генеральный инспекторат полиции.Напомним, ранее сообщалось, что пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре. В Следственном Комитете РФ уточнили, что среди них есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, у остальных - статья о краже."Александр Мавриди – уроженец Молдовы, родился 16 января 1971 года. Обвиняется по статьям об убийстве, вымогательстве и незаконном лишении свободы", - сказал собеседник.С ним сбежали еще четыре уроженца Молдовы: Александр Бутнару (1991 года рождения), Иван Цуркану (1986), Денис Грозаву (1985) и Николай Тетеря (1987). Всем им вменяется ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"), добавил источник.

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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полиция, преступники, бегство