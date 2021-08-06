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https://ru.sputnik.md/20210806/politsiya-razoslala-orientirovki-na-bezhavshikh-iz-tyurmy-v-istre-43687728.html
Полиция разослала ориентировки на бежавших из тюрьмы в Истре
Полиция разослала ориентировки на бежавших из тюрьмы в Истре
Полиция разослала ориентировки на бежавших из тюрьмы в Истре
2021-08-06T21:50+0300
2021-08-06T21:50+0300
общество
полиция
преступники
бегство
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КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Полиция Молдовы приняла к сведению информацию своих российских коллег о преступниках, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре.Ориентировка на беглых заключенных была направлена во все компетентные структуры, сообщил Генеральный инспекторат полиции.Напомним, ранее сообщалось, что пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре. В Следственном Комитете РФ уточнили, что среди них есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, у остальных - статья о краже."Александр Мавриди – уроженец Молдовы, родился 16 января 1971 года. Обвиняется по статьям об убийстве, вымогательстве и незаконном лишении свободы", - сказал собеседник.С ним сбежали еще четыре уроженца Молдовы: Александр Бутнару (1991 года рождения), Иван Цуркану (1986), Денис Грозаву (1985) и Николай Тетеря (1987). Всем им вменяется ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"), добавил источник.
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полиция, преступники, бегство

Полиция разослала ориентировки на бежавших из тюрьмы в Истре

21:50 06.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausGirofar
Girofar - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Если преступники будут обнаружены на территории Молдовы, они будут немедленно задержаны, сообщают правоохранители.
КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Полиция Молдовы приняла к сведению информацию своих российских коллег о преступниках, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре.
Ориентировка на беглых заключенных была направлена во все компетентные структуры, сообщил Генеральный инспекторат полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре. В Следственном Комитете РФ уточнили, что среди них есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, у остальных - статья о краже.
"Александр Мавриди – уроженец Молдовы, родился 16 января 1971 года. Обвиняется по статьям об убийстве, вымогательстве и незаконном лишении свободы", - сказал собеседник.
С ним сбежали еще четыре уроженца Молдовы: Александр Бутнару (1991 года рождения), Иван Цуркану (1986), Денис Грозаву (1985) и Николай Тетеря (1987). Всем им вменяется ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"), добавил источник.
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