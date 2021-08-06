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Ливень в Молдове: полицейские помогали спасателям предотвращать подтопления
Ливень в Молдове: полицейские помогали спасателям предотвращать подтопления
Стихия обрушилась не только на Кишинев, но и на несколько районов Молдовы. 06.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-06T17:20+0300
2021-08-06T17:20+0300
в молдове
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генинспекторат полиции
ливни
последствия
общество
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Полиция и спасатели провели в пятницу несколько совместных операций в населенных пунктах республики, чтобы снизить риски наводнений. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП). Как отметили в ГИП, сотни сотрудников полиции из территориальных подразделений вместе с сотрудниками Генинспектората чрезвычайных ситуаций МВД страны выполняли миссию по предотвращению подтоплений в сельской местности."Проверены и оценены риски блокировки участков дорог общего пользования, озер, рек и водоемов, а также жилых помещений в зонах риска. На данный момент заблокированы 3 участка (один в Леова и два в Страшенах)," - пояснили в полиции. Помощь полиции и спасателей потребовалась жителям Криулян, Яловен, Леова и Окницы. В то же время правоохранители продолжают наблюдение за дорожным движением в этих населенных пунктах, чтобы предотвратить несчастные случаи.
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в молдове, молдова, генинспекторат полиции, ливни, последствия

Ливень в Молдове: полицейские помогали спасателям предотвращать подтопления

17:20 06.08.2021
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© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova Полиция помогала ликвидировать последствия дождей в Молдове
 Полиция помогала ликвидировать последствия дождей в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стихия обрушилась не только на Кишинев, но и на несколько районов Молдовы.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Полиция и спасатели провели в пятницу несколько совместных операций в населенных пунктах республики, чтобы снизить риски наводнений. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova Полиция помогала ликвидировать последствия дождей в Молдове
 Полиция помогала ликвидировать последствия дождей в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Полиция помогала ликвидировать последствия дождей в Молдове
© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
Как отметили в ГИП, сотни сотрудников полиции из территориальных подразделений вместе с сотрудниками Генинспектората чрезвычайных ситуаций МВД страны выполняли миссию по предотвращению подтоплений в сельской местности.
© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova Полиция помогала ликвидировать последствия дождей в Молдове
 Полиция помогала ликвидировать последствия дождей в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Полиция помогала ликвидировать последствия дождей в Молдове
© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
"Проверены и оценены риски блокировки участков дорог общего пользования, озер, рек и водоемов, а также жилых помещений в зонах риска. На данный момент заблокированы 3 участка (один в Леова и два в Страшенах)," - пояснили в полиции.
На Кишинев обрушилась настоящая буря - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Видео
На Кишинев обрушилась настоящая буря - видео
12:27
783
Помощь полиции и спасателей потребовалась жителям Криулян, Яловен, Леова и Окницы.
В то же время правоохранители продолжают наблюдение за дорожным движением в этих населенных пунктах, чтобы предотвратить несчастные случаи.
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