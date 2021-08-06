https://ru.sputnik.md/20210806/predotvrashheniya-novodnenij-moldova-43674871.html
Ливень в Молдове: полицейские помогали спасателям предотвращать подтопления
Ливень в Молдове: полицейские помогали спасателям предотвращать подтопления
Стихия обрушилась не только на Кишинев, но и на несколько районов Молдовы. 06.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-06T17:20+0300
2021-08-06T17:20+0300
2021-08-06T17:20+0300
в молдове
молдова
генинспекторат полиции
ливни
последствия
общество
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Полиция и спасатели провели в пятницу несколько совместных операций в населенных пунктах республики, чтобы снизить риски наводнений. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП). Как отметили в ГИП, сотни сотрудников полиции из территориальных подразделений вместе с сотрудниками Генинспектората чрезвычайных ситуаций МВД страны выполняли миссию по предотвращению подтоплений в сельской местности."Проверены и оценены риски блокировки участков дорог общего пользования, озер, рек и водоемов, а также жилых помещений в зонах риска. На данный момент заблокированы 3 участка (один в Леова и два в Страшенах)," - пояснили в полиции. Помощь полиции и спасателей потребовалась жителям Криулян, Яловен, Леова и Окницы. В то же время правоохранители продолжают наблюдение за дорожным движением в этих населенных пунктах, чтобы предотвратить несчастные случаи.
https://ru.sputnik.md/20210806/kishinev-obrushilas-nastoyaschaya-burya-43660858.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, генинспекторат полиции, ливни, последствия
Ливень в Молдове: полицейские помогали спасателям предотвращать подтопления
Стихия обрушилась не только на Кишинев, но и на несколько районов Молдовы.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Полиция и спасатели провели в пятницу несколько совместных операций в населенных пунктах республики, чтобы снизить риски наводнений. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
Как отметили в ГИП, сотни сотрудников полиции из территориальных подразделений вместе с сотрудниками Генинспектората чрезвычайных ситуаций МВД страны выполняли миссию по предотвращению подтоплений в сельской местности.
"Проверены и оценены риски блокировки участков дорог общего пользования, озер, рек и водоемов, а также жилых помещений в зонах риска. На данный момент заблокированы 3 участка (один в Леова и два в Страшенах)," - пояснили в полиции.
Помощь полиции и спасателей потребовалась жителям Криулян, Яловен, Леова и Окницы.
В то же время правоохранители продолжают наблюдение за дорожным движением в этих населенных пунктах, чтобы предотвратить несчастные случаи.