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Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу
Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу
Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу
2021-08-06T15:27+0300
2021-08-06T16:15+0300
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица и команда министров ее правительства после получения вотума доверия в парламенте приняли присягу в здании администрации президента. Согласно процедуре, члены нового кабинета министров должны произнести клятву верности. Затем эту же клятву произнесли все остальные члены нового правительства, а также башкан Гагаузии Ирина Влах."Утверждение честного правительства, поддержанного парламентским большинством, сформированным из честных людей, - это то, чего ждали десятки тысяч граждан. Они боролись против коррумпированного режима, за демократию и процветание. Ожидания очень большие. Все знания и опыт, который вы собирали до сих пор, - это было подготовкой для этой важной миссии", - заявила Санду.По словам Санду, это правительство будут поддерживать граждане и другие государственные институты. В заключение Гаврилица заверила президента и всех граждан, что правительство будет трудиться для "очистки госинститутов от воров и коррупционеров, чтобы заставить эти институты работать во благо интересов граждан". Как добавила Гаврилица, кабмин будет стараться улучшить уровень жизни граждан Молдовы, в том числе и созданием хорошо оплачиваемых рабочих мест. Список министров нового правительства:В парламенте ранее также приняли проект по реорганизации министерств, то есть увеличения их количества с 9 до 13.
https://ru.sputnik.md/20210806/natalya-gavrilitsa-predstavlyaet-parlamente-svoyu-programmu-43655953.html
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в молдове, молдова

Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу

15:27 06.08.2021 (обновлено: 16:15 06.08.2021)
270
© Photo : Miroslav RotariПремьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу
Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Теперь в Молдове официально появилось новое правительство, которое проведет первое заседание на следующей неделе.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица и команда министров ее правительства после получения вотума доверия в парламенте приняли присягу в здании администрации президента.
Согласно процедуре, члены нового кабинета министров должны произнести клятву верности.

"Клянусь приложить все усилия и умения для процветания Республики Молдова, уважать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы граждан, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы".

Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы - Sputnik Молдова
Наталья Гаврилица
премьер-министр Молдовы
Затем эту же клятву произнесли все остальные члены нового правительства, а также башкан Гагаузии Ирина Влах.
"Утверждение честного правительства, поддержанного парламентским большинством, сформированным из честных людей, - это то, чего ждали десятки тысяч граждан. Они боролись против коррумпированного режима, за демократию и процветание. Ожидания очень большие. Все знания и опыт, который вы собирали до сих пор, - это было подготовкой для этой важной миссии", - заявила Санду.
По словам Санду, это правительство будут поддерживать граждане и другие государственные институты.
В заключение Гаврилица заверила президента и всех граждан, что правительство будет трудиться для "очистки госинститутов от воров и коррупционеров, чтобы заставить эти институты работать во благо интересов граждан". Как добавила Гаврилица, кабмин будет стараться улучшить уровень жизни граждан Молдовы, в том числе и созданием хорошо оплачиваемых рабочих мест.
Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Политика
Наталья Гаврилица представляет в парламенте свою программу
10:46
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Список министров нового правительства:

Андрей Спыну - вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;
Нику Попеску - вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;
Влад Кульминский - вице-премьер, министр по реинтеграции;
Юрий Цуркану - вице-премьер по диджитализации;
Алла Немеренко - министр здравоохранения;
Анна Ревенко - министр внутренних дел;
Сергей Литвиненко - министр юстиции;
Анатолий Носатый - министр обороны;
Анатолий Топалэ - министр образования и исследований;
Серджиу Гайбу - министр экономики;
Юлиана Кантараджиу - министр окружающей среды;
Думитру Будянски - министр финансов;
Серджиу Продан - министр культуры;
Марчел Спатарь - министр труда и социальной защиты;
Виорел Герчиу - министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.
В парламенте ранее также приняли проект по реорганизации министерств, то есть увеличения их количества с 9 до 13.
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