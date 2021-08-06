Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу
15:27 06.08.2021 (обновлено: 16:15 06.08.2021)
270
© Photo : Miroslav RotariПремьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу
© Photo : Miroslav Rotari
Теперь в Молдове официально появилось новое правительство, которое проведет первое заседание на следующей неделе.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица и команда министров ее правительства после получения вотума доверия в парламенте приняли присягу в здании администрации президента.
Согласно процедуре, члены нового кабинета министров должны произнести клятву верности.
"Клянусь приложить все усилия и умения для процветания Республики Молдова, уважать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы граждан, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы".
Затем эту же клятву произнесли все остальные члены нового правительства, а также башкан Гагаузии Ирина Влах.
"Утверждение честного правительства, поддержанного парламентским большинством, сформированным из честных людей, - это то, чего ждали десятки тысяч граждан. Они боролись против коррумпированного режима, за демократию и процветание. Ожидания очень большие. Все знания и опыт, который вы собирали до сих пор, - это было подготовкой для этой важной миссии", - заявила Санду.
По словам Санду, это правительство будут поддерживать граждане и другие государственные институты.
В заключение Гаврилица заверила президента и всех граждан, что правительство будет трудиться для "очистки госинститутов от воров и коррупционеров, чтобы заставить эти институты работать во благо интересов граждан". Как добавила Гаврилица, кабмин будет стараться улучшить уровень жизни граждан Молдовы, в том числе и созданием хорошо оплачиваемых рабочих мест.
Список министров нового правительства:
Андрей Спыну - вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития;
Нику Попеску - вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции;
Влад Кульминский - вице-премьер, министр по реинтеграции;
Юрий Цуркану - вице-премьер по диджитализации;
Алла Немеренко - министр здравоохранения;
Анна Ревенко - министр внутренних дел;
Сергей Литвиненко - министр юстиции;
Анатолий Носатый - министр обороны;
Анатолий Топалэ - министр образования и исследований;
Серджиу Гайбу - министр экономики;
Юлиана Кантараджиу - министр окружающей среды;
Думитру Будянски - министр финансов;
Серджиу Продан - министр культуры;
Марчел Спатарь - министр труда и социальной защиты;
Виорел Герчиу - министр сельского хозяйства и пищевой промышленности.
В парламенте ранее также приняли проект по реорганизации министерств, то есть увеличения их количества с 9 до 13.