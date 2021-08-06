https://ru.sputnik.md/20210806/premer-ministr-chleny-novogo-pravitelstva-moldova-prisyaga-43667283.html

Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу

Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу

Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу

2021-08-06T15:27+0300

2021-08-06T15:27+0300

2021-08-06T16:15+0300

в молдове

молдова

политика

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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица и команда министров ее правительства после получения вотума доверия в парламенте приняли присягу в здании администрации президента. Согласно процедуре, члены нового кабинета министров должны произнести клятву верности. Затем эту же клятву произнесли все остальные члены нового правительства, а также башкан Гагаузии Ирина Влах."Утверждение честного правительства, поддержанного парламентским большинством, сформированным из честных людей, - это то, чего ждали десятки тысяч граждан. Они боролись против коррумпированного режима, за демократию и процветание. Ожидания очень большие. Все знания и опыт, который вы собирали до сих пор, - это было подготовкой для этой важной миссии", - заявила Санду.По словам Санду, это правительство будут поддерживать граждане и другие государственные институты. В заключение Гаврилица заверила президента и всех граждан, что правительство будет трудиться для "очистки госинститутов от воров и коррупционеров, чтобы заставить эти институты работать во благо интересов граждан". Как добавила Гаврилица, кабмин будет стараться улучшить уровень жизни граждан Молдовы, в том числе и созданием хорошо оплачиваемых рабочих мест. Список министров нового правительства:В парламенте ранее также приняли проект по реорганизации министерств, то есть увеличения их количества с 9 до 13.

https://ru.sputnik.md/20210806/natalya-gavrilitsa-predstavlyaet-parlamente-svoyu-programmu-43655953.html

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