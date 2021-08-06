Метеорологи: в Приднестровье зафиксировано стихийное явление
© Sputnik / Sorokopud Juliaливень в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
Приднестровские синоптики рассказали об особо опасном явлении в Дубоссарах и о других пятничных выходках погоды.
ТИРАСПОЛЬ, 6 авг - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Стихийное метеорологоческое явление констатировали в гидрометцентре Приднестровья. В Дубоссарах зафиксирован антирекорд – всего за одиннадцать часов выпала месячная норма осадков.
© Sputnik / Sorokopud Juliaливень в Тирасполе
ливень в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
Специалисты объяснили причину такого обильного дождя в регионе. Дело в том, что погоду определяет мощный циклон, который образовался над Скандинавией. Он верховодил на европейской территории России и в большей части Европы.
"На его холодном фронте образовались еще частные циклоны. Центр одного из таких очагов располагается на юго-востоке Польши. Он и дал нам эти осадки. У нас и так было влажно, плюс еще другие метеорологические условия. В результате температура воздуха резко понизилась", - рассказал Sputnik Молдова глава приднестровского гидрометцентра Виталий Кольвенко.
Последствия циклона приднестровцы расхлебывают с самого утра пятницы. В первой половине дня регион заливало дважды. Дороги превратились в реки. В водный капкан попали автомобилисты. В Бендерах не проехать, в Тирасполе полностью затопило автостанцию. В одном из дворов жильцы пятиэтажки оказались буквально заблокированы – все дорожки к подъездам затопило.
© Sputnik / Sorokopud JuliaВ Тирасполе затопило дороги
В Тирасполе затопило дороги
© Sputnik / Sorokopud Julia
Дождь не отступает. В пятницу в Тирасполе две трети месячной нормы осадков выпали со спринтерской скоростью. Уложились всего в три часа. Обильные осадки местами с градом метеорологи также зафиксировали в Рыбнице.
© Sputnik / Sorokopud Juliaливень в Тирасполе
ливень в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
В тираспольском гидрометцентре обещают улучшение погоды уже завтра. На субботу синоптики дают прогноз без осадков.