https://ru.sputnik.md/20210806/pridnestrove-stikhiynoe-yavlenie-43671452.html

Метеорологи: в Приднестровье зафиксировано стихийное явление

Метеорологи: в Приднестровье зафиксировано стихийное явление

Погода в приднестровье разбушевалась

2021-08-06T16:22+0300

2021-08-06T16:22+0300

2021-08-06T16:22+0300

в молдове

погода

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ТИРАСПОЛЬ, 6 авг - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Стихийное метеорологоческое явление констатировали в гидрометцентре Приднестровья. В Дубоссарах зафиксирован антирекорд – всего за одиннадцать часов выпала месячная норма осадков.Специалисты объяснили причину такого обильного дождя в регионе. Дело в том, что погоду определяет мощный циклон, который образовался над Скандинавией. Он верховодил на европейской территории России и в большей части Европы.Последствия циклона приднестровцы расхлебывают с самого утра пятницы. В первой половине дня регион заливало дважды. Дороги превратились в реки. В водный капкан попали автомобилисты. В Бендерах не проехать, в Тирасполе полностью затопило автостанцию. В одном из дворов жильцы пятиэтажки оказались буквально заблокированы – все дорожки к подъездам затопило.Дождь не отступает. В пятницу в Тирасполе две трети месячной нормы осадков выпали со спринтерской скоростью. Уложились всего в три часа. Обильные осадки местами с градом метеорологи также зафиксировали в Рыбнице.В тираспольском гидрометцентре обещают улучшение погоды уже завтра. На субботу синоптики дают прогноз без осадков.

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в молдове, погода