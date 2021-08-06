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Самый точный прогноз погоды: Молдову накроют грозы с градом
Самый точный прогноз погоды: Молдову накроют грозы с градом
Точный прогноз погоды в Молдове на начало августа
2021-08-06T07:00+0300
2021-08-06T07:00+0300
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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, на большей части кратковременные грозовые дожди, местами сильные, с градом. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом в северо-восточный, слабый до умеренного, при грозах местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +26 до +31 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +18 до +23 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 6 августа: ночью от +20 до +22, днем от +27 до +29.Напомним, 6 августа продолжает действовать предупреждение синоптиков в связи с грозами и градом. Праздники и народные приметыВ церкви почитается память святых Бориса и Глеба, которые ранее, до крещения, носили имена Роман и Давид. Родились они в семье великого князя Владимира Святославовича и были убиты кровным братом Святополком Окаянным уже после смерти отца, когда шла усиленная борьба за власть.В старину бытовало убеждение, что у того, кто 6 августа занимается уборкой хлебов, не почитая святых мучеников, молнией весь урожай пожжет.Если же в указанный день чайки часто садятся на воду, это считается приметой того, что скоро будет дождь.
https://ru.sputnik.md/20210805/moldova-navodnenie-43597103.html
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в молдове, молдова, погода

Самый точный прогноз погоды: Молдову накроют грозы с градом

07:00 06.08.2021
320
© Sputnik / OsmatescoТучи над микрорайоном Телецентр в Кишиневе
Тучи над микрорайоном Телецентр в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Sputnik / Osmatesco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.
Молния - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
Общество
Предупреждение спасателей в Молдове: есть риск наводнений
Вчера, 16:51
348
Ожидается переменная облачность, на большей части кратковременные грозовые дожди, местами сильные, с градом. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом в северо-восточный, слабый до умеренного, при грозах местами порывистый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +26 до +31 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +18 до +23 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 6 августа: ночью от +20 до +22, днем от +27 до +29.
Напомним, 6 августа продолжает действовать предупреждение синоптиков в связи с грозами и градом.

Праздники и народные приметы

В церкви почитается память святых Бориса и Глеба, которые ранее, до крещения, носили имена Роман и Давид.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
9345
Родились они в семье великого князя Владимира Святославовича и были убиты кровным братом Святополком Окаянным уже после смерти отца, когда шла усиленная борьба за власть.
В старину бытовало убеждение, что у того, кто 6 августа занимается уборкой хлебов, не почитая святых мучеников, молнией весь урожай пожжет.
Если же в указанный день чайки часто садятся на воду, это считается приметой того, что скоро будет дождь.
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