https://ru.sputnik.md/20210806/prognoz-pogody-moldova-grozoye-dozhdi-grad-43640609.html
Самый точный прогноз погоды: Молдову накроют грозы с градом
Самый точный прогноз погоды: Молдову накроют грозы с градом
Точный прогноз погоды в Молдове на начало августа
2021-08-06T07:00+0300
2021-08-06T07:00+0300
2021-08-06T07:00+0300
в молдове
молдова
погода
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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, на большей части кратковременные грозовые дожди, местами сильные, с градом. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом в северо-восточный, слабый до умеренного, при грозах местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +26 до +31 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +18 до +23 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 6 августа: ночью от +20 до +22, днем от +27 до +29.Напомним, 6 августа продолжает действовать предупреждение синоптиков в связи с грозами и градом. Праздники и народные приметыВ церкви почитается память святых Бориса и Глеба, которые ранее, до крещения, носили имена Роман и Давид. Родились они в семье великого князя Владимира Святославовича и были убиты кровным братом Святополком Окаянным уже после смерти отца, когда шла усиленная борьба за власть.В старину бытовало убеждение, что у того, кто 6 августа занимается уборкой хлебов, не почитая святых мучеников, молнией весь урожай пожжет.Если же в указанный день чайки часто садятся на воду, это считается приметой того, что скоро будет дождь.
https://ru.sputnik.md/20210805/moldova-navodnenie-43597103.html
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в молдове, молдова, погода
Самый точный прогноз погоды: Молдову накроют грозы с градом
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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, на большей части кратковременные грозовые дожди, местами сильные, с градом. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом в северо-восточный, слабый до умеренного, при грозах местами порывистый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +26 до +31 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +18 до +23 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 6 августа: ночью от +20 до +22, днем от +27 до +29.
Напомним, 6 августа продолжает действовать предупреждение
синоптиков в связи с грозами и градом.
Праздники и народные приметы
В церкви почитается память святых Бориса и Глеба, которые ранее, до крещения, носили имена Роман и Давид.
Родились они в семье великого князя Владимира Святославовича и были убиты кровным братом Святополком Окаянным уже после смерти отца, когда шла усиленная борьба за власть.
В старину бытовало убеждение, что у того, кто 6 августа занимается уборкой хлебов, не почитая святых мучеников, молнией весь урожай пожжет.
Если же в указанный день чайки часто садятся на воду, это считается приметой того, что скоро будет дождь.