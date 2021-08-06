https://ru.sputnik.md/20210806/prognoz-pogody-moldova-grozoye-dozhdi-grad-43640609.html

Самый точный прогноз погоды: Молдову накроют грозы с градом

Самый точный прогноз погоды: Молдову накроют грозы с градом

Точный прогноз погоды в Молдове на начало августа

2021-08-06T07:00+0300

2021-08-06T07:00+0300

2021-08-06T07:00+0300

в молдове

молдова

погода

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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, на большей части кратковременные грозовые дожди, местами сильные, с градом. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом в северо-восточный, слабый до умеренного, при грозах местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +26 до +31 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +18 до +23 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 6 августа: ночью от +20 до +22, днем от +27 до +29.Напомним, 6 августа продолжает действовать предупреждение синоптиков в связи с грозами и градом. Праздники и народные приметыВ церкви почитается память святых Бориса и Глеба, которые ранее, до крещения, носили имена Роман и Давид. Родились они в семье великого князя Владимира Святославовича и были убиты кровным братом Святополком Окаянным уже после смерти отца, когда шла усиленная борьба за власть.В старину бытовало убеждение, что у того, кто 6 августа занимается уборкой хлебов, не почитая святых мучеников, молнией весь урожай пожжет.Если же в указанный день чайки часто садятся на воду, это считается приметой того, что скоро будет дождь.

https://ru.sputnik.md/20210805/moldova-navodnenie-43597103.html

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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