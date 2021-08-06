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В России из изолятора сбежали заключенные "Бутнару, Цуркану, Грозаву, Тетеря"
В России из изолятора сбежали заключенные "Бутнару, Цуркану, Грозаву, Тетеря"
Из ИВС сбежали, по предварительным данным, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Александр Мавриди, Иван Цуркану и Денис Грозаву
2021-08-06T09:40+0300
2021-08-06T10:11+0300
россия
побег
заключенные
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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Из ИВС (изолятора временного содержания) в подмосковном городе Истра сбежали пять человек, передает РИА Новости.Представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий уточнила, что побег произошел около четырех утра. По ее словам, сбежавшим удалось открутить замки дверей "с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС", — скорее всего, гаечного ключа.Врадий подтвердила также, что один из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, остальные четверо проходят по делу о краже.
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побег, заключенные

В России из изолятора сбежали заключенные "Бутнару, Цуркану, Грозаву, Тетеря"

09:40 06.08.2021 (обновлено: 10:11 06.08.2021)
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© Sputnik / Mihai Carausколючая проволока
колючая проволока - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Всего сбежали пять человек, один из них проходит по делу об убийстве, четверо - по делу о краже.
КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Из ИВС (изолятора временного содержания) в подмосковном городе Истра сбежали пять человек, передает РИА Новости.
Представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий уточнила, что побег произошел около четырех утра. По ее словам, сбежавшим удалось открутить замки дверей "с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС", — скорее всего, гаечного ключа.
"Из ИВС сбежали, по предварительным данным, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Александр Мавриди, Иван Цуркану и Денис Грозаву", - сказал собеседник агентства.
Врадий подтвердила также, что один из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, остальные четверо проходят по делу о краже.
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