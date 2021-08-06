https://ru.sputnik.md/20210806/rossia-izolyator-pobeg-zaklyuchennie--butnaru-tsurkanu-grozavu-43653317.html

В России из изолятора сбежали заключенные "Бутнару, Цуркану, Грозаву, Тетеря"

В России из изолятора сбежали заключенные "Бутнару, Цуркану, Грозаву, Тетеря"

Из ИВС сбежали, по предварительным данным, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Александр Мавриди, Иван Цуркану и Денис Грозаву

2021-08-06T09:40+0300

2021-08-06T09:40+0300

2021-08-06T10:11+0300

россия

побег

заключенные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35252130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55430ef8fd2ae61ae3fe23e5d6412d8f.jpg

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Из ИВС (изолятора временного содержания) в подмосковном городе Истра сбежали пять человек, передает РИА Новости.Представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий уточнила, что побег произошел около четырех утра. По ее словам, сбежавшим удалось открутить замки дверей "с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС", — скорее всего, гаечного ключа.Врадий подтвердила также, что один из беглецов — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, остальные четверо проходят по делу о краже.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

побег, заключенные